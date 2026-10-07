Etihad Stadyumu'ndaki ışıltılı döneminde Walker, ülke içinde altı Premier League şampiyonluğu, iki FA Cup, dört Lig Kupası ve iki Community Shield'ın yanı sıra kıtasal ve küresel arenada bir Şampiyonlar Ligi, bir UEFA Süper Kupa ve bir FIFA Kulüpler Dünya Kupası da dahil olmak üzere şaşırtıcı sayıda kupa kaldırdı.

Walker, “Ama kişisel düzeyde şunu söyleyebilirim; çocuklarla birlikte uzun yıllar boyunca birçok kupayı ve bunun gibi şeyleri kutlayarak çok ama çok güzel yıllar geçirdik ve bu da ne olursa olsun bizden alamayacakları bir şey, çünkü o geceleri yaşadık” dedi. “Yani, ne olacaksa olacak ve artık her şey itiraza ve sonrasında ne olacağına bağlı.”