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Folarin Balogun, USMNTGOAL
Ryan Tolmich

Çeviri:

"Bunu hak ettim" - Folarin Balogun, USMNT'nin kendisine duyduğu güveni rüya gibi bir Dünya Kupası ilk maçıyla ödüllendirdi; transfer serüveni böylece tam bir döngü tamamladı

Analysis
F. Balogun
ABD
FEATURES
ABD - Paraguay
Paraguay
Dünya Kupası

Folarin Balogun’un ABD Milli Takımı serüveni, büyük bir heyecan, Instagram’da yapılan araştırmalar ve Orlando’da düzenlenen bir oyuncu seçme yemeği ile başladı. Paraguay maçında ise forvet oyuncusu rüya gibi bir Dünya Kupası ilk maçı sergileyerek bu serüvenin tam bir döngüye dönüştüğünü gösterdi.

INGLEWOOD, Kaliforniya -- ABD Erkek Milli Takımı'nın Paraguay'ı 4-1 mağlup etmesinin hemen ardından Weston McKennie'ye bir akşam yemeği soruldu. Bu, maç öncesinde gerçekleşen bir yemek değildi. Hatta bu yıl içinde bile değildi. Hayır, söz konusu yemek bu döngünün en başında, tüm bunlar daha başlamadan çok önce yenmişti.

O anda neden o akşam yemeği soruldu? Çünkü o yemek, ABD Erkek Milli Takımı tarihinin seyrini değiştirmişti. O gün, Folarin Balogun, ABD Erkek Milli Takımı takım arkadaşlarıyla ilk kez bir sofrada bir araya gelmişti. Yıllar sonra ise, bir Amerikan forvetten dünyanın daha önce hiç görmediği bir performansla Paraguay savunmacılarını alt üst etti.

"Kahretsin, sanki dört yıl sonraymış gibi," diye gülerek yanıtladı McKennie, o akşam yemeğinin buna değip değmediğini sorulduğunda. "Tam da doğru zamanda geldi. Onun adına çok mutluyum."

Cuma gecesi mutlu olmak için pek çok neden vardı. ABD, en parlak ışıklar altında Paraguay'ı adeta yakıp kül etti ve Dünya Kupası açılış maçını kazanmak için gol üstüne gol attı. ABD'nin oynadığı oyuna bakılırsa, sonuç gerçekçi olarak daha da ezici olabilirdi. Başından sonuna kadar ABD, rakiplerini adeta daireler çizerek koşturdu ve nihayetinde USMNT'nin Dünya Kupası tarihindeki en iyi takım performansını sergiledi.

Tüm bunların merkezinde kim vardı? Balogun - tartışmasız Maçın Adamı ve belki de Anın Adamı. Yıllar önce, Orlando'da bir akşam yemeğinde, o ve gelecekteki USMNT takım arkadaşları böyle gecelerden bahsetmişlerdi. Onun ne katabileceğinden, neye dönüşebileceğinden ve eksik parçayı tamamlayıp tamamlayamayacağından - yani ev sahibi Dünya Kupası'nda iyi bir takımı zamanında harika bir takıma dönüştürebilecek forvet olup olamayacağından - konuşmuşlardı.

Cuma günü o an geldi - ve Balogun sadece o anı yaşamakla kalmadı. O anın sahibi oldu. Yıllar süren beklentiler bu an için birikmişti: her maç, her antrenman ve evet, her takım yemeği. Yıllarca böyle geceleri hayal ettikten sonra Dünya Kupası'nı ilk kez deneyimleyen Balogun, bir şeyi çok net bir şekilde ortaya koydu: tüm bunlara değmişti.

"Dünya Kupası'ndaki ilk maçımı gözümde canlandırmıştım," dedi, "Gol atmayı hayal etmiştim, ama gerçekte iki gol atarak bunu aştım. İkinci gol de harika bir goldü. Rüya gibi, rüya gibi bir geceydi."

O rüya gibi geceye giden yol, Orlando'daki o yemekle başlamadı. Saatler önce, Balogun'un ilk izlenimiyle başladı: kendinden emin, eğlenceli ve onun için ne olacağını merak eden bir grup oyuncunun arasında anında rahat hisseden biriydi.

  • Folarin Balogun USMNT 2023Getty Images

    "Beni çok sıcak karşıladılar"

    Sosyal medyadaki dedektifler olağanüstü işler başarabilir; ve Cuma günü Dünya Kupası tarihine adını yazdıran bir oyuncunun ABD Milli Takımı kariyerini başlatan da, Amerikan futbol camiasının bu dedektiflik yeteneğiydi.

    2023 baharında, USMNT'nin 9 numaralı pozisyonu doldurabilecek bir forvete ihtiyacı vardı ve Fransız takımı Reims'e kiralanarak çıkışını sürdüren Balogun, bu rol için ideal aday gibi görünüyordu. New York'ta doğan forvet, Londra'da büyümüş, Arsenal akademisinde oynamış ve aynı zamanda uluslararası düzeyde hem ABD hem de İngiltere'yi temsil etmişti. Aylar önce, Nijerya'yı temsil etme fikrini de düşünmüştü.

    Ancak o bahar, sosyal medya devreye girdi. Taraftarlar, Balogun'un Instagram yorumlarını kartal ve bayraklarla doldurdu. Her gönderi, Amerikan futbolunun ona ne kadar değer verdiğini göstermek için tasarlanmış bir ikna konuşmasına dönüştü. Sonra, aniden, tüm o emojiler karşılığını buldu. Balogun, İngiltere gençlik kampına davetini reddettikten sonra, "tatilinden" bir fotoğraf paylaştı ve keskin gözlü taraftarlar, arka planda gizlenmiş bir ipucunu hemen buldu. Araştırma onları Orlando'daki bir bara götürdü; tesadüf eseri, ABD o sırada orada antrenman yapıyordu.

    Gizli operasyonun biri tarafından ifşa edilmesine rağmen, USMNT'nin en büyük yıldızları Balogun'u, aynı zamanda bir transfer konuşması niteliği taşıyan bir akşam yemeğine gizlice çıkarmayı başardılar. O bunu çok iyi hatırlıyor.

    "Weston ve CP ile ilk kez o zaman tanıştım, birçok oyuncu oradaydı," dedi Balogun geçen ay Atlanta'da. "Bence Weston'ın karakteri çok yoğundu. Harikaydı. Beni çok iyi karşıladılar. [Weston] iyi anlamda yoğundu. Ben ise daha çekingen biriyim."

    Birkaç hafta sonra Balogun herkesi şaşırttı. ABD Futbol Federasyonu ile rutin bir görüşme olması gereken toplantıda, Balogun ve menajeri yönetim kadrosuna, oyuncunun hemen taahhütte bulunmaya hazır olduğunu bildirdi. Bunu yapmak zorunda değildi ve Balogun'un İngiltere'den çağrı beklemesi için kesinlikle geçerli bir gerekçe vardı. O bunu istemedi; hemen ABD Milli Takımı'nın bir üyesi olarak başlamak ve mümkün olan her an orada olmak istedi.

    "Bence hayatta en önemli şey, çevrenizi, kararlarınızı ve yaşam tarzınızı kontrol edebilmektir," dedi geçen sonbahar GOAL'a. "Benim için bir kararın benim yerime verilmesindense, her zaman bir seçim yapabileceğim bir konumda olmayı tercih ederim. Hayatımın o döneminde bir seçim yapmak istedim ve kesin bir seçim yapmak istedim çünkü bu benim içimi de rahatlatıyordu. Bir serüven istemiyordum. 'Yapacak mı, yapmayacak mı?' diye bir durum olmasını istemedim."

    Cuma gecesi Balogun'dan bu karar hakkında içsel bir değerlendirme yapması istendi. Bu konuyu veya onu Dünya Kupası'ndaki ilk maçına çıkmak üzere Los Angeles'a getiren yolu düşünüp düşünmediği soruldu. Düşündüğünü söyledi. Ayrıca Orlando'ya ilk geldiği zamanki duygularını da hatırladı ve bu duyguların bir kısmını başkalarına da aktarabilmiş olmayı umduğunu itiraf etti.

    "Kararımı verdiğimde, tüm bu süreç boyunca ve bu noktaya gelene kadar olan yolculuğumda, taraftarların bana çok büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu hep söyledim," dedi. "Bana çok büyük destek verdiler. Benim için en önemli şey her zaman bunu geri ödeyebilmek oldu. Bugünün harika bir fırsat olduğunu düşünüyorum ve taraftarlara doğru kararı verdiğimi göstermeye devam etmek istiyorum. Tamamen gurur duyuyorum ve taraftarları da gururlandırmaya devam etmek istiyorum."

    Paraguay karşısında mükemmel bir Dünya Kupası başlangıcı yaparak bunu ve daha fazlasını başardı.

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    Büyük maç

    ABD Milli Takımı’nın Paraguay ile oynadığı maçın ilk dakikalarından itibaren üstünlük kaçınılmaz görünüyordu. ABD, rakibini adeta sahada daireler çizerek geçiyordu ve bunun farkında gibi görünüyordu; ancak bir takımın oyunun tamamen kendi kontrolünde olduğunu anladığında ortaya çıkan özgürlükle oynuyordu.

    Balogun bunu somutlaştırdı. İlk golü, Christian Pulisic'in pasını ilk vuruşta gole çevirdiği, temiz ve kusursuz bir goldu. İkinci golü ise bambaşka bir şeydi: Malik Tillman'ın pasıyla sağ kanattan hızla ilerledi, içeriye doğru kesip rakibiyle temas kurdu, doğru anı bekledi ve şutunu üst köşeye gönderdi. En büyük sahnede ilk şansını en iyi şekilde değerlendiren bir forvet için gerçek bir "Dünya Kupası'na hoş geldin" golüydü.

    USMNT'nin performansı hakkında "Gerçek bir mesaj gibi hissettim" dedi, "ve biz de bunu yapmak istiyorduk. Genel performanstan, ama özellikle ilk yarıdan çok, çok memnunum."

    Balogun daha ölçülü konuşurken, takım arkadaşları onu övgüyle karşıladı. Onun bu tür maçlar oynayabileceğini biliyorlardı ve son birkaç yılda onu tanıyanlar için, bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmesini görmek çok da sürpriz olmadı.

    "Bu çocuk çılgın," dedi Pulisic. "Şu anda gol önünde çok tehlikeli. Ona sahip olduğumuz için gerçekten şanslıyız. Umarız böyle devam eder."

    Sergino Dest ise şunları ekledi: "Her yerdeydi... Maçı iki golle bitirip maçın en iyi oyuncusu seçilmesi harika bir şey."



  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    "Bugün Flo'nun farklı bir yönünü gördük,

    Herkes golere odaklanmışken, Pulisic hemen Balogun’un yaptığı diğer şeylere dikkat çekti.

    ABD Milli Takımı'nın yıldızı, "Herkes gollere bakacak, ancak asıl önemli olan onun bu stoperlere karşı nasıl mücadele ettiği, topu nasıl tuttuğu ve faulleri nasıl kazandığıdır" dedi.

    Pulisic haklı: Balogun tam bir forvet haline geldi ve bu, iki veda maçında açıkça görüldü. Senegal karşısında, 45 dakikalık süre içinde birbiri ardına fırsatlar yarattı ve sonunda kendisi de bir gol attı. Almanya maçında gol atamadı, ancak ödüllendirilmeyen, gözden kaçan çok sayıda zor işi yaptı. Balogun'un hızı ve zamanlaması, topa dokunmadığı anlarda bile onu zorlu bir rakip haline getiriyor.

    Elbette Paraguay maçında da topa bolca dokundu. Paraguay ceza sahasında en fazla topa dokunan oyuncu oldu (10 kez). Beş şut çekti; bunlardan ikisi gol oldu, bir tanesi de ağları buldu ancak hakem ofsayt düdüğü çaldığı için gol sayılmadı. Ayrıca üç faul kazandı ve Paraguay'ı bütün gece rahatsız eden Amerikan presini başlattı.

    McKennie, "Bence bugün Flo'nun farklı bir yönünü gördük," dedi. "Kirli işleri halledebilen bir oyuncu. Takım için kendini ortaya koyan, vücudunu ortaya atan ve golcü bir oyuncu."

    Dest ise, "İşi kolay değil. Çok fazla pres yapması gerekiyor, biz de onu takip etmeliyiz, bu yüzden bir nevi liderlik yapması gerekiyor" diye ekledi.

    Balogun'un liderliğinde ABD çok daha iyi bir takım olabilir. Ancak bu düşünceler gelecek için. Bu hafta sonu ise anın tadını çıkarmakla ilgili.

  • FBL-WC-2026-MATCH04-USA-PARAFP

    Rüya gibi bir gece

    Cuma günü tribünlerde Balogun’un çok sayıda akrabası vardı; Dünya Kupası’nda ilk kez sahneye çıkan bir oyuncu için bu beklenen bir durumdu. Gol attıktan sonra onları bulmaya çalıştığını söyledi. Nerede olduklarını kabaca biliyordu, ama gerçekte Los Angeles seyircisi kırmızı-beyaz çizgili bir deniz gibiydi ve bu da belirli birini ayırt etmeyi biraz zorlaştırıyordu.

    "Bir sürü bileti ayıklamak zorunda kaldım," diye şaka yaptı, "ama bunu yapmaktan mutluyum çünkü bu hayatta bir kez yaşanacak bir olay. Herkesin bunu yaşamasını istiyorum. Amerika'nın her yerinde ve Londra'daki evimde izleyen ailem var. Harika bir akşam."

    Ancak büyük bir kutlama planlanmamıştı. Balogun şimdiden ileriye bakıyordu ve oynanacak daha çok maç olduğunu söylüyordu. Bu hafta sonu, kutlama değil, dinlenme zamanı olacaktı. Maçtan sonra eve dönüp gecenin geri kalanını Netflix izleyerek geçireceğini söyledi. Grup aşamasını geçmek ne kadar güzel olsa da, şampanya patlatılmayacaktı.

    Ancak film gecesinin bir noktasında Balogun, tüm bunları düşünmeye çalışacağını söyledi: goller, galibiyet, Los Angeles'a giden yol ve belki de hayatını daha iyi hale getiren bir akşam yemeği ile başlayan yolculuğun başlangıcı.

    "Bu bir rüya," dedi. "Henüz olan biteni tam olarak kavrayamadım, ama otele döndüğümde, o anı tam olarak yaşayabileceğime ve bu gecenin ne kadar muhteşem olduğunu anlayabileceğime eminim."

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