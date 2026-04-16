"Bunu defalarca hayal etmiştim" - Lionel Messi, Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nda futbolu nasıl taçlandırdı

Doha’nın tam merkezinde Souq Waqif adında bir çarşı bulunuyor. 2022 Dünya Kupası sırasında bu bölgede dolaşmak adeta rüya gibi bir deneyimdi. Burası, pek çok kişi için FIFA’nın ilk Arap Dünya Kupası’nın simgesi haline gelen eşsiz simge yapılarından biriydi.

Pazarda her şeyden biraz vardı: Dünya Kupası hediyelik eşyaları, yerel ıvır zıvır, yemek, deve gezintisi, müzik, dans. Dünyanın dört bir yanından gelen turistler meydanlarda top oynuyordu. Taraftarlar, yerel takımları için başörtüsü olan Ghutra satın alabilirken, devasa altın renkli bir başparmak, tüm bunları keşfetmeye çalışan taraftarlar için buluşma noktası görevi görüyordu.

Dünya Kupası ilerledikçe, özellikle gündüz saatlerinde, turnuvaya katılan her ülkenin renklerini sokaklarda ve meydanlarda görebilirdiniz. Faslı taraftarlar, takımlarının tarihi bir başarıya imza atmasıyla sokakları doldurdu. Japon taraftarlar, bu seyahate çıkmak için yaptıkları fedakarlıkları anlatan pankartlar taşıdı. Kanadalılar, bir nesildir ilk kez katıldıkları Dünya Kupası'nın tadını çıkarırken Katar'ın sıcağının keyfini çıkarıyordu.

Peki ya geceleri? Renkler daha tekdüze bir hale büründü. Pazar yeri mavi ve beyazdan oluşan çalkantılı bir denize dönüşürken, caddeler ve sokaklar genellikle trafiğe kapatıldı. Ve o gecelerde, kilometrelerce öteden yankılanan tek bir kelime duyulurdu: "Muchachos!"

Bazen "Diego ve Lionel'in Ülkesi" olarak da adlandırılan bu şarkı, Katar'ı kasıp kavurdu. O kış, Arjantinli taraftarlar, birçok kişinin ülkelerinin tarihindeki belirleyici bir an olmasını umduğu olaya tanık olmak için toplu halde ülkeye akın etti. Ve tüm bu süreç boyunca şarkı söylediler. İki yıl önce vefat eden Diego Maradona hakkında şarkılar söylediler. Brezilya hakkında şarkılar söylediler, yakın zamanda Copa America'yı kazanmış olan rakiplerini alaycı bir şekilde eleştirdiler. Ancak her şeyden öte, Lionel Messi hakkında şarkılar söylediler.

Binlerce kişi, milli takıma yönelik devasa bir destek gösterisi olan Banderazo için Souq Waqif'e akın ederdi. O geceler, belki de ilk kez tüm ülkesinin desteğini arkasına alan Messi'ye destek için düzenlenen buluşmalardı. Ve hepimiz sonrasında neler olduğunu biliyoruz.

Arjantin Dünya Kupası'nı kazandığında ve Messi her zamankinden daha ikonik hale geldiğinde (eğer bu mümkünse), Banderazo sonunda bir kupa kutlamasına dönüştü. Messi, Katar'da geçirdiği o haftalar boyunca efsanevi statüsünü pekiştirdi ve bir insandan çok bir dev haline geldi. O, pazar yerlerinde, stadyumlarda ve restoranlarda defalarca söylenen sözleri somutlaştırdı.

Şarkı sözleri şöyle: "Arkadaşlar, şimdi yine heyecanlıyız. Üçüncüyü kazanmak istiyorum, dünya şampiyonu olmak istiyorum! Ve Diego, cennette, onu Don Diego ve La Tota ile birlikte Lionel'i cesaretlendirirken görebiliyoruz!"

Halkın desteğiyle Messi ve takım arkadaşları üçüncü Dünya Kupası'nı kazandılar. Arjantin, yeniden heyecanlanmak için bir neden sundu. Ve bunu, hayal edilebilecek en olaylı turnuva serilerinden biri ile başardılar; bu serinin doruk noktası, spor tarihinin tartışmasız en büyük maçıydı.

O kış, Messi ve takipçileri bu sporu sonsuza dek değiştirirken Katar mavi ve beyaza büründü.