Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
NagelsmannGetty Images
Filippo Cataldo

Çeviri:

"Bunu istemiyorsanız, bana söylemelisiniz": Julian Nagelsmann, Dünya Kupası fiyaskosunun ardından milli takım teknik direktörlüğünden istifa etme ihtimalini reddetti

Dünya Kupası
J. Nagelsmann
Almanya - Paraguay
Almanya
Paraguay
J. Klopp

Julian Nagelsmann, ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenen 2026 Dünya Kupası’nın on altıncı turunda Paraguay’a karşı yaşanan utanç verici elenmenin ardından, Almanya milli takım teknik direktörlüğünden istifa etme ihtimalini reddetti.

Nagelsmann, MagentaTV'de yaptığı açıklamada, "Eğer istenirse hazırım; istenmezse de bunu bana söylemeleri gerekir" dedi. "Devam etmek istiyorum. Ancak futbolda her şey olabilir. DFB beni isterse, Avrupa Şampiyonası ve Uluslar Ligi hazırlıklarını seve seve yaparım. İstemiyorsa, bunu bana söylemeleri gerekir."

ZDF’de ise şunları ekledi: “Ben kaçan tiplerden değilim.”


  • Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Almanya, en azından 60. dakikadan itibaren tek amacı penaltı atışlarına ulaşmak olan Paraguay’a karşı penaltı atışlarında elendikten sonra, Dünya Kupası’nda üst üste üçüncü kez son 16 turuna kalamadı. 

    Alman milli takımı, son 16 turunda eskiden Alman milli takımıyla özdeşleşmiş olan neredeyse tüm erdemlerden yoksun kaldı ve sadece bir turnuva takımı olma imajını değil, aynı zamanda penaltı atışlarında başarılı bir takım olma imajını da tamamen yitirdi.

    DFB takımı, Dünya Kupası tarihinde ilk kez bir penaltı atışlarını kaybetti; takımın altı penaltısının yarısını (!) kaçırması ise her şeyi açıkça ortaya koydu.


    • Reklam
  • Jürgen KloppGetty Images

    Julian Nagelsmann, “gölge milli takım teknik direktörü” Jürgen Klopp ile de uğraşmak zorunda kaldı

    Nagelsmann, turnuva başlamadan önce bile eleştirilerin hedefindeydi; zira ilkbaharın başlarında, büyük yankı uyandıran bir kicker röportajında, kadrosunu ve takımdaki her bir oyuncunun rolünü az çok belirlemişti. Hazırlık sürecinde ise en iyi golcüsü olan Deniz Undav’ı kamuoyu önünde eleştirdi ve Undav’ın Curacao ve Fildişi Sahili’ne karşı oynanan ilk iki Dünya Kupası maçında adeta istediği gibi gol attığı halde, onu neredeyse gösterişli bir şekilde ilk 11’in dışında bıraktı. Manuel Neuer’in milli takıma dönüşü sırasında sergilediği tavır da eleştirilere yol açtı.

    İlk grup maçı olan Curacao’ya karşı 7-1’lik galibiyetten önce, MagentaTV’de “gölge milli takım teknik direktörü” Jürgen Klopp ile Thomas Müller arasında geçen şakacı bir atışma (“Hala! Hala!”) ortalığı karıştırdı. Klopp daha sonra Nagelsmann’dan özür diledi.

    Grup aşamasının son maçında Ekvador’a 1-2 yenildikleri karşılaşmada Nagelsmann, Almanya’nın grup birincisi olarak eleme turlarına zaten kalmış olmasına rağmen Oliver Baumann’ı oyuna sokmayarak şaşkınlık yarattı. Ayrıca, kadro oyuncularının önceden belirlenmiş rollerine hiç uymayan oyuncu değişiklikleri de eleştirilere yol açtı.

    Paraguay’a karşı elenmeden önce, Joshua Kimmich’in tekrar orta sahaya dönüp dönmemesi konusunda da hararetli bir tartışma yaşanmıştı. Nagelsmann, Paraguay maçında onu sağ bek olarak oynattı, ancak Kimmich’in asıl pozisyonuna geri dönmesini gelecekte dışlamadı.

    Artık bu durum gerçekleşmeyecek.

  • Jürgen KloppGetty Images

    Rudi Völler, Nagelsmann’a destek veriyor – Klopp, milli takım teknik direktörlüğü görevinden bahsetmek istemiyor

    Felaketle sonuçlanan Dünya Kupası performansının öncesinde, sırasında ve sonrasında yaşanan olumsuzluklara rağmen, sadece Joshua Kimmich veya Kai Havertz gibi oyuncular değil, DFB Spor Direktörü Rudi Völler de Nagelsmann’a açıkça destek verdi.

    Örneğin Kimmich bu konuda özellikle net konuştu. "Çocukken televizyon başında Almanya'yı izlerdim, o zamanlar hep yarı final, final vardı. Elbette bunu çocuklara, insanlara ve şimdiki nesle de yaşatmak istersiniz. Gerçek şu ki, evlerinde bizi izleyen tüm insanlara bunu yaşatamadık. Bu çok, çok yazık, özellikle de bize son derece iyi gelen ve Almanya'da gurur duyabileceğimiz bir şeye sahip olduğumuz bir dönemde. Maalesef şu anda milli takım bunu başaramıyor ve bunun sorumluluğu hepimize ait. Bunun sorumluluğunu üstlenmeliyiz; kimse kendini bu sorumluluğun dışında tutmamalı, bunun arkasında durmalıyız çünkü sahada oynayan biz oyuncular bu işi batırdık. Suçlu ne teknik direktör, ne medya, ne hakem, ne de rakipti; suçlu sadece ve sadece bizdik."

    Völler ayrıca Nagelsmann’ın milli takım teknik direktörlüğü görevinde kalması gerektiğini savundu. "Her zaman onu savunacağım deniyordu. Ama buna hiç ihtiyacı yok. Onu birinci sınıf bir teknik direktör olarak görüyorum. Bence muhtemelen hâlâ doğru kişi o. Ama tabii ki DFB’de tek başıma değilim. Hâlâ onun doğru yerde doğru kişi olduğunu düşünüyorum. Kendimizi toparlayıp bir araya gelmemiz iyi olur," dedi Völler.

    Eski milli futbolcu Mats Hummels ise çok daha sert bir şekilde önlem alınmasını talep etti: "Sorumlu kesimlerde," dedi 2014 Dünya Şampiyonu, "bu durum önlem alınmasını gerektiriyor." Futbol, "çok fazla bir performans sporu" olduğu için artık her şeyin tartışılması gerekiyor – Nagelsmann'sız bir gelecek de dahil.

    En kötü senaryoda Klopp sonunda gölgeden çıkıp sahneye adım atar mı? "Bunu henüz düşünmedim. [...] Ama şu anda bunu konuşmak için kesinlikle uygun bir zaman değil. Çok severek yaptığım bir işim var. Duyduğum kadarıyla bu yarı zamanlı bir iş değil. Bunu abartmanın bir anlamı yok. Julian haklı. Takım istiyordu, ama belirli durumlarda başaramadı.”



Dünya Kupası
Paraguay crest
Paraguay
PAR
team-logo
BLN
BLN