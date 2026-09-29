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‘Bunu istemiyorum!’ - Manchester United efsanesi Wayne Rooney, Manchester City eşi benzeri görülmemiş bir şampiyonluğun geri alınması tehdidiyle karşı karşıyayken 2012 Premier League şampiyonluk madalyasının ‘hak edilmemiş’ şekilde kendisine verilmesini REDDETTİ
Rooney madalya tartışmasından uzak durdu
Manchester City'nin çok sayıdaki finansal ihlaline ilişkin suçlu bulunması, geçmişteki zaferlerinin meşruiyeti konusunda hararetli bir tartışma başlattı. Eşi benzeri görülmemiş bu karar, kulübün 2009 ile 2018 arasındaki baskın döneminin futbol tarihine nasıl geçeceği konusunda taraftarları, oyuncuları ve yorumcuları sorgulamaya itti.
Premier League'in City'nin şampiyonluklarını geri alma ihtimaliyle birlikte, ligi ikinci sırada bitiren takımlar için geriye dönük adalet talep eden kampanyalar ortaya çıktı. Ancak Rooney, 2011-12 şampiyonluğunun Manchester United'a yeniden verilmesine yönelik giderek artan çağrılardan net şekilde uzak durdu.
Manchester United, Sergio Aguero'nun Queens Park Rangers'a karşı son dakikalarda attığı dramatik golün ardından o sezonun son gününde averajla şampiyonluğu ünlü şekilde kaybetmişti. Bu hayal kırıklığına rağmen Rooney, Sir Alex Ferguson'ın takımının kupayı hak etmek için yeterince şey yapmadığı konusunda ısrarcı.
- Getty Images Sport
'Kendimi rahat hissetmezdim'
Eski İngiltere kaptanı, Stick To United'da konuşurken, devam eden tartışmaya değindi ve tavrını net biçimde ortaya koydu. Rooney, "Rio'nun bir Premier League madalyası daha alınması gerektiğini söylediğini duydum... Dürüst olmam gerekirse bir Premier League madalyasını kabul ederken gerçekten rahat hissetmezdim" dedi. "Bence bunu hak etmedik, o sezon ligi kazanmak için yeterince şey yapmadık. Sanırım bitime dört ya da beş maç kala altı ya da yedi puan öndeydik ve bunu elimizden kaçırdık."
Rooney ayrıca City kadrosuna da sempati duyduğunu ifade etti ve saha dışındaki herhangi bir ihlalden muhtemelen habersiz olduklarını öne sürdü. "Son birkaç günde ortaya çıkan her şeyi gördüm, insanları dinledim ve kendimi bir Man City oyuncusunun yerine koydum... onlar oyuncu, Premier League şampiyonluğunu kazanmak için yapabilecekleri her şeyi yapıyorlar ve kendi zihinlerinde bunu başardılar" dedi. "Eğer o oyuncular, üstlerinde neler olup bittiğine dair hiçbir bilgiye sahip değilse, bu benim başıma gelseydi... tamamen yıkılırdım."
Son olarak geriye dönük ödüller konusundaki tutumunu pekiştirdi. Rooney, "Bu olabilir, onları [madalyaları] geri alabilirler ama ben bunu [bir madalyayı] istemezdim çünkü açıkçası bir takım olarak o yıl bunu hak ettiğimizi düşünmüyorum, çünkü belli ki birinci bitirmedik" ifadelerini kullandı. "Bu yüzden takım arkadaşlarımın 'Madalya istiyorum' dediğini gördüğümde, kazandığım beş madalyayla mutluyum. Bunu istemezdim. Sahiplerinin yaptıkları yüzünden bunlar ellerinden alınmalı mı? Evet, belki ama bunu kabul ederken rahat hissetmezdim."
Eski takım arkadaşları adalet talep ediyor
Rooney'nin yorumları, eski takım arkadaşlarının tepkileriyle keskin bir tezat oluşturuyor. Suçlu kararı sonrası David de Gea, X'te şu paylaşımı yaptı: "Yani... Konuşalım. O zaman ben kaç Premier League şampiyonluğu kazandım?"
Rio Ferdinand da benzer bir görüş dile getirerek sosyal medyada bir başka madalyanın "dolaba ekleneceğini" söyledi. Eski stoper, tartışmayı bir adım daha ileri taşıdı ve eski City savunmacısı Joleon Lescott'tan ödülünü kendisine vermesini şakayla karışık istedi.
"Joleon bir dahaki sefere yayına çıktığında benim lanet madalyamı getirse iyi olur," diye espri yaptı Ferdinand. "Suçlu bulunuyorsanız, o zaman madalyaları geri vermeniz gerektiğini düşünüyorum." Ayrıca Lescott'la doğrudan yüzleşmeyi planladığını da ekledi: "Kupayı ver gitsin. Madalyaları ver, kupayı ver. Bu kadar basit."
- Getty Images Sport
Resmî yaptırımlar bekleniyor
Futbol dünyası şimdi Premier League'in Manchester City'yi tam olarak nasıl cezalandıracağını bekliyor. Para cezaları ya da küme düşürme hâlâ ihtimaller arasında yer alırken, ihlallerin ciddiyeti geçmişteki şampiyonlukların geri alınmasını gerçek bir tehdit hâline getiriyor. Geriye dönük cezalarla ilgili kesin bir karar verilene kadar, madalyaların yeniden dağıtılması üzerine tartışma görüşleri bölmeye devam edecek.
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