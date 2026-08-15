Resmi tanıtımında konuşan Saibari, Bundesliga devlerinin iddialı projesine duyduğu inancı vurguladı: "Bayern dünyanın en büyük kulüplerinden biri. Bana burada hem oyuncu hem de insan olarak gelişebileceğim konusunda güven verdiler. Çok hareketli ve yüksek tempoda oynuyorlar. Bunu geçen sezon ben de gördüm. Çok iyi futbol oynuyorlar, oyunları her zaman yoğun, sürekli son vuruş arıyorlar. Bunu çok seviyorum."

Kompany'nin taktik düzenine nasıl uyduğu sorulduğunda ise şöyle açıkladı: "Bunu [pozisyonu] teknik direktörle detaylı şekilde konuşmadım. Sakatlığıma ve geri dönüşüme odaklanıyordum. Bunu kesinlikle yakında konuşacağız. En sevdiğim pozisyon 10 numara, bunu herkes biliyor. Ama birkaç pozisyonda oynayabilirim, zaten maçlar sırasında sürekli yer değiştiriyoruz. Kanatta da biraz daha geride de oynayabilirim."