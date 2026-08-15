'Bunu kimse beklemiyordu' - Giovanni van Bronckhorst, Xavi'nin Hollanda hamlesi karşısında 'şaşırdığını' itiraf etti

Van Bronckhorst, Feyenoord'un Eredivisie'de Go Ahead Eagles ile oynayacağı maç öncesindeki basın toplantısında konuşurken, eski takım arkadaşının göreve gelişine verdiği ilk tepkiyi değerlendirdi.

Aralarındaki kişisel diyaloğu anlatan Van Bronckhorst, şunları söyledi: "Bu görevi üstlenmekten çok mutlu ve onur duyuyordu. Ben de ona İspanyolca bir mesaj gönderdim. Ve İspanyolca bir yanıt aldım, yani bunu anladı."

KNVB'nin kararı karşısında tamamen hazırlıksız yakalandığını kabul eden Van Bronckhorst, "Şaşırdım. Normalde, öncesinde gazetelerde olası isimlerle ilgili haberler okursunuz. Ama bunu kimse beklemiyordu. Yine de eski bir meslektaşımın Hollanda Milli Takımı'nın teknik direktörü olduğunu görmek güzel" dedi.

Eski sol bek, Xavi'nin teknik direktörlük özelliklerinin oyunculuk döneminde de belli olduğunu belirterek, "O pozisyondaki oyuncuların her zaman takım için düşündüğünü fark edersiniz. Xavi'de bu vardı. Phillip Cocu da böyle bir oyuncuydu, her zaman dengeye ve oyuncuları doğru konumlandırmaya odaklanırdı" ifadelerini kullandı.