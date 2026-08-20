Keane, United'ın bu yaz kadroyu güçlendirmeye yönelik büyük hamlelerinin onları Premier League şampiyonluğu için yarışan bir takıma dönüştürmeye yetmeyeceğinde ısrar etti. Manchester United'ın transfer ekibi, Casemiro'nun ayrılığı ve Manuel Ugarte'nin dizinden yaşadığı uzun süreli sakatlığın ardından ağırlıklı olarak merkez orta sahayı güçlendirmeye odaklandı.

United, Santos'u Chelsea'den 48 milyon £ karşılığında transfer etti ve Tielemans'ın Aston Villa'daki 35 milyon £'luk serbest kalma maddesini devreye soktu; ayrıca Brighton'ın yıldızı Carlos Baleba için 65 milyon £'luk bir transferi sonuçlandırmaya da yaklaştı.