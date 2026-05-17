"Bunu gece kulübünde yapabilir!" - Roy Keane, Newcastle'ın West Ham'ı yendiği maçta Michael Jackson'ın gol sevinci taklidi yapan William Osula'yı sert bir şekilde eleştirdi
Keane, 22 yaşındaki Osula'nın St James' Park'ta West Ham'a karşı 3-1 kazandıkları maçta Newcastle'ın skorunu ikiye katlamasından hiç de etkilenmemişti. Jacob Ramsey'in asistiyle attığı golün ardından, forvet oyuncusuna saha kenarından beyaz bir eldiven uzatıldı. Takım toplantısı dağıldıktan sonra, Michael Jackson'ın ikonik bacak hareketini taklit eden koreografik bir dans sergiledi. Ev sahibi taraftarlar bu gösteriyi çok sevse de, Keane devre arasında genç forvetin profesyonelliğini sorgulayarak sert bir eleştiri getirdi.
"Zamanı ve yeri belirle!"
Sunucu Mark Chapman ve yorumcu arkadaşı Micah Richards ile birlikte tekrarları izleyen Keane, oyuncunun esnekliğini kabul etse de bu hareketleri hemen reddetti. Eski Manchester United kaptanı şöyle konuştu: "Yani, yanlış anlamayın, fena bir hareket değil." Onun kendine özgü ciddi tavrı meslektaşlarını kahkahalara boğdu, ancak hemen ardından bu hareketin zamanlaması ve yapıldığı yer hakkında sert bir eleştiri getirdi. Keane şunları ekledi: "Çocuk hareketli, ama zaman ve yer önemli. Bunu bu gece Newcastle'daki bir gece kulübünde yapabilir."
Newcastle, West Ham'ı küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı
Tepkilerden hiç etkilenmeyen Osula bir gol daha atarak bu sezonki gol sayısını 9'a çıkardı. 3-1'lik galibiyete rağmen Newcastle, 49 puanla Premier Lig'de 11. sırada yer alıyor ve sezonun son maçına girerken Avrupa kupalarına katılma şansı neredeyse tamamen tükendi. Brentford, 52 puanla sekizinci sırada yer alarak Conference League'e katılma hakkını elinde tutarken, onu 51 puanlı Sunderland takip ediyor. Chelsea, Everton ve Fulham da 49 puanı paylaşıyor. Öte yandan West Ham, 36 puanla 18. sırada kalarak küme düşme potasında yer alıyor. Ligde kalabilmeleri için evlerinde Leeds'i yenmeleri ve 36 maçta 38 puan toplayan Tottenham'ın Chelsea ve Everton'a karşı kalan maçlarını kaybetmesini ummaları gerekiyor.
Şimdi ne olacak?
Sezonun son haftasına girerken Newcastle, Avrupa kupalarına katılma umuduyla bir mucize bekleyerek Fulham'a karşı zorlu bir deplasman maçına çıkacak. Öte yandan West Ham, Premier Lig'de kalma mücadelesini sürdürürken Tottenham'ın puan kaybetmesini diliyor. Osula, etkili performansını sürdürmeyi hedefleyecek ve belki de Newcastle taraftarlarını sevindirecek yeni hareketler sergileyecek.