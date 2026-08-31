Chelsea, Martinez'in Villa'dan gelişinin ardından 26 numaralı formayı giyeceğini resmen doğruladı. Bu numara, Batı Londra'da kupalarla dolu kariyeri boyunca onu taşıyan efsanevi eski kaptan John Terry ile özdeşleşmiş durumda. Terry'nin 2017'de ayrılmasından bu yana bu forma numarası nadiren görüldü; son yıllarda bu numarayı kısa süreliğine taşıyan diğer oyuncular yalnızca Kalidou Koulibaly ve Levi Colwill oldu.

Forma numaraları çoğu zaman yalnızca bir formalite olarak görülse de, Chelsea'de 26 numaranın geçmişi çok az formanın taşıdığı bir ağırlığa sahip. Martinez, bu özel numarayı seçerek Terry'nin bir zamanlar soyunma odasında kurduğu etkiye benzer şekilde takım içinde bir lider olma niyetinin sinyalini veriyor.