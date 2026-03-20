İki kez dünya şampiyonu olan oyuncu, Dublin'deki finalde Gerwyn Price karşısında 0-5 geriden gelerek maçı çevirdi ve bu sezonki ikinci galibiyetini elde etti.
Çeviri:
"Bunu nasıl başardığımı hiç bilmiyorum": Dart yıldızı Luke Littler, final rakibinin kaçırdığı beş maç atışının ardından muhteşem bir geri dönüşe imza attı
"Bunu nasıl başardığımı hiç bilmiyorum," dedi genç İngiliz oyuncu daha sonra Sky Sports'a verdiği demeçte ve şöyle ekledi: "İlk legi kazandım ve biraz eğlendim. Sonra bir 180 attım, ama Gezzy (Gerwyn Price; Ed.) topu tuttu, ben de [taraftarlara] veda etmek için el salladım."
Iceman, çift 20'de toplam beş (!) maç dartını kaçırırken, Littler beklenmedik şansını soğukkanlılıkla değerlendirdi ve kazandığı beş puanla sıralamada ikinci sıraya yükseldi (16 puan). Liderlik koltuğunda ise yedinci maç gününün açılışında Luke Humphries'e yenilen Jonny Clayton (19) bulunuyor. Bu arada, çeyrek finalde Price'tan 0-6'lık bir hezimet alan Josh Rock ise hâlâ ilk puanını bekliyor.
Dart: "Bu, Gerwyn Price'ın başına pek sık gelmez"
Gallerli oyuncunun final maçında bu kadar çökmesi, o günkü iyi formuna bakıldığında daha da şaşırtıcıydı. "Bu, Gerwyn Price'ın başına pek sık gelmez. Durum bu işte," diye açıkladı şaşkın bir şekilde Wayne Mardle. Sky yorumcusu şöyle devam etti: "Bu çok öngörülemez, çok öngörülemez bir kısa format ve Luke'un bunu kazanmaktan keyif aldığı belli."
Bu arada, dünya ikincisi Gian van Veen, böbrek taşı nedeniyle Dublin'deki Premier League'i kaçırmıştı. Ağrılar Pazar sabahı başlamış ve ardından önemli ölçüde şiddetlenmişti. "Dün sabahtan beri hastanedeyim ve bugün veya yarın eve dönebilmeyi umuyorum," diye yazdı Perşembe günü Instagram'da.
Premier League of Darts: Yedi haftanın ardından puan durumu
Sıra Ad Galibiyet Puan 1 Jonny Clayton 2 19 2 Luke Littler 2 16 3 Gerwyn Price 1 12 4 Luke Humphries 0 11 5 Michael van Gerwen 1 10 6 Gian van Veen 0 9 7 Stephen Bunting 1 7 8 Josh Rock 0 0