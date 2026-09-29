Eski İngiltere kaptanı, Stick To United'da konuşurken, devam eden tartışmaya değindi ve tavrını net biçimde ortaya koydu. Rooney, "Rio'nun bir Premier League madalyası daha alınması gerektiğini söylediğini duydum... Dürüst olmam gerekirse bir Premier League madalyasını kabul ederken gerçekten rahat hissetmezdim" dedi. "Bence bunu hak etmedik, o sezon ligi kazanmak için yeterince şey yapmadık. Sanırım bitime dört ya da beş maç kala altı ya da yedi puan öndeydik ve bunu elimizden kaçırdık."

Rooney ayrıca City kadrosuna da sempati duyduğunu ifade etti ve saha dışındaki herhangi bir ihlalden muhtemelen habersiz olduklarını öne sürdü. "Son birkaç günde ortaya çıkan her şeyi gördüm, insanları dinledim ve kendimi bir Man City oyuncusunun yerine koydum... onlar oyuncu, Premier League şampiyonluğunu kazanmak için yapabilecekleri her şeyi yapıyorlar ve kendi zihinlerinde bunu başardılar" dedi. "Eğer o oyuncular, üstlerinde neler olup bittiğine dair hiçbir bilgiye sahip değilse, bu benim başıma gelseydi... tamamen yıkılırdım."

Son olarak geriye dönük ödüller konusundaki tutumunu pekiştirdi. Rooney, "Bu olabilir, onları [madalyaları] geri alabilirler ama ben bunu [bir madalyayı] istemezdim çünkü açıkçası bir takım olarak o yıl bunu hak ettiğimizi düşünmüyorum, çünkü belli ki birinci bitirmedik" ifadelerini kullandı. "Bu yüzden takım arkadaşlarımın 'Madalya istiyorum' dediğini gördüğümde, kazandığım beş madalyayla mutluyum. Bunu istemezdim. Sahiplerinin yaptıkları yüzünden bunlar ellerinden alınmalı mı? Evet, belki ama bunu kabul ederken rahat hissetmezdim."



