"Bunu nasıl başardığımı hiç bilmiyorum": Dart yıldızı Luke Littler, final rakibinin kaçırdığı beş maç atışının ardından muhteşem bir geri dönüşe imza attı

"Bunu nasıl başardığımı hiç bilmiyorum," dedi genç İngiliz oyuncu daha sonra Sky Sports'a verdiği demeçte ve şöyle ekledi: "İlk legi kazandım ve biraz eğlendim. Sonra bir 180 attım, ama Gezzy (Gerwyn Price; Ed.) topu tuttu, ben de [taraftarlara] veda etmek için el salladım."

Iceman, çift 20'de toplam beş (!) maç dartını kaçırırken, Littler beklenmedik şansını soğukkanlılıkla değerlendirdi ve kazandığı beş puanla sıralamada ikinci sıraya yükseldi (16 puan). Liderlik koltuğunda ise yedinci maç gününün açılışında Luke Humphries'e yenilen Jonny Clayton (19) bulunuyor. Bu arada, çeyrek finalde Price'tan 0-6'lık bir hezimet alan Josh Rock ise hâlâ ilk puanını bekliyor.