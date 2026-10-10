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'Bunu fazla riskli şekilde çözmeye çalıştı!' - Eberl, Bayern'in Augsburg beraberliğinde Bundesliga tarihinin en hızlı golünü yemesinin ardından Neuer'in hatasını eleştirdi
Eberl, Neuer’in soğukkanlılığını koruyamamasına dikkat çekti
Maç, Bavyera devleri için istenmeyen bir tarihi anla hatırlanacak. Luis Diaz'ın santrasının hemen ardından top geriye, Neuer'e doğru oynandı ancak deneyimli kaleci pası etkili şekilde kontrol etmekte zorlandı. Fırsatı sezen Augsburg'lu Robin Fellhauer, boşa düşen topa hamle yaptı ve Neuer'in alışılmadık tereddüdünden yararlanarak topu ağlara gönderdi.
Eberl, Bayern'in birçok taraftar daha yerine bile oturmadan geriye düştüğü o anı değerlendirirken, "Hata yaptı, topu kötü aldı, sonra da bunu telafi etmek istedi ve çok fazla risk alarak çözmeye çalıştı" dedi.
- AFP
Bundesliga tarihinde sekiz saniyede tarih yazıldı
Hatanın çok göz önünde yaşanmasına rağmen Eberl, sonucun yalnızca kalecinin suçu olmadığını hızlıca vurguladı. Takımın genel olarak, maçı koparmak için yarattığı çok sayıdaki fırsatı değerlendiremediğini belirtti. Sky Sports'un aktardığına göre, "Bir dizi hatayla işi kendimiz için zorlaştırdık. Manu bunun içinde var ama başkaları da var" dedi. "Yine de maçı kazanmak için yeterince pozisyonumuz vardı."
Gecenin kahramanı Fellhauer ise son düdüğün ardından, pozisyonu belki daha da erken bitirebileceğini ancak acele etmek yerine isabetli olmayı seçtiğini kabul etti. Fellhauer medyaya, "Daha da hızlı vurabilirdim. Ama topun auta gitme riski çok büyüktü" dedi. Gol resmi olarak sekiz saniyeyi biraz aşkın bir sürede kayda geçti ve Almanya üst düzey lig tarihinde atılan en hızlı gol için yeni rekoru kırdı. Bu kadar kısa sürede ağları bularak, daha önce Kevin Volland ve Karim Bellarabi'nin ortaklaşa elinde bulunan dokuz saniyelik önceki rekoru geride bıraktı ve oyunun tarihindeki en büyük kalecilerden birinin pahasına adını Bundesliga rekorlar kitabına yazdırdı.
Neuer'in nadir hatası mercek altında
Bu nadir hataya rağmen, 40 yaşındaki kalecinin Bayern Münih ile görkemli bir geçmişi var. 2011'de Schalke'den geldikten sonra Neuer, Bundesliga şampiyonluğunu 13 kez kazandı, DFB-Pokal'i altı kez kaldırdı ve Şampiyonlar Ligi ile Kulüpler Dünya Kupası'nı ikişer kez kazandı. Bunların yanı sıra başka pek çok kupa da elde etti. Olağanüstü kariyeri boyunca Bavyera devinin formasıyla tüm kulvarlarda 604 maça çıktı ve bu süreçte şaşırtıcı bir şekilde 272 maçta kalesini gole kapattı.
Eberl sözlerini şöyle sürdürdü: "Hepimiz biliyoruz, Manuel Neuer'den bunu nadiren görürsünüz. Onun 800 ya da daha fazla resmi maçını bilmiyorum ve oralarda daha büyük hatalar yapıp yapmadığını da bilmiyorum. Bir hata yaptı, topu kötü kontrol etti, ardından bunu telafi etmek istedi, ama sonunda bunu fazla riskli bir şekilde yaptı."
- AFP
Liderliği ele geçirme fırsatı kaçtı
Bu beraberlik, hafta sonuna Borussia Dortmund'un dün Werder Bremen karşısında berabere kalmasının ardından Bundesliga puan tablosunun zirvesindeki yerini yeniden alma fırsatıyla giren Bayern Münih adına önemli bir kaçan fırsatı temsil ediyor. Daha önce sezonun ikinci haftasında Schalke ile berabere kalan Bayern, Dortmund'un puan kaybından faydalanamadı ve şu anda 11 puanla puan durumunda ikinci sırada yer alıyor, liderin iki puan gerisinde bulunuyor.
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