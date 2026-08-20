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'Bunu göremiyorum' - Roy Keane, büyük transfere rağmen Man Utd'nin şampiyonluk şansını acımasızca yok saydı
Keane, United'ın şampiyonluk iddiasından şüpheli
Keane, United'ın bu yaz kadroyu güçlendirmeye yönelik büyük hamlelerinin onları Premier League şampiyonluğu için yarışan bir takıma dönüştürmeye yetmeyeceğinde ısrar etti. Manchester United'ın transfer ekibi, Casemiro'nun ayrılığı ve Manuel Ugarte'nin dizinden yaşadığı uzun süreli sakatlığın ardından ağırlıklı olarak merkez orta sahayı güçlendirmeye odaklandı.
United, Santos'u Chelsea'den 48 milyon £ karşılığında transfer etti ve Tielemans'ın Aston Villa'daki 35 milyon £'luk serbest kalma maddesini devreye soktu; ayrıca Brighton'ın yıldızı Carlos Baleba için 65 milyon £'luk bir transferi sonuçlandırmaya da yaklaştı.
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Eski kaptan orta sahanın kalitesini sorguladı
Stick to Football'da konuşan Keane, Carrick yönetiminde geçen sezon etkileyici bir performans sergileyen Kobbie Mainoo ile birlikte yeni transferlerin United'a en büyük hedefler için mücadele edecek kadar kalite katıp katmadığını sorguladı. Efsanevi eski kaptan, United'ın artık orta sahada iyi bir derinliğe sahip olduğunu kabul etti, ancak kadronun hâlâ en büyük ödül için yetersiz olduğunu ısrarla vurguladı.
Baleba'nın olası gelişiyle birlikte United'ın iyi bir orta sahaya sahip olup olmayacağı sorulduğunda Keane şöyle dedi: "Bence bunu ifade etmenin iyi bir yolu bu, iyi bir orta saha. Ama ligin kazanılmasından bahsediyorsanız, bence yetersiz. United'ın büyük sorunları hâlâ savunmada olacak. O orta saha ve hücum hattıyla birlikte United büyük bir gol tehdidine sahip, geçen yıl bu açıdan çok iyiydiler, özellikle Carrick görevi devraldığında gerçekten büyük bir gol tehdidiydiler."
Savunmadaki zaaflar ve Tielemans kararı
Orta sahadaki endişelerin ötesine geçen Keane, United'ın savunma hattındaki süregelen kırılganlıkların, şampiyonluk yarışının önündeki temel engel olduğunu vurguladı.
Keane, "Sorun savunmada, bekler ve iki stoper hâlâ büyük bir sorun" diye ekledi. "Ama kâğıt üzerinde onlar [orta saha] gerçekten çok iyi oyuncular olarak öne çıkıyor. Peki orada ligi kazandıracak bir orta saha var mı? Muhtemelen yok. Hayır, ben görmüyorum."
Tielemans'ın 35 milyon sterlinlik transferini değerlendiren Keane, kulübün geçmişteki Casemiro anlaşmalarındaki gibi devasa maaşlardan kaçınmasını övdü, ancak Belçikalıyı sınırlı bir seçenek olarak tanımladı.
Keane, "Tielemans, United için güvenli bir tercih" dedi. "Son birkaç yılda Casemiro iyi bir örnek, oyuncular çok büyük paralarla, yüksek maaşlarla geldi. Tielemans Premier League'i biliyor, iyi bir milli oyuncu, Vila ile Old Trafford'a gidip başarı yaşadığı için beklentiyle de başa çıkacaktır. Ama United'ı en tepeye çıkarır mı? Hayır."
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Carrick yaz transferini tamamlamayı hedefliyor
United geçen yaz Bryan Mbeumo, Matheus Cunha ve Carrick yönetiminde büyük potansiyel gösteren Benjamin Sesko ile hücum hattını güçlendirmek için daha önce yaklaşık 200 milyon sterlin yatırım yaptı. United'ın ilk olarak bir yıl önce transfer etmeye çalıştığı Baleba'nın 65 milyon sterlinlik transferini tamamlamak, Old Trafford yönetimi için acil transfer adımı olmaya devam ediyor. Keane'in haksız çıkması ve gerçek bir lig şampiyonluğu yarışına girmesi için Carrick'in artık orta sahadaki yeni takviyelerini takıma entegre etmesi ve savunmadaki sorunları çözmesi gerekiyor.
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