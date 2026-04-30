"Bunu dışarıdan hayal etmek imkansız!" Leon Goretzka, FC Bayern'deki bir özelliği vurguluyor

"2020'yi tekrarlamak için can atıyorum, ama bu kez taraftarlarımızla birlikte. Bu bambaşka bir deneyim olurdu," dedi yaz aylarında sekiz yılın ardından Bayern'den ayrılacak olan Goretzka, kulüp dergisi 51'e. Altı yıl önceki ilk üçlüsünde pandemi hüküm sürüyordu; Lizbon'da Paris Saint-Germain'e karşı (1-0) kazanılan Şampiyonlar Ligi zaferi seyircisiz bir ortamda gerçekleşmişti.

Ancak sportif açıdan paralellikler var. Goretzka, o zamanki "özgüven"in "son haftalarda geri geldiğini" söyledi. Bu, Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğun garantisi olmasa da, "ama kariyerinde belki bir veya iki kez şansın yaver gittiğinde yaşadığın o özel his var. Her parçanın birbirine uyumlu çalıştığı bir takımımız var. Bireysel kalitemiz var ve buna paralel olarak bu açlık, bu koşma isteği de var."