Bunun yerine, Sky uzmanı, Red Bull ile McLaren arasında muhteşem bir sürücü değişimi olasılığından bahsediyor. Buna göre, Oscar Piastri, mevcut dünya şampiyonu Lando Norris'in yanındaki koltuğunu boşaltabilir ve karşılığında Verstappen, papaya turuncusu renkli takıma geçebilir.
Çeviri:
"Bunu gayet iyi anlayabiliyorum": Ralf Schumacher, Max Verstappen'in de dahil olduğu Formula 1'deki sansasyonel sürücü değişikliğini gündeme getiriyor
"Max Verstappen, Lambiase ayrılırsa kendisinin de ayrılacağını söylemişti. Bu nedenle, Oscar Piastri'nin Red Bull'a gelmesi ve Max'in de, eğer yarışmaya devam ederse, McLaren'e geçmesi ihtimalini gayet olası buluyorum," dedi Schumacher.
Geçen hafta, Verstappen'in yarış mühendisi ve yakın dostu Lambiase'nin, 2028'e kadar süren sözleşmesinin sona ermesinden sonra Red Bull'dan ayrılıp McLaren'a katılacağı öğrenildi.
İtalyan-İngiliz mühendisin ayrılmasıyla Verstappen, aerodinamik şefi Adrian Newey (Aston Martin'e geçti) ve motor sporları danışmanı Dr. Helmut Marko'nun (Formula 1'den emekli oldu) ardından, çok kısa bir süre içinde üçüncü uzun soluklu yol arkadaşını da kaybetti. Hollandalı sürücü ve Lambiase, 2016'dan beri birlikte çalışıyor.
Red Bull'un şu anda içinde bulunduğu sportif kriz, İngiliz-Avusturya takımından yakın zamanda ayrılabileceğine dair bir başka ipucu. Mercedes, Ferrari ve McLaren'in ardından, takım şu ana kadar açık ara dördüncü sırada yer alıyor. Verstappen'in şu ana kadarki en iyi sonucu, Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen sezon açılışında elde ettiği altıncı sıraydı; bu nedenle, Dünya Şampiyonası sıralamasında sadece dokuzuncu sırada bulunuyor.
Max Verstappen Red Bull'dan, hatta Formula 1'den ayrılacak mı?
F1-Insider portalının verdiği bilgilere göre, Verstappen'in RB'de artık "bir geleceği" görmediği ve yakında takımdan ayrılabileceği giderek daha net bir şekilde ortaya çıkıyor. Söylentilere göre, Hollandalı sürücünün sözleşmesinde erken ayrılmasını kolaylaştıracak çeşitli performans temelli maddeler bulunuyor. Rapora göre, Verstappen yaz tatiline kadar Dünya Şampiyonası sıralamasında en az üçüncü sırada yer almazsa, çıkış opsiyonu sayesinde yıl sonunda takımdan ayrılabilir.
Zaten aylardır 28 yaşındaki sürücünün Red Bull'dan ayrılmak istediği ve ya başka bir takıma geçeceği ya da Formula 1'den tamamen emekli olacağı yönünde söylentiler dolaşıyor. Olası yeni işvereni olarak Mercedes gösteriliyor; spekülasyonlara göre George Russell'ın bu takımdaki koltuğu pek de sağlam değil.
Piastri ise McLaren ile 2028'e kadar süren bir sözleşmeye sahip. Geçen yılın Dünya Şampiyonası üçüncüsü, takım içinde haksız muamele gördüğünü iddia ettiği için son zamanlarda defalarca ayrılma düşünceleriyle ilişkilendirildi.
Max Verstappen: Kariyer istatistikleri
Dünya Şampiyonluğu
Yarışlara Katılım
Galibiyetler
Pole pozisyonları
Podyum
En hızlı turlar
Şampiyonluk Puanları
4
236
71
48
127
37
3456,5