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Rebecca Lowe, Fox SportsGOAL
Thomas Hindle

Çeviri:

"Bunu kazanmalıyız" - FOX sunucusu Rebecca Lowe, İngiltere'nin Dünya Kupası'ndaki inancı, ABD Erkek Milli Takımı'nın ivmesi ve Japonya'nın neden sürpriz aday olduğu hakkında

İngiltere
ABD
Japonya
Dünya Kupası
FEATURES
Analysis

Mic'd Up: FOX sunucusu, Dünya Kupası haberlerinin odak noktasında olacak ve İngiltere'nin yeniden hayaller kurmasının zamanının geldiğini düşünüyor

NEW YORK -- Rebecca Lowe hayallerinden vazgeçmiyor. Her dört yılda bir, futbolun bir nevi evine dönmesi beklenir. Ama sonra, nedense – genellikle İngiltere’nin kendi hatası yüzünden – Üç Aslanlar, herkesin beklediği Dünya Kupası’nı kazanamıyor. Bu acı dolu 60 yıl geride kaldı, ama Lowe her zaman, her zaman hayal kurmaya devam ediyor.

Peki bu turnuvayı özel kılan nedir? Birkaç şey var. Harry Kane, Ballon d'Or formunda. Thomas Tuchel, seçkin bir teknik direktör ve üst düzey bir taktikçi. İngiltere tecrübeli, en iyi döneminde ve yeteneklerle dolu. Ancak Lowe için durum daha basit. Temelde mesele matematikle ilgili.

"Ortalama kanunu yüzünden. Artık zamanı geldi. Bunu kazanmalıyız. Her dört yılda bir. Yani, sizi bilmem ama ben 'kazanacağız. Takımımıza bakın!' diyorum. Ve bu kadroya baktığımda, kazanabilmemiz gerektiğini düşünüyorum," diyor FOX'un Dünya Kupası öncesi medya gününde GOAL'a.

Ve bu konuda haklı olabilir. İngiltere baştan sona sağlam bir takım. İki Avrupa Şampiyonası finaline üst üste çıktılar. 2022'de Katar'da yaşanan acı bir elenme, ivmelerini bozmadı. Çıplak gözle de iyimser olmak için nedenler var.

"Bunu sürekli tartışıyorum. Ama ben onlara inanıyorum ve her hafta ne kadar iyi olduklarını görüyorum," diye ekliyor.

Ancak bir de gerginlik var. Burada başka mükemmel takımlar da var. Fransa, İspanya, Arjantin, hatta yenilenmiş Brezilya bile tehdit oluşturabilir. İngiltere, tarihsel olarak bu takımları yenemedi.

"Sadece gerginim, Fransa veya başka bir takımla oynayacağımız o büyük maçlar konusunda çok gerginim," diye itiraf ediyor.

Bir de ABD Erkek Milli Takımı var. Lowe, Amerika'da yaklaşık 15 yıldır futbol yayıncılığı yapıyor. Bu yaz FOX'ta sunuculuk yapacak olan Lowe, dikkatini büyük ölçüde Mauricio Pochettino'nun takımına verecek. Sonuçlar inişli çıkışlı olsa da Lowe iyimser.

"ABD'yi seviyorum. Onları seviyorum. Gerçekten iyi performans göstermelerini istiyorum ve ilk maçlarını kazanırlarsa iyi performans göstereceklerine inanıyorum," diyor.

İyi haber ne mi? ABD takımı nispeten formda ve hazır. Ve işler ters gitse bile, yayınlanacak 100'den fazla maç daha var. Bu kötü bir şey değil. Lowe, GOAL'un ABD ve yurtdışındaki futbolun durumu hakkında analistlerin, spikerlerin ve diğer uzmanların görüşlerini aktardığı düzenli bir köşe olan Mic'd Up'ın son sayısında İngiltere, ABD, Dünya Kupası'ndaki sürpriz takımlar ve daha fazlasını konuştu. 

NOT: Bu röportaj, kısalık ve netlik amacıyla hafifçe düzenlenmiştir.


  • Harry Kane England 2026Getty Images

    İNGİLTERE ÜZERİNE

    GOAL: İngiltere’nin Dünya Kupası’nı kazanacağını söyledin. Kupayı eve getiriyor mu? Eğer öyleyse, neden?

    LOWE: Ortalama kanunundan dolayı. Artık zamanı geldi. Bu hikayeyi kazanmalıyız. Her dört yılda bir. Yani, seni bilmem ama ben "kazanacağız. Takımımıza bak!" diyorum.

    Ve bu takıma baktığımda, kazanabilmemiz gerekir, ama asla kazanamıyoruz, değil mi? Ama bu yıl "oh, kazanamayacaklar" diyemem, çünkü o zaman sonunda kazanırlar. Bunu sürekli tartışıyorum. Ama ben onlara inanıyorum ve her hafta ne kadar iyi olduklarını görüyorum.

    Kazanmaları gerekir. Savunmamız konusunda endişeliyim. Mark Guehi var, ben Palace taraftarıyım, bu yüzden onu seviyorum, ve kanat beklerimiz fena değil, eğer Nico O'Reilly ve Reece James de varsa, Reece James formda kaldığı sürece. Ama Guehi'yi kiminle eşleştireceğiz? Ezri Konsa mı? Avrupa Ligi'ni kazandığını biliyorum. Ama bilemiyorum, ileride merkez savunma durumuyla ilgili endişeliyim. Doğru oyuncuları seçtiği sürece endişeli değilim... Yani bence İngiltere başarabilir. Sadece endişeliyim, Fransa ya da başka bir takımla oynanacak o büyük maçlar konusunda çok endişeliyim.

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  • Folarin Balogun USMNT 2026Getty/GOAL

    ABD MİLLİ FUTBOL TAKIMI HAKKINDA

    GOAL: Peki ya ABD Milli Takımı? Şansları ne durumda?

    LOWE: ABD'yi seviyorum. Onları seviyorum. Gerçekten iyi performans göstermelerini istiyorum ve ilk maçlarını kazanırlarsa iyi performans göstereceklerine inanıyorum. İlk maçı kazanamazlarsa grup aşamasında eleneceklerini söylemiyorum. Ama bu ülke tek bir şeye destek vermeye alışkındır. Olimpiyatlar olduğunda, herkes ABD Takımı'nı destekler. Ama bu dört yılda bir olur ve bu bir takım değildir. Kış Olimpiyatları'nda ABD Takımı buz hokeyinde kazandığında, tüm ülke çılgına döndü - 35 milyon kişi maçı izledi.

    Bu ülkede, ABD takımını kalitesinin ötesine taşıyacak potansiyel var. Bu ülkeyi tanıyorum; bence her şey ilk günden başlamalı. İyi bir sonuç almaları gerekiyor. Nasıl oynadıkları önemli değil, kimse umursamıyor. Sadece Paraguay'a karşı o lanet maçı kazansınlar. Ardından bu ülkenin kazanacağı galibiyetler, gücü, halkla ilişkiler ve pazarlama sayesinde çok ileri gidebilirler. Evet, umarım başarırlar - hem FOX için hem de ülke için.

  • Take Kubo Japan 2026Getty Images

    JAPONYA HAKKINDA

    GOAL: Peki, kısaca söylemek gerekirse, şampiyonluk için en sürpriz adayınız kim?

    LOWE: Japonya!

    GOAL: Neden?

    LOWE: Takımda çok kaliteli oyuncular var, ama kısmen de tutumlarından dolayı. Birkaç ay önce bir oyuncu röportaj verdi ve "Hayır, biz şampiyon olacağız. 'Çeyrek finale kaldık, aferin' demeyeceğiz. Hayır, biz şampiyon olacağız" dedi. Bu sözleri çok sevdim. Herkes Japonya'yı hafife alıyor.

  • Rebecca Lowe, It's called soccerIt's called soccer

    AMERİKAN TELEVİZYONUNDA ÇALIŞMAK

    GOAL: Peki tüm bunları Amerikan televizyonu için nasıl aktaracaksınız?

    LOWE: Şu anda neredeyiz? 2026 mı? Kariyerime 2002'de başladım, yani neredeyse yarısını İngiltere'de, yarısını da Amerika'da geçirdim. Elbette, İngiltere'ye geri dönersem bunu yapabilir miyim emin değilim, çünkü durum oldukça farklı. Dengeyi bulmak zorundasınız, çünkü bu ülkede 350 milyon insan olduğunu ve bunların çoğunun futbolu sevdiğini ve ofsayt kuralını bildiğini unutmamalısınız. Her yıl yeni insanlar geliyor, yepyeni, 25 yaşında da olabilirler, 45 yaşında da. Premier League'i ya da futbolu yeni keşfeden insanlar geliyor, bu yüzden yayın yaparken bu insanları da kapsadığınızdan emin olmalısınız.

    Ancak bu ülkede, İngiltere'dekilerden daha iyi futbol bilen insanlar var, çünkü mecbur kaldılar. NBC ortaya çıkmadan önce, örneğin bir Premier League takımını takip etmek o kadar kolay değildi, bu yüzden ödevinizi yapmanız, o maçları aramanız, kendinizi adamanız gerekiyordu. Yani bir tarafta o kesim var, bir tarafta yeni kesim var, bir tarafta da diğer herkes var. Yani, evet, her şeyi bilmek zorundasınız ve bir yayınlama yöntemi bulmalısınız, böylece sporu bilen insanlara küçümseyici davranmazsınız, ama bilmeyenlere de tam tersini yapmazsınız. 13 yılın ardından, sanırım nasıl yapılacağını biliyorum.

  • Maurice Edu, Mic'd UpGOAL

    MIC'D UP'IN GEÇMİŞ SAYILARI

    28 Mayıs: Apple TV'den Edu, Mauricio Pochettino'nun kadrosu, Gio Reyna'dan beklentiler ve Dünya Kupası'nda başarıya ulaşmanın ne anlama geleceği hakkında

    23 Mart: Taylor Twellman: Apple TV analisti, Cavan Sullivan'ın neden daha fazla oynaması gerektiği ve Inter Miami hakkında

    18 Şubat: Lori Lindsey: CBS analisti, NWSL'nin neden dünyanın en iyi ligi olduğu ve Summit ile Legacy'nin gelişi hakkında

    9 Ocak: Shaka Hislop: ESPN analisti, Arsenal'in neden Gyökeres ile yanlış bir forvet transferi yapmış olabileceği hakkında

    16 Aralık: Jenny Chiu: DAZN analisti, NWSL'nin neden Trinity Rodman'ı kaybetmeyi göze alamayacağı ve World Sevens'ın etkisi hakkında

    12 Aralık: Bradley Wright Phillips: Apple TV analisti, MLS'nin sonbahar-ilkbahar geçişinin neden oyunun kurallarını değiştirdiğini, Lionel Messi'nin MLS Kupası üzerindeki etkisini ve LA Galaxy'nin 2026'daki tehdidini anlatıyor

    5 Aralık: Dax McCarty, 2. Bölüm: Apple TV analisti, Javier Mascherano'nun Luis Suárez'i yedek bırakmasının Inter Miami'yi nasıl yükselttiğini anlatıyor, MLS Kupası öncesinde "mutlaka izlenmesi gereken" Thomas Müller ve Vancouver'ı övüyor

    3 Aralık: Dax McCarty: "Bu takımı tekrar izlerken gurur duyuyorum" - Apple TV'den Dax McCarty, Mauricio Pochettino hakkında

    15 Kasım: Kacey White: ESPN analisti ve NWSL efsanesi, yoğun üniversite futbol sezonu, UNC'nin neden tekrar şampiyonlukta zorlanabileceği ve kimin kazanabileceği hakkında konuşuyor

    14 Kasım: Taylor Twellman: Apple TV analisti, MLS fikstür değişikliğini, Son Heung-Min'in LAFC'deki yükselişini, playoff sürprizlerini ve Inter Miami'nin Luis Suárez ikilemini analiz ediyor

    4 Kasım - Geoff Shreeves: CBS Sports Golazo analisti, Arsenal'in kadro derinliği, Liverpool'un zorlukları ve Wrexham'ın Championship'teki gerçekçi durumu hakkında konuşuyor

    29 Ekim - Kaylyn Kyle: Apple TV analisti, Thomas Muller ve "harika" Vancouver Whitecaps, yeniden doğan Inter Miami ve Kanada'nın 2026 Dünya Kupası hedeflerini değerlendiriyor

    24 Ekim - Steve McManaman: ESPN analisti, Xabi Alonso'nun Real Madrid'i, El Clasico ve "mükemmel" Jude Bellingham'ın neden İngiltere kadrosunda olması gerektiği hakkında

    20 Ekim - Alexi Lalas: FOX analisti, Mauricio Pochettino'yu USMNT'ye canlılık kattığı için övüyor, ancak Dünya Kupası'ndaki başarı konusunda "henüz karar verilmedi" diyor

    17 Ekim - Herculez Gomez: ESPN analisti, Aralık ayında Miami'de oynanacak Barcelona-Villarreal maçını destekliyor, ancak "La Liga'ya izin verirseniz, herkese izin vermiş olursunuz" uyarısında bulunuyor

    16 Ekim - Herculez Gomez: ESPN analisti, USMNT'nin Mauricio Pochettino'sundan pek ikna olmamış, ancak son sonuçları 'en etkileyici dönemi' olarak nitelendiriyor

    2 Ekim - Clive Tyldesley: CBS analisti, Şampiyonlar Ligi'ndeki Amerikalılar, Dünya Kupası'nda USMNT için 'büyük yıl' ve genç futbolcuların korunması hakkında konuştu

    30 Eylül - David Villa: İspanya efsanesi ve DAZN analisti, Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi umutları, "harika" Lamine Yamal ve ABD'nin Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmasının "büyük fırsat" olması hakkında

    17 Eylül - Stu Holden: FOX analisti, Gio Reyna'nın yeniden canlanması, Christian Pulisic'in AC Milan'daki geleceği ve Mauricio Pochettino'nun nasıl "bizi heyecanlandıran bir ABD takımı" kurabileceği hakkında

    11 Eylül - Maurice Edu: Apple TV analisti, Mauricio Pochettino'nun USMNT teknik direktörü olarak geçirdiği ilk yılı değerlendiriyor ve Weston McKennie'nin nerede olduğunu merak ediyor

    9 Eylül - Sacha Kljestan: Apple TV analisti, USMNT'nin Mauricio Pochettino'sunu çekirdek kadroya sadık kalmaya çağırıyor, MLS ve Inter Miami'den Luis Suarez hakkında görüşlerini paylaşıyor

    28 Ağustos - Keith Costigan: Apple TV analisti, Arsenal'in kupa ihtiyacını, 'Liverpool'u gözden çıkarmak neden tamamen saçma' olduğunu ve Kulüpler Dünya Kupası'nın MLS'nin büyümesini nasıl tetikleyebileceğini anlatıyor

    21 Ağustos - Marcelo Balboa: Apple TV analisti, eski USMNT oyuncularını Christian Pulisic'e yönelik sert eleştirileri nedeniyle eleştiriyor, MLS'de Son Heung-Min'in etkisini övüyor

    15 Ağustos - Nedum Onuoha: ESPN analisti, Antonee Robinson'ın neden Premier League'deki 'herhangi bir' defans oyuncusu kadar iyi olduğunu, Alexander Isak ile ilgili endişeleri ve Man City'nin beklenen toparlanmasını değerlendiriyor

    6 Ağustos - Kasey Keller: ESPN analisti, Mauricio Pochettino'nun ABD Milli Takımı'ndaki hayal kırıklığı yaratan performansını eleştiriyor, Matt Turner'ın MLS'ye 'mükemmel' dönüşünü övüyor

    31 Temmuz - Andres ve Nico Cantor: Baba-oğul analistler, Mauricio Pochettino'nun ABD Milli Takımı'ndaki en büyük zorluğunu ve Inter Miami'den Leo Messi'nin "futbolu tamamladığını" değerlendiriyor

    29 Temmuz - Dax McCarty: Apple TV'den Dax McCarty, MLS'nin Lionel Messi'yi askıya almasının neden doğru olduğunu, yeni Leagues Cup formatını ve Club America'nın neden favori olduğunu anlatıyor

    25 Temmuz - Derek Rae: ESPN yorumcusu, Gio Reyna'nın Dortmund'a uyum sorunları ve 22 yaşındaki USMNT orta saha oyuncusunun ne kadar iyi olabileceğini 'kimsenin bilememesi' hakkında

    7 Temmuz - Callum Williams: Apple TV, dünya futbolu yorumcusu, Kulüpler Dünya Kupası'nda Brezilya takımlarının etkisi hakkında

    27 Haziran - Kyle Martino: TNT analisti, USMNT'nin gol sıkıntısı, programın durumu ve Showdown'ın NYC'ye dönüşü hakkında

    23 Haziran - Dax McCarty: Apple TV analisti, Dünya Kupası öncesinde Mauricio Pochettino ve USMNT'nin karşı karşıya olduğu fırsat ve baskı hakkında

    19 Haziran - Herculez Gomez: ESPN analisti, Kulüpler Dünya Kupası'na neden iyimser baktığı, CWC'de oynadığı anıları ve 2026 Dünya Kupası'nın nasıl "gelmiş geçmiş en büyük spor etkinliği" olabileceği hakkında

    17 Haziran - Herculez Gomez: ESPN analisti, Christian Pulisic tartışması, USMNT'nin durumu, taraftar kitlesindeki bölünmeler ve "kendine çok yakın hissettiği" Diego Luna'ya duyduğu hayranlık hakkında


    11 Haziran - Diego Valeri: Apple TV+ analisti, Lionel Messi'nin MLS üzerindeki etkisi, Kulüpler Dünya Kupası'nda rakip Sounders'ı desteklemesi ve ABD ile Arjantin arasındaki bağlar hakkında konuşuyor

    21 Mayıs - Taylor Twellman: Apple TV+ analisti, Kulüpler Dünya Kupası'ndaki 'heyecan verici' eşleşmeler, neden bir Avrupa devinin kazanacağı ve Inter Miami'nin bundan nasıl faydalanabileceği hakkında

    13 Mayıs - Kay Murray: ESPN FC analisti, Kulüpler Dünya Kupası'nı destekleyen Amerikalılar, kupayı kazanmak için yarışan Avrupa takımları ve bir MLS takımının başarıya ulaşıp ulaşamayacağı hakkında

    9 Mayıs - Luis Garcia: ESPN analisti, Barcelona ve "fantastik" Lamine Yamal, Real Madrid'in neden bir felsefesi olmadığı ve Trent Alexander-Arnold'un Liverpool'dan ayrılması hakkında

    1 Mayıs - Derek Rae: ESPN analisti, Harry Kane'in kupa arayışı, Gio Reyna'nın Borussia Dortmund'daki zorlukları ve "ahır kokusu"nun ardındaki anlam hakkında

    28 Nisan - Christina Unkel: CBS Sports kural analisti, VAR itirazları, hakemlikte 'görünürlük' ve eski oyuncuların hakemlik yapması hakkında

    25 Nisan - Alejandro Moreno: ESPN FC yorumcusu, Kylian Mbappe'nin Real Madrid'deki hayal kırıklığı, Carlo Ancelotti'nin son sezonu ve "dünyanın en iyisi" Lamine Yamal hakkında

    24 Nisan - Bradley Wright-Phillips: Apple TV analisti, Lionel Messi'nin "parlaklığı", "hırçın" Inter Miami ve Kevin De Bruyne'nin bir sonraki takımının neden NYCFC olması gerektiği hakkında

    22 Nisan - Ali Krieger: ESPN analisti, Naomi Girma'nın Chelsea'ye transferi, "harika" Emma Hayes ve NWSL'nin "genişleyerek ligi sulandırmaması" gerektiği hakkında

    16 Nisan - Jamie Carragher: CBS analisti, Kulüpler Dünya Kupası ve yoğun program, 'hayal kırıklığı yaratan' Trent Alexander-Arnold ve 'mükemmel' Mo Salah transferi hakkında

    14 Nisan - Kevin Egan: Apple TV+ sunucusu, 2026 Dünya Kupası, 2025 Kulüpler Dünya Kupası ve Amerika'da futbolun büyümesi hakkında

    11 Nisan - Kay Murray: ESPN FC sunucusu, Harry Kane ve Bayern Münih'in Bundesliga hedefleri, Gio Reyna'nın 'inkar edilemez yeteneği' ve 'öne çıkan bir rakip' olmayan Ballon d'Or yarışı hakkında

    8 Nisan - Kevin Egan: Apple TV analisti, Kevin De Bruyne'nin Lionel Messi ve MLS ile olası bağlantısı, Cavan Sullivan'ın "kendine güveni" ve "bir üst seviyeye çıkan" Wilfried Nancy hakkında konuşuyor

    26 Mart - Kasey Keller: "Plajda olmayı tercih edenler" - ESPN'den Kasey Keller, USMNT oyuncularının "genel halsizliğini" eleştiriyor ve Mauricio Pochettino'nun "yüzde 100 bağlı olduğunu" göstermesi gerektiğini söylüyor

    21 Mart - Kaylyn Kyle: Apple TV stüdyo analisti, Lionel Messi ve Inter Miami, MLS'nin 'kaotik' yapısı ve NWSL oyuncularının ayrılmasının 'ligi nasıl zarara uğratabileceği' hakkında

    13 Mart - Micah Richards: CBS Sports analisti, Man City'nin geleceği, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'ni neden kazanacağı ve Jude Bellingham ile yaptığı bahis hakkında konuşuyor

    11 Mart - Antonella Gonzalez: Apple TV'den Antonella Gonzalez, Inter Miami'den Lionel Messi ile röportaj, MLS'de Latin Amerika etkisinin yükselişi ve yayıncılık sektöründe Hispanik bir kadın olmak hakkında

    4 Mart - Nico Cantor: CBS analisti, "dünya çapında" Mauricio Pochettino, "karışık" Şampiyonlar Ligi formatı ve USL'nin neden MLS ile rekabet edebileceği hakkında

    26 Şubat - Andrew Wiebe: Apple TV analisti Andrew Wiebe, San Jose Earthquakes'in "büyük sezon dışı transferleri", Kevin De Bruyne'nin MLS'ye gelme olasılığı ve ligin büyümesi hakkında

    20 Şubat - Taylor Twellman: Apple TV analisti, Lionel Messi'nin Inter Miami'sinin MLS playofflarında "başarısızlığı", Cavan Sullivan ve Cincinnati'nin neden bir tehdit olduğu hakkında

    18 Şubat - Taylor Twellman: Apple TV analisti, USMNT'nin Dünya Kupası hedefleri, Mauricio Pochettino ve takımın önemli galibiyetleri - ya da bunların eksikliği hakkında

    11 Şubat - Maurice Edu: Apple TV analisti, milli takımın potansiyeli, Cavan Sullivan'ın "sınırda kibir"i ve MLS'in "küresel vitrini" hakkında

    30 Ocak - Keith Costigan: Apple TV yorumcusu Mo Salah ve Liverpool, LAFC'deki Olivier Giroud denemesi ve daha fazlası hakkında

    28 Ocak - Nigel Reo-Coker: CBS Sports Golazo Network analisti, yeni Şampiyonlar Ligi formatı, Amerikan futbolunun durumu ve Aston Villa hakkında

    20 Ocak - Kate Scott: CBS Sports sunucusu, Amerikan futbolunun ruh hali, USMNT'nin Mauricio Pochettino'yu işe almasıyla verdiği "mesaj", "muazzam" 2026 Dünya Kupası ve Liverpool'un neden Şampiyonlar Ligi'ni kazanacağı hakkında

    13 Ocak - DaMarcus Beasley: USMNT efsanesi, Lionel Messi'nin zihniyeti, MLS'in "iyi gidişatı" ve Mauricio Pochettino'nun neden "bu iş için doğru adam" olduğu hakkında

    9 Ocak - Callum Williams: Futbol analisti, Lionel Messi ve 2025 Kulüpler Dünya Kupası, Güney Amerika futboluna karşı "naiflik" ve Jack Grealish'in "formunu kaybetmiş" olmasının "saçma" olduğu hakkında

    2 Ocak - Jenny Chiu: CBS muhabiri, Emma Hayes'in 'büyük değişiklikleri', Mauricio Pochettino'nun 'soy ağacı' ve Inter'in olası Şampiyonlar Ligi zaferi hakkında

    17 Aralık - Stu Holden: FOX Sports analisti, Amerikan futbolunun evrimi, Christian Pulisic'in neden 'tüm zamanların en iyi ABD'li futbolcusu' olacağı

    12 Aralık - Brian Dunseth: Turner ve Apple TV analisti, Ricardo Pepi, Christian Pulisic, Gio Reyna ve Mauricio Pochettino yönetimindeki ABD Milli Takımı'nın geleceği hakkında

    5 Aralık - Jalil Anibaba: Apple TV analisti, MLS Kupası tahminleri, Inter Miami'nin Javier Mascherano'yu işe alması ve MLS'nin 'üzücü' antrenör çeşitliliği sorunu hakkında

    21 Kasım - Andres Cantor: Telemundo efsanesi, Mauricio Pochettino'nun Arjantinli zihniyeti, USMNT ve Amerikan futbolunun yükselişini en ön sıradan izleme fırsatı hakkında

    16 Kasım - Matt Doyle: Apple TV analisti, Inter Miami'nin savunmadaki "deliliğini", Neymar'ın Lionel Messi'ye katılıp katılamayacağını ve MLS Kupası favorisini değerlendiriyor

    7 Kasım - Gary Neville: Deneyimli analist, USMNT'nin Dünya Kupası umutları, "mükemmel bir oyuncu" Christian Pulisic, "azimli" David Beckham ve Cristiano Ronaldo'nun MLS'e transferi hakkında konuşuyor

    31 Ekim - Herculez Gomez: ESPN FC analisti, Mauricio Pochettino'nun etkisi, USMNT'nin "tamamen açık" forvet yarışı ve "sorumluluk duygusu eksik" oyuncu havuzu hakkında konuşuyor

    29 Ekim - Rebecca Lowe: NBC sunucusu, futbolun büyümesi, "inanılmaz" Emma Hayes ve "ününü artıran" Mauricio Pochettino hakkında konuşuyor

    24 Ekim - Andrew Wiebe: Apple TV analisti, MLS playoffları, Lionel Messi'nin 'mükemmel formu' ve Inter Miami'nin nasıl ligin 'tüm zamanların en iyi takımı' olabileceği hakkında konuşuyor

    17 Ekim - Jamie Carragher: Tecrübeli analist USMNT'yi değerlendiriyor, Man City'yi yasal dava nedeniyle eleştiriyor ve 'harika' bir transfer olmasına rağmen Mauricio Pochettino'yu sorguluyor