Son zamanlarda işaret edilenler artık resmiyet kazandı: Daha önce kiralanmış olan Bilal El Khannouss, satın alma opsiyonunun yürürlüğe girmesiyle birlikte takımda kalacak. Bu haber, spor direktörü Fabian Wohlgemuth’un Sport Bild’e verdiği röportajda doğrulandı.
"Bunu doğrulayabilirim": VfB Stuttgart, kulüp tarihinin en pahalı üçüncü transferini resmiyete döktü - Yeni hücum oyuncusu hakkındaki söylentiler
"Evet, doğru. Bunu teyit edebilirim. Şu anda tüm koşullar yerine getirildi," diyen 46 yaşındaki teknik direktör, "Bilal'ı VfB'ye kalıcı olarak bağladığımız için mutluyuz" diye vurguladı.
Söylentilere göre, Stuttgart'tan Leicester City'ye El Khannouss için 18 milyon euro artı olası bonuslar ödenecek. El Khannouss'un önceden hazır bir sözleşmesi vardı. Böylece Fas milli takım oyuncusu, çıkış maddesi içermeyen 2030 yılına kadar geçerli bir sözleşme imzaladı. Maaşının bonus ödemeler dahil olmak üzere üç milyon euroya kadar çıkacağı tahmin ediliyor.
VfB'nin en pahalı transferleri: El Khannouss, Bouanani'yi podyumdan indirdi
Böylece El Khannouss, VfB tarihindeki en pahalı üçüncü transfer oldu ve yaz transfer döneminin kapanmasından kısa süre önce 21 yaşındaki oyuncu gibi Neckar'a transfer olan Badredine Bouanani'yi podyumdan indirdi. Stuttgart, Cezayirli oyuncuyu OGC Nice'ten koparmak için 15 milyon euro ödediği iddia ediliyor.
Ancak El Khannouss'un aksine, Bouanani şu ana kadar beklentilerin çok gerisinde kaldı. Bundesliga'da ise henüz ilk golünü bekliyor. Buna karşılık El Khannouss, tüm turnuvalarda 33 maçta 8 gol ve 3 asistle kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor. Premier Lig'den küme düşen Leicester'da 8 gol katkısı yapmıştı, bir önceki yıl KRC Genk'te de aynı performansı sergilemişti.
Bu arada, VfB'nin yeni sezonda hücumunu bir kez daha güçlendireceğine dair söylentiler var. Birçok Hollanda medyasının bildirdiği gibi, Sami Ouaissa'nın transferine ilgi var. 21 yaşındaki oyuncu, Eredivisie kulübü NEC Nijmegen formasıyla 31 maçta sekiz gol attı ve dört golün hazırlığını yaptı. Transfer ücreti olarak sekiz ila on milyon euro talep ediliyor ve VfL Wolfsburg'un da ilgilendiği söyleniyor. Ancak, küme düşmesi durumunda, krizde olan Kurtlar'ın şansı pek yok gibi görünüyor.
VfB Stuttgart: En pahalı transferlere genel bakış
Oyuncular Sezon Eski kulübü Transfer ücreti Deniz Undav 2024/25 Brighton & Hove Albion 26,7 milyon Euro Ermedin Demirovic 2024/25 FC Augsburg 23 milyon euro Bilal El Khannouss 2026/27 Leicester City 18 milyon euro Badredine Bouanani 2025/26 OGC Nice 15 milyon euro Tiago Tomas 2025/26 VfL Wolfsburg 13 milyon euro