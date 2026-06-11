"Bunu kazanmalıyız" - FOX sunucusu Rebecca Lowe, İngiltere'nin Dünya Kupası'ndaki inancı, ABD Erkek Milli Takımı'nın ivmesi ve Japonya'nın neden sürpriz aday olduğu hakkında

NEW YORK -- Rebecca Lowe hayallerinden vazgeçmiyor. Her dört yılda bir, futbolun bir nevi evine dönmesi beklenir. Ama sonra, nedense – genellikle İngiltere’nin kendi hatası yüzünden – Üç Aslanlar, herkesin beklediği Dünya Kupası’nı kazanamıyor. Bu acı dolu 60 yıl geride kaldı, ama Lowe her zaman, her zaman hayal kurmaya devam ediyor.

Peki bu turnuvayı özel kılan nedir? Birkaç şey var. Harry Kane, Ballon d'Or formunda. Thomas Tuchel, seçkin bir teknik direktör ve üst düzey bir taktikçi. İngiltere tecrübeli, en iyi döneminde ve yeteneklerle dolu. Ancak Lowe için durum daha basit. Temelde mesele matematikle ilgili.

"Ortalama kanunu yüzünden. Artık zamanı geldi. Bunu kazanmalıyız. Her dört yılda bir. Yani, sizi bilmem ama ben 'kazanacağız. Takımımıza bakın!' diyorum. Ve bu kadroya baktığımda, kazanabilmemiz gerektiğini düşünüyorum," diyor FOX'un Dünya Kupası öncesi medya gününde GOAL'a.

Ve bu konuda haklı olabilir. İngiltere baştan sona sağlam bir takım. İki Avrupa Şampiyonası finaline üst üste çıktılar. 2022'de Katar'da yaşanan acı bir elenme, ivmelerini bozmadı. Çıplak gözle de iyimser olmak için nedenler var.

"Bunu sürekli tartışıyorum. Ama ben onlara inanıyorum ve her hafta ne kadar iyi olduklarını görüyorum," diye ekliyor.

Ancak bir de gerginlik var. Burada başka mükemmel takımlar da var. Fransa, İspanya, Arjantin, hatta yenilenmiş Brezilya bile tehdit oluşturabilir. İngiltere, tarihsel olarak bu takımları yenemedi.

"Sadece gerginim, Fransa veya başka bir takımla oynayacağımız o büyük maçlar konusunda çok gerginim," diye itiraf ediyor.

Bir de ABD Erkek Milli Takımı var. Lowe, Amerika'da yaklaşık 15 yıldır futbol yayıncılığı yapıyor. Bu yaz FOX'ta sunuculuk yapacak olan Lowe, dikkatini büyük ölçüde Mauricio Pochettino'nun takımına verecek. Sonuçlar inişli çıkışlı olsa da Lowe iyimser.

"ABD'yi seviyorum. Onları seviyorum. Gerçekten iyi performans göstermelerini istiyorum ve ilk maçlarını kazanırlarsa iyi performans göstereceklerine inanıyorum," diyor.

İyi haber ne mi? ABD takımı nispeten formda ve hazır. Ve işler ters gitse bile, yayınlanacak 100'den fazla maç daha var. Bu kötü bir şey değil. Lowe, GOAL'un ABD ve yurtdışındaki futbolun durumu hakkında analistlerin, spikerlerin ve diğer uzmanların görüşlerini aktardığı düzenli bir köşe olan Mic'd Up'ın son sayısında İngiltere, ABD, Dünya Kupası'ndaki sürpriz takımlar ve daha fazlasını konuştu.

NOT: Bu röportaj, kısalık ve netlik amacıyla hafifçe düzenlenmiştir.



