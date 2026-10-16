Arsenal, 2025-26 Premier League şampiyonluğunu dramatik bir şekilde kazandı. Manchester City'nin Bournemouth ile oynayacağı maçı izlemek için antrenman tesislerinde toplanan futbolcular, Bournemouth lehine çıkacak bir sonucun şampiyonluğu matematiksel olarak kesinleştireceğini biliyordu. City'nin puan kaybetmesiyle Mikel Arteta'nın ekibi büyük bir sevinç yaşadı.

Ancak kısa süre sonra Macaristan'da sezonları yürek burkan bir şekilde sona erdi. Arsenal, Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain'e penaltı atışları sonucunda mağlup oldu ve Avrupa'nın en çok arzulanan kupasını kaldırma hayali yıkıldı.

Avrupa'da yaşadıkları bu hayal kırıklığından yalnızca birkaç saat sonra, Kuzey Londra'da takım için planlanan üstü açık otobüsle kutlama turu vardı. İngiltere'ye dönüş uçağına binen futbolcular, olayların bu kadar hızlı gelişmesi nedeniyle duygusal açıdan tükenmişti.



