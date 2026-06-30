"Bunu istemiyorsanız, bana söylemelisiniz": Julian Nagelsmann, Dünya Kupası fiyaskosunun ardından milli takım teknik direktörlüğünden istifa etme ihtimalini reddetti

Felaketle sonuçlanan Dünya Kupası performansının öncesinde, sırasında ve sonrasında yaşanan olumsuzluklara rağmen, sadece Joshua Kimmich veya Kai Havertz gibi oyuncular değil, DFB Spor Direktörü Rudi Völler de Nagelsmann’a açıkça destek verdi.

Örneğin Kimmich bu konuda özellikle net konuştu. "Çocukken televizyon başında Almanya'yı izlerdim, o zamanlar hep yarı final, final vardı. Elbette bunu çocuklara, insanlara ve şimdiki nesle de yaşatmak istersiniz. Gerçek şu ki, evlerinde bizi izleyen tüm insanlara bunu yaşatamadık. Bu çok, çok yazık, özellikle de bize son derece iyi gelen ve Almanya'da gurur duyabileceğimiz bir şeye sahip olduğumuz bir dönemde. Maalesef şu anda milli takım bunu başaramıyor ve bunun sorumluluğu hepimize ait. Bunun sorumluluğunu üstlenmeliyiz; kimse kendini bu sorumluluğun dışında tutmamalı, bunun arkasında durmalıyız çünkü sahada oynayan biz oyuncular bu işi batırdık. Suçlu ne teknik direktör, ne medya, ne hakem, ne de rakipti; suçlu sadece ve sadece bizdik."

Völler ayrıca Nagelsmann’ın milli takım teknik direktörlüğü görevinde kalması gerektiğini savundu. "Her zaman onu savunacağım deniyordu. Ama buna hiç ihtiyacı yok. Onu birinci sınıf bir teknik direktör olarak görüyorum. Bence muhtemelen hâlâ doğru kişi o. Ama tabii ki DFB’de tek başıma değilim. Hâlâ onun doğru yerde doğru kişi olduğunu düşünüyorum. Kendimizi toparlayıp bir araya gelmemiz iyi olur," dedi Völler.

Eski milli futbolcu Mats Hummels ise çok daha sert bir şekilde önlem alınmasını talep etti: "Sorumlu kesimlerde," dedi 2014 Dünya Şampiyonu, "bu durum önlem alınmasını gerektiriyor." Futbol, "çok fazla bir performans sporu" olduğu için artık her şeyin tartışılması gerekiyor – Nagelsmann'sız bir gelecek de dahil.

En kötü senaryoda Klopp sonunda gölgeden çıkıp sahneye adım atar mı? "Bunu henüz düşünmedim. [...] Ama şu anda bunu konuşmak için kesinlikle uygun bir zaman değil. Çok severek yaptığım bir işim var. Duyduğum kadarıyla bu yarı zamanlı bir iş değil. Bunu abartmanın bir anlamı yok. Julian haklı. Takım istiyordu, ama belirli durumlarda başaramadı.”







