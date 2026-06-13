INGLEWOOD, Kaliforniya -- ABD Erkek Milli Takımı'nın Paraguay'ı 4-1 mağlup etmesinin hemen ardından Weston McKennie'ye bir akşam yemeği soruldu. Bu, maç öncesinde gerçekleşen bir yemek değildi. Hatta bu yıl içinde bile değildi. Hayır, söz konusu yemek bu döngünün en başında, tüm bunlar daha başlamadan çok önce yenmişti.

O anda neden o akşam yemeği soruldu? Çünkü o yemek, ABD Erkek Milli Takımı tarihinin seyrini değiştirmişti. O gün, Folarin Balogun, ABD Erkek Milli Takımı takım arkadaşlarıyla ilk kez bir sofrada bir araya gelmişti. Yıllar sonra ise, bir Amerikan forvetten dünyanın daha önce hiç görmediği bir performansla Paraguay savunmacılarını alt üst etti.

"Kahretsin, sanki dört yıl sonraymış gibi," diye gülerek yanıtladı McKennie, o akşam yemeğinin buna değip değmediğini sorulduğunda. "Tam da doğru zamanda geldi. Onun adına çok mutluyum."

Cuma gecesi mutlu olmak için pek çok neden vardı. ABD, en parlak ışıklar altında Paraguay'ı adeta yakıp kül etti ve Dünya Kupası açılış maçını kazanmak için gol üstüne gol attı. ABD'nin oynadığı oyuna bakılırsa, sonuç gerçekçi olarak daha da ezici olabilirdi. Başından sonuna kadar ABD, rakiplerini adeta daireler çizerek koşturdu ve nihayetinde USMNT'nin Dünya Kupası tarihindeki en iyi takım performansını sergiledi.

Tüm bunların merkezinde kim vardı? Balogun - tartışmasız Maçın Adamı ve belki de Anın Adamı. Yıllar önce, Orlando'da bir akşam yemeğinde, o ve gelecekteki USMNT takım arkadaşları böyle gecelerden bahsetmişlerdi. Onun ne katabileceğinden, neye dönüşebileceğinden ve eksik parçayı tamamlayıp tamamlayamayacağından - yani ev sahibi Dünya Kupası'nda iyi bir takımı zamanında harika bir takıma dönüştürebilecek forvet olup olamayacağından - konuşmuşlardı.

Cuma günü o an geldi - ve Balogun sadece o anı yaşamakla kalmadı. O anın sahibi oldu. Yıllar süren beklentiler bu an için birikmişti: her maç, her antrenman ve evet, her takım yemeği. Yıllarca böyle geceleri hayal ettikten sonra Dünya Kupası'nı ilk kez deneyimleyen Balogun, bir şeyi çok net bir şekilde ortaya koydu: tüm bunlara değmişti.

"Dünya Kupası'ndaki ilk maçımı gözümde canlandırmıştım," dedi, "Gol atmayı hayal etmiştim, ama gerçekte iki gol atarak bunu aştım. İkinci gol de harika bir goldü. Rüya gibi, rüya gibi bir geceydi."

O rüya gibi geceye giden yol, Orlando'daki o yemekle başlamadı. Saatler önce, Balogun'un ilk izlenimiyle başladı: kendinden emin, eğlenceli ve onun için ne olacağını merak eden bir grup oyuncunun arasında anında rahat hisseden biriydi.