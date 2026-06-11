"Bunu kazanmalıyız" - FOX sunucusu Rebecca Lowe, İngiltere'nin Dünya Kupası'ndaki inancı, ABD Erkek Milli Takımı'nın ivmesi ve Japonya'nın neden sürpriz aday olduğu hakkında

28 Mayıs: Apple TV'den Edu, Mauricio Pochettino'nun kadrosu, Gio Reyna'dan beklentiler ve Dünya Kupası'nda başarıya ulaşmanın ne anlama geleceği hakkında
23 Mart: Taylor Twellman: Apple TV analisti, Cavan Sullivan'ın neden daha fazla oynaması gerektiği ve Inter Miami hakkında
18 Şubat: Lori Lindsey: CBS analisti, NWSL'nin neden dünyanın en iyi ligi olduğu ve Summit ile Legacy'nin gelişi hakkında
9 Ocak: Shaka Hislop: ESPN analisti, Arsenal'in neden Gyökeres ile yanlış bir forvet transferi yapmış olabileceği hakkında
16 Aralık: Jenny Chiu: DAZN analisti, NWSL'nin neden Trinity Rodman'ı kaybetmeyi göze alamayacağı ve World Sevens'ın etkisi hakkında
12 Aralık: Bradley Wright Phillips: Apple TV analisti, MLS'nin sonbahar-ilkbahar geçişinin neden oyunun kurallarını değiştirdiğini, Lionel Messi'nin MLS Kupası üzerindeki etkisini ve LA Galaxy'nin 2026'daki tehdidini anlatıyor
5 Aralık: Dax McCarty, 2. Bölüm: Apple TV analisti, Javier Mascherano'nun Luis Suárez'i yedek bırakmasının Inter Miami'yi nasıl yükselttiğini anlatıyor, MLS Kupası öncesinde "mutlaka izlenmesi gereken" Thomas Müller ve Vancouver'ı övüyor
3 Aralık: Dax McCarty: "Bu takımı tekrar izlerken gurur duyuyorum" - Apple TV'den Dax McCarty, Mauricio Pochettino hakkında
15 Kasım: Kacey White: ESPN analisti ve NWSL efsanesi, yoğun üniversite futbol sezonu, UNC'nin neden tekrar şampiyonlukta zorlanabileceği ve kimin kazanabileceği hakkında konuşuyor
14 Kasım: Taylor Twellman: Apple TV analisti, MLS fikstür değişikliğini, Son Heung-Min'in LAFC'deki yükselişini, playoff sürprizlerini ve Inter Miami'nin Luis Suárez ikilemini analiz ediyor
4 Kasım - Geoff Shreeves: CBS Sports Golazo analisti, Arsenal'in kadro derinliği, Liverpool'un zorlukları ve Wrexham'ın Championship'teki gerçekçi durumu hakkında konuşuyor
29 Ekim - Kaylyn Kyle: Apple TV analisti, Thomas Muller ve "harika" Vancouver Whitecaps, yeniden doğan Inter Miami ve Kanada'nın 2026 Dünya Kupası hedeflerini değerlendiriyor
24 Ekim - Steve McManaman: ESPN analisti, Xabi Alonso'nun Real Madrid'i, El Clasico ve "mükemmel" Jude Bellingham'ın neden İngiltere kadrosunda olması gerektiği hakkında
20 Ekim - Alexi Lalas: FOX analisti, Mauricio Pochettino'yu USMNT'ye canlılık kattığı için övüyor, ancak Dünya Kupası'ndaki başarı konusunda "henüz karar verilmedi" diyor
17 Ekim - Herculez Gomez: ESPN analisti, Aralık ayında Miami'de oynanacak Barcelona-Villarreal maçını destekliyor, ancak "La Liga'ya izin verirseniz, herkese izin vermiş olursunuz" uyarısında bulunuyor
16 Ekim - Herculez Gomez: ESPN analisti, USMNT'nin Mauricio Pochettino'sundan pek ikna olmamış, ancak son sonuçları 'en etkileyici dönemi' olarak nitelendiriyor
2 Ekim - Clive Tyldesley: CBS analisti, Şampiyonlar Ligi'ndeki Amerikalılar, Dünya Kupası'nda USMNT için 'büyük yıl' ve genç futbolcuların korunması hakkında konuştu
30 Eylül - David Villa: İspanya efsanesi ve DAZN analisti, Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi umutları, "harika" Lamine Yamal ve ABD'nin Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmasının "büyük fırsat" olması hakkında
17 Eylül - Stu Holden: FOX analisti, Gio Reyna'nın yeniden canlanması, Christian Pulisic'in AC Milan'daki geleceği ve Mauricio Pochettino'nun nasıl "bizi heyecanlandıran bir ABD takımı" kurabileceği hakkında
11 Eylül - Maurice Edu: Apple TV analisti, Mauricio Pochettino'nun USMNT teknik direktörü olarak geçirdiği ilk yılı değerlendiriyor ve Weston McKennie'nin nerede olduğunu merak ediyor
9 Eylül - Sacha Kljestan: Apple TV analisti, USMNT'nin Mauricio Pochettino'sunu çekirdek kadroya sadık kalmaya çağırıyor, MLS ve Inter Miami'den Luis Suarez hakkında görüşlerini paylaşıyor
28 Ağustos - Keith Costigan: Apple TV analisti, Arsenal'in kupa ihtiyacını, 'Liverpool'u gözden çıkarmak neden tamamen saçma' olduğunu ve Kulüpler Dünya Kupası'nın MLS'nin büyümesini nasıl tetikleyebileceğini anlatıyor
21 Ağustos - Marcelo Balboa: Apple TV analisti, eski USMNT oyuncularını Christian Pulisic'e yönelik sert eleştirileri nedeniyle eleştiriyor, MLS'de Son Heung-Min'in etkisini övüyor
15 Ağustos - Nedum Onuoha: ESPN analisti, Antonee Robinson'ın neden Premier League'deki 'herhangi bir' defans oyuncusu kadar iyi olduğunu, Alexander Isak ile ilgili endişeleri ve Man City'nin beklenen toparlanmasını değerlendiriyor
6 Ağustos - Kasey Keller: ESPN analisti, Mauricio Pochettino'nun ABD Milli Takımı'ndaki hayal kırıklığı yaratan performansını eleştiriyor, Matt Turner'ın MLS'ye 'mükemmel' dönüşünü övüyor
31 Temmuz - Andres ve Nico Cantor: Baba-oğul analistler, Mauricio Pochettino'nun ABD Milli Takımı'ndaki en büyük zorluğunu ve Inter Miami'den Leo Messi'nin "futbolu tamamladığını" değerlendiriyor
29 Temmuz - Dax McCarty: Apple TV'den Dax McCarty, MLS'nin Lionel Messi'yi askıya almasının neden doğru olduğunu, yeni Leagues Cup formatını ve Club America'nın neden favori olduğunu anlatıyor
25 Temmuz - Derek Rae: ESPN yorumcusu, Gio Reyna'nın Dortmund'a uyum sorunları ve 22 yaşındaki USMNT orta saha oyuncusunun ne kadar iyi olabileceğini 'kimsenin bilememesi' hakkında
7 Temmuz - Callum Williams: Apple TV, dünya futbolu yorumcusu, Kulüpler Dünya Kupası'nda Brezilya takımlarının etkisi hakkında
27 Haziran - Kyle Martino: TNT analisti, USMNT'nin gol sıkıntısı, programın durumu ve Showdown'ın NYC'ye dönüşü hakkında
23 Haziran - Dax McCarty: Apple TV analisti, Dünya Kupası öncesinde Mauricio Pochettino ve USMNT'nin karşı karşıya olduğu fırsat ve baskı hakkında
19 Haziran - Herculez Gomez: ESPN analisti, Kulüpler Dünya Kupası'na neden iyimser baktığı, CWC'de oynadığı anıları ve 2026 Dünya Kupası'nın nasıl "gelmiş geçmiş en büyük spor etkinliği" olabileceği hakkında
17 Haziran - Herculez Gomez: ESPN analisti, Christian Pulisic tartışması, USMNT'nin durumu, taraftar kitlesindeki bölünmeler ve "kendine çok yakın hissettiği" Diego Luna'ya duyduğu hayranlık hakkında
11 Haziran - Diego Valeri: Apple TV+ analisti, Lionel Messi'nin MLS üzerindeki etkisi, Kulüpler Dünya Kupası'nda rakip Sounders'ı desteklemesi ve ABD ile Arjantin arasındaki bağlar hakkında konuşuyor
21 Mayıs - Taylor Twellman: Apple TV+ analisti, Kulüpler Dünya Kupası'ndaki 'heyecan verici' eşleşmeler, neden bir Avrupa devinin kazanacağı ve Inter Miami'nin bundan nasıl faydalanabileceği hakkında
13 Mayıs - Kay Murray: ESPN FC analisti, Kulüpler Dünya Kupası'nı destekleyen Amerikalılar, kupayı kazanmak için yarışan Avrupa takımları ve bir MLS takımının başarıya ulaşıp ulaşamayacağı hakkında
9 Mayıs - Luis Garcia: ESPN analisti, Barcelona ve "fantastik" Lamine Yamal, Real Madrid'in neden bir felsefesi olmadığı ve Trent Alexander-Arnold'un Liverpool'dan ayrılması hakkında
1 Mayıs - Derek Rae: ESPN analisti, Harry Kane'in kupa arayışı, Gio Reyna'nın Borussia Dortmund'daki zorlukları ve "ahır kokusu"nun ardındaki anlam hakkında
28 Nisan - Christina Unkel: CBS Sports kural analisti, VAR itirazları, hakemlikte 'görünürlük' ve eski oyuncuların hakemlik yapması hakkında
25 Nisan - Alejandro Moreno: ESPN FC yorumcusu, Kylian Mbappe'nin Real Madrid'deki hayal kırıklığı, Carlo Ancelotti'nin son sezonu ve "dünyanın en iyisi" Lamine Yamal hakkında
24 Nisan - Bradley Wright-Phillips: Apple TV analisti, Lionel Messi'nin "parlaklığı", "hırçın" Inter Miami ve Kevin De Bruyne'nin bir sonraki takımının neden NYCFC olması gerektiği hakkında
22 Nisan - Ali Krieger: ESPN analisti, Naomi Girma'nın Chelsea'ye transferi, "harika" Emma Hayes ve NWSL'nin "genişleyerek ligi sulandırmaması" gerektiği hakkında
16 Nisan - Jamie Carragher: CBS analisti, Kulüpler Dünya Kupası ve yoğun program, 'hayal kırıklığı yaratan' Trent Alexander-Arnold ve 'mükemmel' Mo Salah transferi hakkında
14 Nisan - Kevin Egan: Apple TV+ sunucusu, 2026 Dünya Kupası, 2025 Kulüpler Dünya Kupası ve Amerika'da futbolun büyümesi hakkında
11 Nisan - Kay Murray: ESPN FC sunucusu, Harry Kane ve Bayern Münih'in Bundesliga hedefleri, Gio Reyna'nın 'inkar edilemez yeteneği' ve 'öne çıkan bir rakip' olmayan Ballon d'Or yarışı hakkında
8 Nisan - Kevin Egan: Apple TV analisti, Kevin De Bruyne'nin Lionel Messi ve MLS ile olası bağlantısı, Cavan Sullivan'ın "kendine güveni" ve "bir üst seviyeye çıkan" Wilfried Nancy hakkında konuşuyor
26 Mart - Kasey Keller: "Plajda olmayı tercih edenler" - ESPN'den Kasey Keller, USMNT oyuncularının "genel halsizliğini" eleştiriyor ve Mauricio Pochettino'nun "yüzde 100 bağlı olduğunu" göstermesi gerektiğini söylüyor
21 Mart - Kaylyn Kyle: Apple TV stüdyo analisti, Lionel Messi ve Inter Miami, MLS'nin 'kaotik' yapısı ve NWSL oyuncularının ayrılmasının 'ligi nasıl zarara uğratabileceği' hakkında
13 Mart - Micah Richards: CBS Sports analisti, Man City'nin geleceği, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'ni neden kazanacağı ve Jude Bellingham ile yaptığı bahis hakkında konuşuyor
11 Mart - Antonella Gonzalez: Apple TV'den Antonella Gonzalez, Inter Miami'den Lionel Messi ile röportaj, MLS'de Latin Amerika etkisinin yükselişi ve yayıncılık sektöründe Hispanik bir kadın olmak hakkında
4 Mart - Nico Cantor: CBS analisti, "dünya çapında" Mauricio Pochettino, "karışık" Şampiyonlar Ligi formatı ve USL'nin neden MLS ile rekabet edebileceği hakkında
26 Şubat - Andrew Wiebe: Apple TV analisti Andrew Wiebe, San Jose Earthquakes'in "büyük sezon dışı transferleri", Kevin De Bruyne'nin MLS'ye gelme olasılığı ve ligin büyümesi hakkında
20 Şubat - Taylor Twellman: Apple TV analisti, Lionel Messi'nin Inter Miami'sinin MLS playofflarında "başarısızlığı", Cavan Sullivan ve Cincinnati'nin neden bir tehdit olduğu hakkında
18 Şubat - Taylor Twellman: Apple TV analisti, USMNT'nin Dünya Kupası hedefleri, Mauricio Pochettino ve takımın önemli galibiyetleri - ya da bunların eksikliği hakkında
11 Şubat - Maurice Edu: Apple TV analisti, milli takımın potansiyeli, Cavan Sullivan'ın "sınırda kibir"i ve MLS'in "küresel vitrini" hakkında
30 Ocak - Keith Costigan: Apple TV yorumcusu Mo Salah ve Liverpool, LAFC'deki Olivier Giroud denemesi ve daha fazlası hakkında
28 Ocak - Nigel Reo-Coker: CBS Sports Golazo Network analisti, yeni Şampiyonlar Ligi formatı, Amerikan futbolunun durumu ve Aston Villa hakkında
20 Ocak - Kate Scott: CBS Sports sunucusu, Amerikan futbolunun ruh hali, USMNT'nin Mauricio Pochettino'yu işe almasıyla verdiği "mesaj", "muazzam" 2026 Dünya Kupası ve Liverpool'un neden Şampiyonlar Ligi'ni kazanacağı hakkında
13 Ocak - DaMarcus Beasley: USMNT efsanesi, Lionel Messi'nin zihniyeti, MLS'in "iyi gidişatı" ve Mauricio Pochettino'nun neden "bu iş için doğru adam" olduğu hakkında
9 Ocak - Callum Williams: Futbol analisti, Lionel Messi ve 2025 Kulüpler Dünya Kupası, Güney Amerika futboluna karşı "naiflik" ve Jack Grealish'in "formunu kaybetmiş" olmasının "saçma" olduğu hakkında
2 Ocak - Jenny Chiu: CBS muhabiri, Emma Hayes'in 'büyük değişiklikleri', Mauricio Pochettino'nun 'soy ağacı' ve Inter'in olası Şampiyonlar Ligi zaferi hakkında
17 Aralık - Stu Holden: FOX Sports analisti, Amerikan futbolunun evrimi, Christian Pulisic'in neden 'tüm zamanların en iyi ABD'li futbolcusu' olacağı
12 Aralık - Brian Dunseth: Turner ve Apple TV analisti, Ricardo Pepi, Christian Pulisic, Gio Reyna ve Mauricio Pochettino yönetimindeki ABD Milli Takımı'nın geleceği hakkında
5 Aralık - Jalil Anibaba: Apple TV analisti, MLS Kupası tahminleri, Inter Miami'nin Javier Mascherano'yu işe alması ve MLS'nin 'üzücü' antrenör çeşitliliği sorunu hakkında
21 Kasım - Andres Cantor: Telemundo efsanesi, Mauricio Pochettino'nun Arjantinli zihniyeti, USMNT ve Amerikan futbolunun yükselişini en ön sıradan izleme fırsatı hakkında
16 Kasım - Matt Doyle: Apple TV analisti, Inter Miami'nin savunmadaki "deliliğini", Neymar'ın Lionel Messi'ye katılıp katılamayacağını ve MLS Kupası favorisini değerlendiriyor
7 Kasım - Gary Neville: Deneyimli analist, USMNT'nin Dünya Kupası umutları, "mükemmel bir oyuncu" Christian Pulisic, "azimli" David Beckham ve Cristiano Ronaldo'nun MLS'e transferi hakkında konuşuyor
31 Ekim - Herculez Gomez: ESPN FC analisti, Mauricio Pochettino'nun etkisi, USMNT'nin "tamamen açık" forvet yarışı ve "sorumluluk duygusu eksik" oyuncu havuzu hakkında konuşuyor
29 Ekim - Rebecca Lowe: NBC sunucusu, futbolun büyümesi, "inanılmaz" Emma Hayes ve "ününü artıran" Mauricio Pochettino hakkında konuşuyor
24 Ekim - Andrew Wiebe: Apple TV analisti, MLS playoffları, Lionel Messi'nin 'mükemmel formu' ve Inter Miami'nin nasıl ligin 'tüm zamanların en iyi takımı' olabileceği hakkında konuşuyor
17 Ekim - Jamie Carragher: Tecrübeli analist USMNT'yi değerlendiriyor, Man City'yi yasal dava nedeniyle eleştiriyor ve 'harika' bir transfer olmasına rağmen Mauricio Pochettino'yu sorguluyor