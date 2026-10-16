Getty Images Sport
Çeviri:
“Bunu gerçekten yapmak istemedik”: Riccardo Calafiori, “hayatımın en güzel günü” demesine rağmen Arsenal’in yıldızlarının Premier League kupasıyla düzenlenen geçit törenine katılmamayı neden düşündüğünü açıkladı
Unutulmaz bir sezonun buruk sonu
Arsenal, 2025-26 Premier League şampiyonluğunu dramatik bir şekilde kazandı. Manchester City'nin Bournemouth ile oynayacağı maçı izlemek için antrenman tesislerinde toplanan futbolcular, Bournemouth lehine çıkacak bir sonucun şampiyonluğu matematiksel olarak kesinleştireceğini biliyordu. City'nin puan kaybetmesiyle Mikel Arteta'nın ekibi büyük bir sevinç yaşadı.
Ancak kısa süre sonra Macaristan'da sezonları yürek burkan bir şekilde sona erdi. Arsenal, Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain'e penaltı atışları sonucunda mağlup oldu ve Avrupa'nın en çok arzulanan kupasını kaldırma hayali yıkıldı.
Avrupa'da yaşadıkları bu hayal kırıklığından yalnızca birkaç saat sonra, Kuzey Londra'da takım için planlanan üstü açık otobüsle kutlama turu vardı. İngiltere'ye dönüş uçağına binen futbolcular, olayların bu kadar hızlı gelişmesi nedeniyle duygusal açıdan tükenmişti.
- AFP
Doğum gününde kazanılan şampiyonluğu yeniden yaşamak
Calafiori, Arsenal'ın resmî internet sitesine yaptığı açıklamada, kendisi için özel bir günde şampiyonluğa ulaşmanın gerçeküstü hissini anlattı. “Anlatması zor ama inanılmaz tatmin ediciydi ve tüm kulüp ile Arsenal ailesi için büyük bir rahatlamaydı” dedi. “O gece bütün oyuncular antrenman tesisinde bir aradaydık ve Manchester City ile Bournemouth arasındaki maçı izliyorduk.
“Sonra hep birlikte kutlama yaptık. Muhteşemdi. Kesinlikle hayatımın en güzel günüydü çünkü aynı zamanda doğum günümdü. Çılgıncaydı.”
24 yaşındaki oyuncu, kazanma zihniyetinin şekillenmesine yardımcı olan, beklenmedik bir zaferi de sevgiyle hatırladı. “İlk profesyonel takımım Roma'da oynamaya başlamadan önce bile bazı kupalar kazanmıştım” diye devam etti. “Hep hatırladığım bir tanesi var. Çok önemli bir kupa değil ama benim için önemliydi. 13 ya da 14 yaşındayken Roma'da oynuyordum ama okulumun takımında da oynuyordum. Roma'daki diğer okullara karşı oynadığımız büyük bir turnuvaya katıldık, finale çıktık ve bu prestijli turnuvayı kazandık.
“Bunun için hâlâ çok minnettarım çünkü o günlere dair harika anılarım var. Takım arkadaşlarım aynı zamanda sınıf arkadaşlarımdı. Takımımızda bir kız oyuncunun da bulunduğu karma bir kadromuz vardı ve kazanacağımızın beklendiğini sanmıyorum. Ama çok iyi oynadık. Zordu fakat çok iyi bir takım olarak kenetlendik ve kazandık.”
Avrupa'daki hayal kırıklığını geride bırakıp kutlamak
Ülke içindeki zaferlerinin coşkusu, PSG karşısında Avrupa sahnesinde yaşadıkları acı yıkımla büyük ölçüde gölgelendi. Finalin ertesi sabahı, yıkılmış durumdaki Arsenal soyunma odası için kutlama yapmak düşünülemez görünüyordu.
Calafiori, "Kutlama geçit töreni bile biraz zor olacaktı. Çünkü Şampiyonlar Ligi finalini kaybetmemizin ertesi sabahıydı. Macaristan'dan dönüş uçağında bazılarımız bunu gerçekten yapmak istemediğimizi konuşuyorduk," diye ekledi.
"Ama sonra orada ne kadar çok insan olduğunu görünce şaşkına döndük! Sonuçta bunu yapmak doğruydu, çünkü bizim için yine de inanılmaz bir sezondu. O Şampiyonlar Ligi finalinin sizi etkilemesine izin veremezsiniz. Büyük resme bakmalısınız ve sezonumuz muhteşemdi."
- Getty Images Sport
Yeniden şampiyonluk yarışına girmeyi hedeflerken
Calafiori, Emirates Stadyumu'ndaki üçüncü sezonuna şimdiden müthiş bir başlangıç yaptı. Çok yönlü savunmacı, kısa süre önce iki önemli ilki birden yaşadı: Arsenal formasıyla iç sahadaki ilk golünü atarken İtalya Millî Takımı adına da ilk kez gol sevinci yaşadı.
Arsenal, Premier League şampiyonluğunu korumaya ve Avrupa'daki başarısızlıklarının rövanşını almaya çalışırken Calafiori'nin artan etkisi büyük önem taşıyacak. Arsenal'in şimdi, buruk bir sevincin yaşandığı o geçit töreninde gösterdiği direnci birçok kulvarda geçecek bir başka zorlu sezona taşıması gerekiyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun