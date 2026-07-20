Scaloni, 2018’deki göreve başlamasından bu yana, pek dikkat çekmeyen bir atamadan Arjantin’e istikrarlı bir başarı getirmeyi başardı.

O gelmeden önce Arjantin, 28 yıldır erkekler kategorisinde büyük bir şampiyonluk kazanamamıştı; ancak Scaloni, üç yıl içinde takımı 2021'de Copa America şampiyonluğuna taşıdı. Ardından, takımın yıldızı Lionel Messi'nin en iyi performansını ortaya çıkaran bir taktik geliştiren Scaloni, 2022'deki dramatik finalde Kylian Mbappé'nin liderliğindeki Fransa'yı mağlup ederek, takımın 36 yıllık Dünya Kupası hasretine son verdi. La Albiceleste, 2024'te de başarılarını sürdürerek ABD'de bir Copa America kupası daha kaldırdı.

Scaloni, Pazar günü Arjantin ile geçirdiği süreyi değerlendirirken, “Burası harika bir yer. Burası rüya gibi bir yer,” dedi. “Ben ve teknik ekibim, [kazandığımız tüm kupaları] asla hayal edemezdik.”

Ancak Scaloni, bu başarıları tekrarlamanın ve bununla birlikte gelen beklentilerle başa çıkmanın bir sonraki Dünya Kupası döngüsü için çok zor olabileceğini vurguladı.

"Devam edebilmek için pek çok şeye ihtiyacınız var. Bunu yeniden yaratmak çok zor," dedi gözyaşlarını tutmaya çalışırken. "Finalde son dakikaya kadar elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Bence bunu iyice düşünmek için kendime zaman ayırmam adil olur.

Scaloni, kısa bir süre sonra basın toplantısından ayrılırken, orada bulunan basına “çok üzgün” olduğunu söyledi. Çıkarken Arjantin basını tarafından coşkulu bir alkışla uğurlandı.