"Bunu doğrulayabilirim": VfB Stuttgart, kulüp tarihinin en pahalı üçüncü transferini resmiyete döktü - Yeni hücum oyuncusu hakkındaki söylentiler

Böylece El Khannouss, VfB tarihindeki en pahalı üçüncü transfer oldu ve yaz transfer döneminin kapanmasından kısa süre önce 21 yaşındaki oyuncu gibi Neckar'a transfer olan Badredine Bouanani'yi podyumdan indirdi. Stuttgart, Cezayirli oyuncuyu OGC Nice'ten koparmak için 15 milyon euro ödediği iddia ediliyor.

Ancak El Khannouss'un aksine, Bouanani şu ana kadar beklentilerin çok gerisinde kaldı. Bundesliga'da ise henüz ilk golünü bekliyor. Buna karşılık El Khannouss, tüm turnuvalarda 33 maçta 8 gol ve 3 asistle kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor. Premier Lig'den küme düşen Leicester'da 8 gol katkısı yapmıştı, bir önceki yıl KRC Genk'te de aynı performansı sergilemişti.

Bu arada, VfB'nin yeni sezonda hücumunu bir kez daha güçlendireceğine dair söylentiler var. Birçok Hollanda medyasının bildirdiği gibi, Sami Ouaissa'nın transferine ilgi var. 21 yaşındaki oyuncu, Eredivisie kulübü NEC Nijmegen formasıyla 31 maçta sekiz gol attı ve dört golün hazırlığını yaptı. Transfer ücreti olarak sekiz ila on milyon euro talep ediliyor ve VfL Wolfsburg'un da ilgilendiği söyleniyor. Ancak, küme düşmesi durumunda, krizde olan Kurtlar'ın şansı pek yok gibi görünüyor.