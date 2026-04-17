"Bunu gayet iyi anlayabiliyorum": Ralf Schumacher, Max Verstappen'in de dahil olduğu Formula 1'deki sansasyonel sürücü değişikliğini gündeme getiriyor

"Max Verstappen, Lambiase ayrılırsa kendisinin de ayrılacağını söylemişti. Bu nedenle, Oscar Piastri'nin Red Bull'a gelmesi ve Max'in de, eğer yarışmaya devam ederse, McLaren'e geçmesi ihtimalini gayet olası buluyorum," dedi Schumacher.

Geçen hafta, Verstappen'in yarış mühendisi ve yakın dostu Lambiase'nin, 2028'e kadar süren sözleşmesinin sona ermesinden sonra Red Bull'dan ayrılıp McLaren'a katılacağı öğrenildi.

İtalyan-İngiliz mühendisin ayrılmasıyla Verstappen, aerodinamik şefi Adrian Newey (Aston Martin'e geçti) ve motor sporları danışmanı Dr. Helmut Marko'nun (Formula 1'den emekli oldu) ardından, çok kısa bir süre içinde üçüncü uzun soluklu yol arkadaşını da kaybetti. Hollandalı sürücü ve Lambiase, 2016'dan beri birlikte çalışıyor.

Red Bull'un şu anda içinde bulunduğu sportif kriz, İngiliz-Avusturya takımından yakın zamanda ayrılabileceğine dair bir başka ipucu. Mercedes, Ferrari ve McLaren'in ardından, takım şu ana kadar açık ara dördüncü sırada yer alıyor. Verstappen'in şu ana kadarki en iyi sonucu, Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen sezon açılışında elde ettiği altıncı sıraydı; bu nedenle, Dünya Şampiyonası sıralamasında sadece dokuzuncu sırada bulunuyor.