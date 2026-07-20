AFP
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"Bunu iyice düşünmek için zaman ayırmam en doğrusu" - Arjantin milli takım teknik direktörü Lionel Scaloni, milli takımın geleceği hakkında konuşurken gözyaşlarına boğuldu
- AFP
"Burası rüya gibi bir yer"
Scaloni, 2018’deki göreve başlamasından bu yana, pek dikkat çekmeyen bir atamadan Arjantin’e istikrarlı bir başarı getirmeyi başardı.
O gelmeden önce Arjantin, 28 yıldır erkekler kategorisinde büyük bir şampiyonluk kazanamamıştı; ancak Scaloni, üç yıl içinde takımı 2021'de Copa America şampiyonluğuna taşıdı. Ardından, takımın yıldızı Lionel Messi'nin en iyi performansını ortaya çıkaran bir taktik geliştiren Scaloni, 2022'deki dramatik finalde Kylian Mbappé'nin liderliğindeki Fransa'yı mağlup ederek, takımın 36 yıllık Dünya Kupası hasretine son verdi. La Albiceleste, 2024'te de başarılarını sürdürerek ABD'de bir Copa America kupası daha kaldırdı.
Scaloni, Pazar günü Arjantin ile geçirdiği süreyi değerlendirirken, “Burası harika bir yer. Burası rüya gibi bir yer,” dedi. “Ben ve teknik ekibim, [kazandığımız tüm kupaları] asla hayal edemezdik.”
Ancak Scaloni, bu başarıları tekrarlamanın ve bununla birlikte gelen beklentilerle başa çıkmanın bir sonraki Dünya Kupası döngüsü için çok zor olabileceğini vurguladı.
"Devam edebilmek için pek çok şeye ihtiyacınız var. Bunu yeniden yaratmak çok zor," dedi gözyaşlarını tutmaya çalışırken. "Finalde son dakikaya kadar elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Bence bunu iyice düşünmek için kendime zaman ayırmam adil olur.
Scaloni, kısa bir süre sonra basın toplantısından ayrılırken, orada bulunan basına “çok üzgün” olduğunu söyledi. Çıkarken Arjantin basını tarafından coşkulu bir alkışla uğurlandı.
- Bildbyran
"Ne yapmak istediğimi biliyorum"
Konferanstan ayrılmadan önce Scaloni, Tapia ile görüşmeler yapmaya hazır olduğunu açıkladı ve kararını büyük ölçüde vermiş olduğunu kabul etti. Ayrıca, Aralık 2026’da sözleşmesi sona erene kadar ayrılmayacağını vurguladı.
"Başkanla konuşacağım. Sözleşmem bitene kadar görevime devam edeceğim. Ne yapmak istediğimi biliyorum. Düşünmeye ihtiyacım var. Bu kadar büyük bir şeyin [tekrar] yapılabileceğini bilmiyorum," dedi.
- AFP
'Gözyaşlarıma boğuldum'
Arjantin, Dünya Kupası finalinde İspanya’ya 1-0’lık bir skorla yenildi; Scaloni’nin takımının tek bir isabetli şut bile atamadığı ve 105. dakikaya kadar şut çekemediği bir maçtı. Scaloni, İspanya’nın hücum istatistiklerinde önemli bir üstünlüğü olmasına rağmen, kendi görüşüne göre maçın çok çekişmeli geçtiğini vurguladı.
"Taraftarlarımıza son derece minnettarız. Bu kadar açık geçen bir maçta finale kadar gelmeyi başardık. Çok yakındık. Oyuncularıma ve bize yardım eden herkese teşekkür etmek istiyorum," dedi.
Kameralar büyük ölçüde Messi’nin ikinci Dünya Kupası şampiyonluğunu kazanma fırsatını kaçırmasına verdiği duygusal tepkiye odaklanırken, Scaloni takımın genel olarak yaşadığı hayal kırıklığını kabul etti.
“Soyunma odasında zaten içimden gelen tüm gözyaşlarını döktüm,” dedi. “Bu takıma minnettarım; onlar gerçek savaşçılardı.”
- Getty Images Sport
Messi Üzerine Düşünceler
Messi, 39 yaşında son Dünya Kupası’nda oynamış olabilir ve Scaloni, eğer durum böyleyse, ikilinin birlikte geçirdiği sekiz yıl için son derece minnettardı.
"O, gelmiş geçmiş en iyi futbolcu. İnanılmaz bir deneyimdi," dedi Scaloni.
Arjantin'in son maçında gol atamaması nedeniyle Messi, Altın Ayakkabı yarışında Mbappé'nin ardından ikinci sırada yer aldı; Fransız oyuncunun attığı 10 gole karşılık Messi sekiz gol attı. Yine de Messi, sekiz maçta dört asist de yaparak turnuvanın en iyi oyuncularından biri olarak turnuvayı tamamladı.
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