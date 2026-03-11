Robert Lewandowski'nin FC Barcelona ile olan sözleşmesi yaz aylarında sona eriyor. Polonyalı oyuncu, bundan sonra ne olacağını henüz bilmiyor.
Çeviri:
"Bunu hissetmeye başlamalıyım": Robert Lewandowski, FC Barcelona'dan ayrılma olasılığı hakkında konuşuyor
"Bilmiyorum. Çünkü hissetmem gerekiyor. Şu anda size bir şey söyleyemem, çünkü hangi yolu seçeceğime henüz yüzde 50 bile emin değilim. Henüz doğru zaman değil" dedi Lewandowski, The Athletic ile yaptığı röportajda.
"Deneyimim ve yaşımla, şu anda karar vermek zorunda değilim. Nasıl karar vereceğime dair bir his yok içimde. Belki üç ay sonra karar vermem gerekecek. Ama yine de stres yapmıyorum. Hissetmem gerekiyor. Hissetmeye başlamam gerekiyor, o zaman geleceğim hakkında konuşmak benim için daha kolay olacak" diye devam etti 37 yaşındaki oyuncu.
Lewandowski'nin eşi Barcelona'dan ayrılacağını ima etti
Lewandowski'nin kendisi geleceği hakkında henüz bir karar vermemiş olsa da, eşi Anna Ocak ayı sonunda durum hakkında daha net konuştu: "Bu yıl Barcelona'da sezonun nasıl geçeceğini göreceğiz, çünkü, diyelim ki, bu muhtemelen kocamın burada geçireceği son sezon olacak. Bu yüzden elimizden gelenin en iyisini yaptık. Her anın, her maçın tadını taraftarlarla birlikte çıkardık, çünkü bir gün bunların hepsinin sona ereceğini biliyoruz."
2022'de FC Bayern'den Barcelona'ya transfer olan Lewandowski, bu sezondan itibaren Katalanların hücum hattında tartışmasız ilk tercih olmaktan çıktı. Yine de teknik direktör Hansi Flick yönetiminde takımın önemli bir parçası olmaya devam ediyor. 2025/26 sezonunda şu ana kadar 33 maçta 14 gol ve 3 asist kaydetti. Barca, Real Madrid'e 4 puan fark atarak ligin lideri konumunda.
Eğer Barcelona'dan ayrılırsa, son zamanlarda özellikle MLS ve Suudi Arabistan kulüpleri olası yeni durakları olarak gündeme geldi. Ancak Avrupa'da kalması da olası: AC Milan, Atletico Madrid ve Fenerbahçe gibi birçok kulüp Lewandowski'ye ilgi gösterdiği söyleniyor.
Robert Lewandowski: 2025/26 sezonundaki istatistikler
Oyunlar 34 Gol 14 Asist 3