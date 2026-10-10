'Bunu fazla riskli şekilde çözmeye çalıştı!' - Eberl, Bayern'in Augsburg beraberliğinde Bundesliga tarihinin en hızlı golünü yemesinin ardından Neuer'in hatasını eleştirdi

Hatanın çok göz önünde yaşanmasına rağmen Eberl, sonucun yalnızca kalecinin suçu olmadığını hızlıca vurguladı. Takımın genel olarak, maçı koparmak için yarattığı çok sayıdaki fırsatı değerlendiremediğini belirtti. Sky Sports'un aktardığına göre, "Bir dizi hatayla işi kendimiz için zorlaştırdık. Manu bunun içinde var ama başkaları da var" dedi. "Yine de maçı kazanmak için yeterince pozisyonumuz vardı."

Gecenin kahramanı Fellhauer ise son düdüğün ardından, pozisyonu belki daha da erken bitirebileceğini ancak acele etmek yerine isabetli olmayı seçtiğini kabul etti. Fellhauer medyaya, "Daha da hızlı vurabilirdim. Ama topun auta gitme riski çok büyüktü" dedi. Gol resmi olarak sekiz saniyeyi biraz aşkın bir sürede kayda geçti ve Almanya üst düzey lig tarihinde atılan en hızlı gol için yeni rekoru kırdı. Bu kadar kısa sürede ağları bularak, daha önce Kevin Volland ve Karim Bellarabi'nin ortaklaşa elinde bulunan dokuz saniyelik önceki rekoru geride bıraktı ve oyunun tarihindeki en büyük kalecilerden birinin pahasına adını Bundesliga rekorlar kitabına yazdırdı.