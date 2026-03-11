"Bunu hissetmeye başlamalıyım": Robert Lewandowski, FC Barcelona'dan ayrılma olasılığı hakkında konuşuyor

Lewandowski'nin kendisi geleceği hakkında henüz bir karar vermemiş olsa da, eşi Anna Ocak ayı sonunda durum hakkında daha net konuştu: "Bu yıl Barcelona'da sezonun nasıl geçeceğini göreceğiz, çünkü, diyelim ki, bu muhtemelen kocamın burada geçireceği son sezon olacak. Bu yüzden elimizden gelenin en iyisini yaptık. Her anın, her maçın tadını taraftarlarla birlikte çıkardık, çünkü bir gün bunların hepsinin sona ereceğini biliyoruz."

2022'de FC Bayern'den Barcelona'ya transfer olan Lewandowski, bu sezondan itibaren Katalanların hücum hattında tartışmasız ilk tercih olmaktan çıktı. Yine de teknik direktör Hansi Flick yönetiminde takımın önemli bir parçası olmaya devam ediyor. 2025/26 sezonunda şu ana kadar 33 maçta 14 gol ve 3 asist kaydetti. Barca, Real Madrid'e 4 puan fark atarak ligin lideri konumunda.

Eğer Barcelona'dan ayrılırsa, son zamanlarda özellikle MLS ve Suudi Arabistan kulüpleri olası yeni durakları olarak gündeme geldi. Ancak Avrupa'da kalması da olası: AC Milan, Atletico Madrid ve Fenerbahçe gibi birçok kulüp Lewandowski'ye ilgi gösterdiği söyleniyor.