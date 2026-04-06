"Bunu mutlaka sözleşmeye dahil etmek istiyor": Lothar Matthäus, BVB ile yapılan sözleşme görüşmelerinde Nico Schlotterbeck'in tartışmalı talebini aktarıyor

Schlotterbeck’in Borussia Dortmund ile olan sözleşmesi 2027 yazına kadar devam ediyor. Siyah-sarılılar aylardır sözleşmenin uzatılması için çaba gösteriyor, ancak şu ana kadar bir sonuç alınamadı. Geçtiğimiz günlerde, Alman milli takımıyla Gana'ya karşı oynanan maçın ardından stoper oyuncusu, yakın zamanda bir anlaşma sağlanacağına dair haberleri yalanlayınca konu yeniden gündeme oturdu. Oyuncu, uzun süredir eski BVB sportif direktörü Sebastian Kehl ile görüşmeler yaptığını, ancak artık onun halefi Ole Book ile konuşması gerektiğini belirtti.

Book, Cumartesi akşamı Dortmund'un Bundesliga'da 2-0 galip geldiği maçın ardından, söz konusu görüşmenin geçen Çarşamba günü gerçekleştiğini doğruladı. Schlotterbeck ise hafta başında yaptığı açıklamaları revize ederek şunları söyledi: "Bunu açıklığa kavuşturmak istedim, çünkü tabii ki bana karşı çok fazla şey söylendi. Bir medya kuruluşu bu hafta sözleşme imzalayacağımı yazarsa ve ben imzalamazsam, ben de aptal durumuna düşerim. Kimseyi tam olarak memnun edemem."

26 yaşındaki savunma oyuncusu ayrıca şunları söyledi: "Lars (Ricken, ed.) ve Ole ile iyi bir görüşme yaptım. Bu hafta görüşmelere devam edeceğiz. O zaman, sanırım bir karar vermem çok uzun sürmeyecek."