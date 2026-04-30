Bir kez daha yürekten! Leon Goretzka, FC Bayern’in üçlü kupa peşindeki kadrosunda, 2020’de lig şampiyonluğu, kupa ve DFB-Pokal’ı kazanan üçlü şampiyonları hatırlıyor ve altı yıl sonra bu başarıyı tüm ihtişamıyla yeniden yaşama şansının yüksek olduğunu düşünüyor.
"Bunu dışarıdan hayal etmek imkansız!" Leon Goretzka, FC Bayern'deki bir özelliği vurguluyor
"2020'yi tekrarlamak için can atıyorum, ama bu kez taraftarlarımızla birlikte. Bu bambaşka bir deneyim olurdu," dedi yaz aylarında sekiz yılın ardından Bayern'den ayrılacak olan Goretzka, kulüp dergisi 51'e. Altı yıl önceki ilk üçlüsünde pandemi hüküm sürüyordu; Lizbon'da Paris Saint-Germain'e karşı (1-0) kazanılan Şampiyonlar Ligi zaferi seyircisiz bir ortamda gerçekleşmişti.
Ancak sportif açıdan paralellikler var. Goretzka, o zamanki "özgüven"in "son haftalarda geri geldiğini" söyledi. Bu, Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğun garantisi olmasa da, "ama kariyerinde belki bir veya iki kez şansın yaver gittiğinde yaşadığın o özel his var. Her parçanın birbirine uyumlu çalıştığı bir takımımız var. Bireysel kalitemiz var ve buna paralel olarak bu açlık, bu koşma isteği de var."
Goretzka, FC Bayern'den övgüyle bahsediyor: "Bu çok özel bir şey!"
Ayrılışının ardından, "kesinlikle özleyeceğim" dediği "harika, yoğun ve özel bir döneme" "minnettarlık"la geriye bakacağını söyledi. Bayern'i özel kılan şey nedir? "Dışarıdan bakıldığında soyunma odasının ne kadar samimi bir yer olduğunu hayal bile edemezsiniz," dedi Goretzka.
"Evet, inanılmaz derecede rekabetçi, senden çok şey bekleniyor - ama aynı zamanda ilk günden itibaren kendimi güvende hissettim" diye anlattı. "Böylesine ailevi bir ortamda futbolun en büyük şampiyonlukları için mücadele edebilmek, bu karışım çok özel."
Ve AC Milan ile anlaşmaya varmak üzere olduğu söylenen 31 yaşındaki oyuncu, bunun böyle kalmasını yürekten umuyor. "Mia san mia" ruhunu korumak gerekiyor, meşale her zaman bir sonrakine aktarılmalı."
Leon Goretzka: Bu sezon FC Bayern Münih formasıyla istatistikleri
Oyunlar 44 Gol 3 Asist 4 Oynama süresi 2.130