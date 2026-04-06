Almanya'nın en çok milli forma giyen futbolcusu Lothar Matthäus, Nico Schlotterbeck'in BVB ile sözleşmesinin erken uzatılmasının, bu yaz için bir çıkış maddesi eklenmesi talebinden dolayı tıkanmış durumda olduğunu iddia ediyor.
"Bunu mutlaka sözleşmeye dahil etmek istiyor": Lothar Matthäus, BVB ile yapılan sözleşme görüşmelerinde Nico Schlotterbeck'in tartışmalı talebini aktarıyor
65 yaşındaki oyuncu Sky 90'da şunları söyledi: "Dünya Kupası'ndan sonra geçerli olacak çıkış maddesinin sözleşmede yer almasını kesinlikle istiyor. Dünya Kupası'nda bir kez daha gözler önüne çıkmayı umuyor; Alman milli takımının başarısında iç savunmada as oyuncu olarak yer alarak, sonunda belki de daha büyük bir kulübe transfer olma fırsatı yakalayabilir – Dortmund'da elde ettiğinden daha yüksek bir değerle."
Ancak olası maddenin içeriği henüz tam olarak netleşmiş değil. "Sanırım bu konu hâlâ biraz tartışılıyor. Ve biliyorum ki Dortmund ona bu çıkış maddesini vermeye hazır," dedi Matthäus.
Nico Schlotterbeck'in BVB ile olan sözleşmesi 2027'ye kadar devam ediyor
Schlotterbeck’in Borussia Dortmund ile olan sözleşmesi 2027 yazına kadar devam ediyor. Siyah-sarılılar aylardır sözleşmenin uzatılması için çaba gösteriyor, ancak şu ana kadar bir sonuç alınamadı. Geçtiğimiz günlerde, Alman milli takımıyla Gana'ya karşı oynanan maçın ardından stoper oyuncusu, yakın zamanda bir anlaşma sağlanacağına dair haberleri yalanlayınca konu yeniden gündeme oturdu. Oyuncu, uzun süredir eski BVB sportif direktörü Sebastian Kehl ile görüşmeler yaptığını, ancak artık onun halefi Ole Book ile konuşması gerektiğini belirtti.
Book, Cumartesi akşamı Dortmund'un Bundesliga'da 2-0 galip geldiği maçın ardından, söz konusu görüşmenin geçen Çarşamba günü gerçekleştiğini doğruladı. Schlotterbeck ise hafta başında yaptığı açıklamaları revize ederek şunları söyledi: "Bunu açıklığa kavuşturmak istedim, çünkü tabii ki bana karşı çok fazla şey söylendi. Bir medya kuruluşu bu hafta sözleşme imzalayacağımı yazarsa ve ben imzalamazsam, ben de aptal durumuna düşerim. Kimseyi tam olarak memnun edemem."
26 yaşındaki savunma oyuncusu ayrıca şunları söyledi: "Lars (Ricken, ed.) ve Ole ile iyi bir görüşme yaptım. Bu hafta görüşmelere devam edeceğiz. O zaman, sanırım bir karar vermem çok uzun sürmeyecek."
Schlotterbeck uzatma projesi beklenenden daha çabuk tamamlanacak mı?
Bild gazetesinin haberine göre, iki faktör artık transferin kısa sürede sonuçlanabileceğini gösteriyor. Birincisi, Schlotterbeck'in "oyalama taktiği"yle taraftarlar nezdindeki büyük itibarını kaybetme riski altında olduğu izlenimi. İkincisi ise, hiçbir üst düzey kulübün onun hizmetlerini kazanmak için "gerçekten ciddi adımlar atmamış" olması.
Matthäus'un bahsettiği, çok yüksek olmayan sabit bir transfer ücreti şeklinde belirlenen çıkış maddesi sayesinde, bir Avrupa devine transfer olmanın kapısını açık tutabilir.
Nico Schlotterbeck'in BVB'deki istatistikleri
Maçlar Goller Asistler Sarı kartlar Kırmızı kartlar 155 10 18 26 3