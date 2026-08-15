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'Bunu kimse beklemiyordu' - Giovanni van Bronckhorst, Xavi'nin Hollanda hamlesi karşısında 'şaşırdığını' itiraf etti
Hollanda federasyonundan sürpriz hamle
Hollanda Futbol Federasyonu (KNVB), Xavi Hernandez'i Hollanda'nın yeni teknik direktörü olarak atayarak sürpriz bir karara imza attı ve onu Oranje'nin 48 yıl sonraki ilk yabancı teknik direktörü yaptı. Bu cesur hamle, başta Camp Nou'da İspanyol maestro ile aynı soyunma odasını paylaşan Feyenoord teknik direktörü Van Bronckhorst olmak üzere Avrupa futbol kamuoyunu hazırlıksız yakaladı. Barcelona günlerindeki yakın bağları, kamuoyunda geniş tartışma yaratan bu atamaya kişisel bir boyut da katıyor.
- ANP
Eski meslektaşlar mesajlaşıyor
Van Bronckhorst, Feyenoord'un Eredivisie'de Go Ahead Eagles ile oynayacağı maç öncesindeki basın toplantısında konuşurken, eski takım arkadaşının göreve gelişine verdiği ilk tepkiyi değerlendirdi.
Aralarındaki kişisel diyaloğu anlatan Van Bronckhorst, şunları söyledi: "Bu görevi üstlenmekten çok mutlu ve onur duyuyordu. Ben de ona İspanyolca bir mesaj gönderdim. Ve İspanyolca bir yanıt aldım, yani bunu anladı."
KNVB'nin kararı karşısında tamamen hazırlıksız yakalandığını kabul eden Van Bronckhorst, "Şaşırdım. Normalde, öncesinde gazetelerde olası isimlerle ilgili haberler okursunuz. Ama bunu kimse beklemiyordu. Yine de eski bir meslektaşımın Hollanda Milli Takımı'nın teknik direktörü olduğunu görmek güzel" dedi.
Eski sol bek, Xavi'nin teknik direktörlük özelliklerinin oyunculuk döneminde de belli olduğunu belirterek, "O pozisyondaki oyuncuların her zaman takım için düşündüğünü fark edersiniz. Xavi'de bu vardı. Phillip Cocu da böyle bir oyuncuydu, her zaman dengeye ve oyuncuları doğru konumlandırmaya odaklanırdı" ifadelerini kullandı.
Dil engelleri aşıldı
Olası iletişim engelleri ve yurt dışından bir teknik direktörün göreve getirilmesi konusundaki endişelere değinen Van Bronckhorst, orta saha ikonunun mesajını oyunculara aktarabilme becerisini destekledi.
Eski çalışma arkadaşının dil becerilerini savunan Van Bronckhorst, şunları söyledi: "Tercümanlarla çalışan birkaç teknik direktör var. Bence İngilizcesi yeterince iyi. Eğer bir takımla iyi bir bağ kurmak istiyorsanız, kendinizi açık bir şekilde ifade edebilmeniz elbette yardımcı olur."
Ayrıca futbol camiasına yeni hocaya destek verme çağrısında bulundu: "Bence Hollanda futboluyla büyük gurur duyuyoruz. Sonuçta, Xavi'ye de bu işi yapabileceğine dair güvenle destek vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Sonra da, diğer her teknik direktörde olduğu gibi, sonuç almanız gerekir."
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Feyenoord hafta sonu sınavıyla karşı karşıya
Feyenoord, hafta sonunda Go Ahead Eagles'ı ağırlamaya hazırlanırken, şehrin diğer takımı Sparta Rotterdam'a karşı derbide aldığı 1-0'lık açılış günü galibiyetinin ardından ligdeki odağını korumak zorunda. Van Bronckhorst'un ekibi, bu olumlu başlangıcın üzerine koyarak Eredivisie'de bir üç puan daha almakta kararlı.
Bu arada uluslararası ilgi, yakında Xavi'nin kulübedeki ilk maçına çevrilecek; Hollanda ise 24 Eylül'de UEFA Uluslar Ligi'nde Almanya ile karşılaşmaya hazırlanıyor.
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