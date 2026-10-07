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'Bunu ellerinden alamazlar' - Manchester City'nin eski kaptanı Kyle Walker, Premier League'in mali suçlamaları hakkında sessizliğini bozdu
Walker, City'nin mirasını savundu
Walker, Manchester City’nin son dönemde yaşadığı hukuki gerilemelerin ardından kulübün hükümranlık döneminden çıkıp konuşan ilk büyük figürlerden biri olarak öne çıktı. 2017 ile 2025 arasında Etihad Stadyumu’nda kupalarla dolu sekiz yıl geçiren tecrübeli savunmacı, sahada yazılan tarihin mahkeme süreçleriyle silinemeyeceği konusunda kararlılığını koruyor.
Bağımsız komisyonun geçen hafta açıkladığı bulgular, Manchester City’nin dokuz yıllık bir süreçte finansal fair play kurallarını sistematik biçimde ihlalden kaçındığını sonucuna vararak İngiliz futbolunda şok etkisi yarattı. Ancak Walker, o süreçlerde kurulan bağın kalıcı olduğunu düşünüyor.
talkSPORT’a konuşan eski İngiltere milli oyuncusu, bir dönem kaptanlığını yaptığı kulüp için ortaya çıkan tablonun hiç de ideal görünmediğini açık sözlülükle kabul etti. Walker, “Açıkçası pek iyi görünmüyor. Bunun bir temyiz aşamasında olduğunu biliyorum, bu yüzden benim çıkıp hukuki süreç ve buna benzer şeyler hakkında yorum yapmaya başlamam muhtemelen ne bana ne de işin içinde olan herhangi birine fayda sağlar” ifadelerini kullandı.
- Getty Images Sport
Kupanın duygusal ağırlığı
Etihad Stadyumu'ndaki ışıltılı döneminde Walker, ülke içinde altı Premier League şampiyonluğu, iki FA Cup, dört Lig Kupası ve iki Community Shield'ın yanı sıra kıtasal ve küresel arenada bir Şampiyonlar Ligi, bir UEFA Süper Kupa ve bir FIFA Kulüpler Dünya Kupası da dahil olmak üzere şaşırtıcı sayıda kupa kaldırdı.
Walker, “Ama kişisel düzeyde şunu söyleyebilirim; çocuklarla birlikte uzun yıllar boyunca birçok kupayı ve bunun gibi şeyleri kutlayarak çok ama çok güzel yıllar geçirdik ve bu da ne olursa olsun bizden alamayacakları bir şey, çünkü o geceleri yaşadık” dedi. “Yani, ne olacaksa olacak ve artık her şey itiraza ve sonrasında ne olacağına bağlı.”
City'nin meydan okuyan hukuki tutumu
Manchester City, komisyonun kararına karşı resmî olarak itiraz başvurusunda bulundu; söz konusu kararda, gelirleri şişirmek için sahip finansmanından 830 milyon sterlinden fazlasının sistematik biçimde kullanıldığı sonucuna varıldı. Bağımsız panele göre bu fonlar, kulübün dokuz yıllık bir dönem boyunca kurgulanmış bir dizi düzenleme aracılığıyla Premier League ve UEFA mali düzenlemelerine uymasını sağladı.
Kulübün geçen cuma yayımlanan açıklamasında, "Kulübün net duruşu, görüşün birçok açıdan hukuk, ilke ve olgular bakımından açık maddi hatalar içerdiği ve güvenilir olmadığı yönündedir" denildi. "Kulüp, Premier League'in yönelttiği suçlamalar karşısında masumdur ve bu davayla ilgili tüm pozisyonlarını destekleyen kapsamlı ve inkâr edilemez bir delil bütünü mevcuttur."
- Getty Images Sport
Taraftarlara teşekkür
Şu anda Championship puan tablosunun dibinde yer alan Burnley'de forma giyen sağ bek, takımın en başarılı döneminde Manchester City'yi destekleyen taraftarlar üzerinde skandalın yarattığı etkiye de değindi.
Walker, röportajı sırasında, "Muhtemelen konuşmak istemediğimiz bir konu bu çünkü insanların bize, onlara kupalar kazandıran ve bunu doğru şekilde yapan bir takım olarak bakmasını istiyoruz" diye ekledi. "Bu çok zor çünkü onlar için çok sıkı çalıştık, hem de sadece biz değil, taraftarlara da bakıyorum. Ülkenin bir ucundan diğer ucuna giden, biz üçlemeyi kazandığımızda İstanbul'a yurt dışına gelen taraftarlara bakıyorum ve onlar da o geceyi hak ediyor."
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