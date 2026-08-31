Getty Images Sport
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'Bunu gururla yapacağım' - Emiliano Martinez, Chelsea'nın ikonik 26 numarasını almasının ardından John Terry'nin onayını aldığını açıkladı
Yeni Blues kalecisi için ikonik forma numarası
Chelsea, Martinez'in Villa'dan gelişinin ardından 26 numaralı formayı giyeceğini resmen doğruladı. Bu numara, Batı Londra'da kupalarla dolu kariyeri boyunca onu taşıyan efsanevi eski kaptan John Terry ile özdeşleşmiş durumda. Terry'nin 2017'de ayrılmasından bu yana bu forma numarası nadiren görüldü; son yıllarda bu numarayı kısa süreliğine taşıyan diğer oyuncular yalnızca Kalidou Koulibaly ve Levi Colwill oldu.
Forma numaraları çoğu zaman yalnızca bir formalite olarak görülse de, Chelsea'de 26 numaranın geçmişi çok az formanın taşıdığı bir ağırlığa sahip. Martinez, bu özel numarayı seçerek Terry'nin bir zamanlar soyunma odasında kurduğu etkiye benzer şekilde takım içinde bir lider olma niyetinin sinyalini veriyor.
- Getty Images Sport
Terry, Martinez'e onay verdi
Kulüp efsanesiyle özdeşleşmiş bir formayı devralmak göz korkutucu bir görev olabilir, ancak Martinez, bizzat o isimden yeşil ışık aldığından emin oldu. Kaleci, bu tercihin Terry'nin mirasına yönelik bir saygısızlık olarak algılanmamasını istedi ve bunu bir saygı duruşu olarak çerçeveledi. Arjantinli file bekçisi, Aston Villa'da savunmacının antrenörlük döneminde birlikte çalıştığı Terry ile bu hamleyi görüşmek için iletişime geçtiğini açıkladı.
Martinez, "Daha önceki kulüplerimde kiralık oynarken birkaç kez 26 numarayı kullandığımı hatırlıyorum ve tabii ki John Terry'nin burada 26 numarayla özdeşleştiğini biliyordum" dedi. "John, buraya katılmadan önce konuştuğum isimlerden biriydi ve burada olmamdan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Aston Villa'da birlikte geçirdiğimiz dönemden, ne kadar sıkı çalıştığımı ve Chelsea'ye neler katabileceğimi biliyor. İmza attığım sabah ona mesaj atıp, 'Senin formanı giyeceğim ve bunu gururla yapacağım' dedim."
Tecrübeli isim için rüya gibi bir transfer
Transferin kendisi dikkat çekici bir hızla ilerledi ve Chelsea'nin daha önce mevcut seçeneklerinden memnun olduğuna dair verdiği sinyaller göz önüne alındığında birçok gözlemciyi şaşırttı. Ancak Chelsea, kaleci mevkisindeki son performanslara ilişkin endişelerin ardından Arjantin Milli Takımı oyuncusunu 7,5 milyon sterlin değerindeki bir anlaşmayla kadrosuna katmak için harekete geçti. Martinez, İngiliz futbolunda yaklaşık yirmi yıl geçirdikten sonra bu geçişi bir hayalin gerçekleşmesi olarak nitelendirerek transferden duyduğu heyecanı dile getirdi.
"İnanılmaz," diyen Martinez, Chelsea oyuncusu olarak verdiği ilk röportajda şöyle konuştu: "Son birkaç gün harikaydı. Açıkçası her şey gerçekten çok hızlı gelişti ama bu futbol kulübünde olduğum için çok mutluyum. İngiltere'de neredeyse 17 yıldır bulunuyorum ve Chelsea için oynamak benim için bir hayal."
- AFP
Sahada anında etki
Martinez, Chelsea formasıyla ilk kez sahaya çıkmak için uzun süre beklemek zorunda kalmadı; Brighton karşısında alınan nefes kesen 4-3'lük galibiyette kendisini bir anda ilk 11'de buldu. Gollü geçen mücadelede üç gol yemesine rağmen Arjantinli file bekçisi, Chelsea'nin üstünlüğünü koruyup üç puanı almasını sağlayan kritik kurtarışlara imza attı. Şu anda bir numaralı formayı Robert Sanchez giyse de Martinez'in transferi kadroya önemli bir rekabet kattı.
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