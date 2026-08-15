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imago-sport-1081081046.jpgFC Bayern München
Adhe Makayasa

Çeviri:

'Bunu kesinlikle yakında konuşacağız' - Bayern Münih'in 50 milyon euroluk yeni transferi, Vincent Kompany ile rolünü henüz görüşmedi

I. Saibari
V. Kompany
Bayern Münih
Bundesliga

Bayern Münih'in yeni transferi Ismael Saibari, PSV'den 50 milyon euro karşılığında transferini tamamlamasının ardından Vincent Kompany ile taktik rolü hakkında henüz konuşmadığını açıkladı. Faslı oyun kurucu, Allianz Arena'ya taşınmadan önce Dünya Kupası'nda göz kamaştırmıştı ve özelliklerinin Alman şampiyonunun heyecan verici oyun tarzına uyacağı konusunda da güvenini koruyor.

  • Saibari forma girmeye hazır

    Saibari, Dünya Kupası'nda Fas formasıyla yıldızlaştıktan sonra PSV'den Bayern'e 50 milyon €'luk (43 milyon £/58 milyon $) transferini tamamladı. 25 yaşındaki oyun kurucu, grup aşamasındaki üç maçın tamamında gol attı ve Kanada'ya karşı yaşadığı hamstring sakatlığından önce Hollanda karşısında seri penaltı atışlarıyla kazanılan zaferde belirleyici penaltıyı gole çevirdi. Şimdi tamamen hazır durumda olan üretken orta saha oyuncusu, hücumdaki yaratıcılığını Allianz Arena'da sergilemeye hazırlanıyor.

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  • imago-sport-1081081075.jpgFC Bayern München

    Oyun kurucu, taktik uyumun tadını çıkarıyor

    Resmi tanıtımında konuşan Saibari, Bundesliga devlerinin iddialı projesine duyduğu inancı vurguladı: "Bayern dünyanın en büyük kulüplerinden biri. Bana burada hem oyuncu hem de insan olarak gelişebileceğim konusunda güven verdiler. Çok hareketli ve yüksek tempoda oynuyorlar. Bunu geçen sezon ben de gördüm. Çok iyi futbol oynuyorlar, oyunları her zaman yoğun, sürekli son vuruş arıyorlar. Bunu çok seviyorum."

    Kompany'nin taktik düzenine nasıl uyduğu sorulduğunda ise şöyle açıkladı: "Bunu [pozisyonu] teknik direktörle detaylı şekilde konuşmadım. Sakatlığıma ve geri dönüşüme odaklanıyordum. Bunu kesinlikle yakında konuşacağız. En sevdiğim pozisyon 10 numara, bunu herkes biliyor. Ama birkaç pozisyonda oynayabilirim, zaten maçlar sırasında sürekli yer değiştiriyoruz. Kanatta da biraz daha geride de oynayabilirim."

  • Eredivisie geçmişi hücumu güçlendiriyor

    Saibari'nin gelişi, Hollanda'nın en üst düzey ligindeki olağanüstü performansının ardından Bayern'in hücum hattına kendini kanıtlamış bir gol gücü katıyor. Çok yönlü hücum oyuncusu, PSV formasıyla Eredivisie'deki son iki sezonunda 45 gole doğrudan katkı yaptı (26 gol, 19 asist) ve bu, ligde başka hiçbir oyuncunun ulaşamadığı bir istatistik oldu. Forvetin arkasında oynayabilmesi, kanattan savunmaları genişletebilmesi ya da daha derine gelmesi, Kompany'ye değerli bir taktik esneklik sağlıyor.

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  • imago-sport-1081027207.jpgPhilippe Ruiz

    Dortmund'da Süper Kupa kapışması yaklaşıyor

    Saibari, 22 Ağustos'ta Bayern'in Franz Beckenbauer Süper Kupa'da Borussia Dortmund ile karşılaşacağı maçta resmi maçlardaki ilk maçına çıkabilir. Bu dikkat çeken Der Klassiker mücadelesi, Faslı transfer için lig perdesi açılmadan önce hemen bir sınav niteliği taşıyor. Altı gün sonra ise Kompany'nin ekibi, Allianz Arena'da Stuttgart'ı ağırlayarak Bundesliga'daki şampiyonluk savunmasına başlayacak.

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