"Bunu defalarca hayal etmiştim" - Lionel Messi, Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nda futbolu nasıl taçlandırdı

2022 kışında, Lusail'in ışıkları altında Lionel Messi, hayatı boyunca peşinde koştuğu hayali nihayet gerçekleştirdi. Yıllarca süren amansız baskı, acı hayal kırıklıkları ve yürek burkan kaçırılmış fırsatların ardından Arjantin kaptanı, futbolun en büyük sahnesinde beklentileri aşarak ülkesine mükemmel bir final yaşattı ve kendi kaderini yerine getirdi. Icons'un en yeni bölümüne hoş geldiniz. GOAL'un hazırladığı bu podcast, son 10 Dünya Kupası'nı, turnuvaları tanımlayan anlar, karakterler ve tartışmalar üzerinden yeniden ele alarak her turnuvanın ruhunu canlı bir şekilde geri getiriyor.

Doha’nın tam merkezinde Souq Waqif adında bir çarşı bulunuyor. 2022 Dünya Kupası sırasında bu bölgede dolaşmak adeta rüya gibi bir deneyimdi. Burası, pek çok kişi için FIFA’nın ilk Arap Dünya Kupası’nın simgesi haline gelen eşsiz simge yapılarından biriydi.

Pazarda her şeyden biraz vardı: Dünya Kupası hediyelik eşyaları, yerel ıvır zıvır, yemek, deve gezintisi, müzik, dans. Dünyanın dört bir yanından gelen turistler meydanlarda top oynuyordu. Taraftarlar, yerel takımları için başörtüsü olan Ghutra satın alabilirken, devasa altın renkli bir başparmak, tüm bunları keşfetmeye çalışan taraftarlar için buluşma noktası görevi görüyordu.

Dünya Kupası ilerledikçe, özellikle gündüz saatlerinde, turnuvaya katılan her ülkenin renklerini sokaklarda ve meydanlarda görebilirdiniz. Faslı taraftarlar, takımlarının tarihi bir başarıya imza atmasıyla sokakları doldurdu. Japon taraftarlar, bu seyahate çıkmak için yaptıkları fedakarlıkları anlatan pankartlar taşıdı. Kanadalılar, bir nesildir ilk kez katıldıkları Dünya Kupası'nın tadını çıkarırken Katar'ın sıcağının keyfini çıkarıyordu.

Peki ya geceleri? Renkler daha tekdüze bir hale büründü. Pazar yeri mavi ve beyazdan oluşan çalkantılı bir denize dönüşürken, caddeler ve sokaklar genellikle trafiğe kapatıldı. Ve o gecelerde, kilometrelerce öteden yankılanan tek bir kelime duyulurdu: "Muchachos!"

Bazen "Diego ve Lionel'in Ülkesi" olarak da adlandırılan bu şarkı, Katar'ı kasıp kavurdu. O kış, Arjantinli taraftarlar, birçok kişinin ülkelerinin tarihindeki belirleyici bir an olmasını umduğu olaya tanık olmak için toplu halde ülkeye akın etti. Ve tüm bu süreç boyunca şarkı söylediler. İki yıl önce vefat eden Diego Maradona hakkında şarkılar söylediler. Brezilya hakkında şarkılar söylediler, yakın zamanda Copa America'yı kazanmış olan rakiplerini alaycı bir şekilde eleştirdiler. Ancak her şeyden öte, Lionel Messi hakkında şarkılar söylediler.

Binlerce kişi, milli takıma yönelik devasa bir destek gösterisi olan Banderazo için Souq Waqif'e akın ederdi. O geceler, belki de ilk kez tüm ülkesinin desteğini arkasına alan Messi'ye destek için düzenlenen buluşmalardı. Ve hepimiz sonrasında neler olduğunu biliyoruz.

Arjantin Dünya Kupası'nı kazandığında ve Messi her zamankinden daha ikonik hale geldiğinde (eğer bu mümkünse), Banderazo sonunda bir kupa kutlamasına dönüştü. Messi, Katar'da geçirdiği o haftalar boyunca efsanevi statüsünü pekiştirdi ve bir insandan çok bir dev haline geldi. O, pazar yerlerinde, stadyumlarda ve restoranlarda defalarca söylenen sözleri somutlaştırdı.

Şarkı sözleri şöyle: "Arkadaşlar, şimdi yine heyecanlıyız. Üçüncüyü kazanmak istiyorum, dünya şampiyonu olmak istiyorum! Ve Diego, cennette, onu Don Diego ve La Tota ile birlikte Lionel'i cesaretlendirirken görebiliyoruz!"

Halkın desteğiyle Messi ve takım arkadaşları üçüncü Dünya Kupası'nı kazandılar. Arjantin, yeniden heyecanlanmak için bir neden sundu. Ve bunu, hayal edilebilecek en olaylı turnuva serilerinden biri ile başardılar; bu serinin doruk noktası, spor tarihinin tartışmasız en büyük maçıydı.

O kış, Messi ve takipçileri bu sporu sonsuza dek değiştirirken Katar mavi ve beyaza büründü.

    'Üzücü bir gün'

    Bu, mükemmelliğin ya da ona yakın bir şeyin hikâyesi değil. Arjantin’in 2022 Dünya Kupası, aslında olabilecek en şok edici şekilde başladı. Bir süreliğine, Katar’a yapılan bu yolculuğun olağanüstü kısa süreceği izlenimi uyandırdı.

    C Grubu'na düşen Arjantin, turnuvanın üçüncü gününde sahaya çıktı. İlk maçlarında Suudi Arabistan ile karşılaşacaklardı. En azından kağıt üzerinde kolay bir maçtı ve Arjantin'e daha zorlu mücadelelere girmeden önce turnuvaya alışma şansı verecekti.

    O maçın atmosferini anlamak için dinamikleri anlamak gerekir. Arjantin, diğer Avrupa veya Güney Amerika takımlarından daha fazla, neredeyse her maçta rakibin taraftar sayısını aşan devasa bir taraftar kitlesiyle Katar'a gelmişti. Ancak o gün Lusail Stadyumu'nda durum böyle değildi. Suudi Arabistan, turnuvadaki diğer bölge ülkeleri gibi, çok sayıda taraftarla stadyuma akın etmişti.

    36 maçlık yenilmezlik serisiyle büyük favori olan Arjantin için maç iyi başladı. Messi, 10. dakikada penaltıdan gol attı ve güvenilir sol ayağıyla turnuvaya iyi bir başlangıç yaptı. 2014 ve 2018'in acısı hâlâ herkesin zihnindeyken, bu durum işlerin farklı olabileceğinin, Arjantin'in bu zorluğun üstesinden gelebileceğinin erken bir işaretiydi. Ancak o gün, durum böyle değildi.

    Saleh Al-Shehri, ikinci yarı başladıktan üç dakika sonra gol atarak Arjantinlileri şaşkına çevirdi. Bu golün beş dakika sonra, Salem Al-Dawsari'nin golüyle top bir kez daha ağlara gitti. Maç 2-1 sona erdi. Bu hayal kırıklığından da öteydi; inanılmazdı.

    "Ayağa kalkıp yolumuza devam etmekten başka seçeneğimiz yok," dedi Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni, Dünya Kupası tarihinin tartışmasız en büyük sürprizinden sonra. "Bundan daha fazlasını analiz etmemize gerek yok. Bugün üzücü bir gün, ama başımızı dik tutmalı ve yolumuza devam etmeliyiz. Maçtan önce bizi favori gösteriyorlardı, ama Dünya Kupası'nda bu tür şeyler olabilir."

    Ancak bu, futbolun devleri için zaten bir "ya hep ya hiç" durumuydu ve Messi de bunun farkındaydı. Kaptan, "Şimdi her zamankinden daha fazla birleşmemiz gereken bir an" dedi. "Bunu beklemiyorduk, ama sorumluluk bize ait."

    Tarih, Arjantin'in bundan sonra ne yapması gerektiğini oldukça net bir şekilde ortaya koydu. Tarihsel olarak, Dünya Kupası grup birincileri ortalama yedi puan topluyor. İkinci olanlar ise ortalama beş puan topluyor. Sadece altı puan kalmışken, Arjantin'in artık grup aşamasında en zorlu rakipleri olarak görülen Meksika ve Polonya'yı yenmesi gerekiyordu. Hata payı ortadan kalktı, yani turnuva daha yeni başlarken her şey belli oldu.

    • Reklam
    "Omuzlarımızdan bir yük kalktı"

    İkinci yarıda zaman ilerledikçe Lusail'de gerginlik hissedilebiliyordu. Arjantin ile Meksika arasında oynanan bu maç, tarihi bir rekabetin izlerini taşıyordu. Ancak maç ilerledikçe tüm bunlar önemsiz hale geldi. Artık mesele hayatta kalmaktı.

    İkinci yarının ortasında, iki takım 0-0 berabereydi. Günün erken saatlerinde Polonya'nın Suudi Arabistan'ı yenmesinin ardından, her iki takım da neyin söz konusu olduğunun farkındaydı. Beraberlik işleri zorlaştıracaktı. Galibiyet mi? Bu onlara bir şans verecekti. Peki, kim öne çıkacaktı? Tahmin edin.

    64. dakikada Messi bir yol buldu ve bu yol birdenbire ortaya çıktı. Sahanın ortasına doğru sürüklendiğinde her şey zararsız görünüyordu, ta ki aniden top ayağına gelene kadar. Oradan, göz açıp kapayıncaya kadar top ağlara gitti ve Arjantin, dönüm noktası niteliğindeki golü kutlamak için kaptanlarının peşinden koşmaya başladı.

    Maçın bitmesine sadece birkaç dakika kala, turnuvanın en genç yıldızlarından biri kendini dünyaya tanıttı. Galibiyeti garantilemek için bir gol ihtiyacı olan Enzo Fernandez, bu golü attı ve Arjantin orta sahasının bugünü ve geleceği olduğunu kanıtladı. Maç 2-0 sona erdi ve Arjantin, tekrar yoluna girerek üç puanı aldı.

    "Omuzlarımızdan bir yük kalktı," dedi Messi. "İçimiz rahat ve kaderimiz yeniden bizim elimizde."

    Grup aşamasının son maçında Polonya'ya karşı, yardımcı oyuncular öne çıktı. Alexis Mac Allister ve Julian Alvarez ikinci yarıda birer gol atarak Arjantin'in grup birincisi olmasını garantiledi. Bir korkuyu atlattılar ve bu süreçte belki de gelecek mücadeleler için kendilerini güçlendirdiler.

    "Lusail Savaşı"

    Arjantin ile Hollanda arasındaki karşılaşmadan daha iyi Dünya Kupası maçları da oldu. Ancak, bu kadar olaylı geçen maçlar pek azdır.

    Arjantin, son 16 turunda Avustralya'yı eledikten sonra, Avrupa'nın ağır toplarından biriyle eşleşti. Sonrasında 120 dakikalık tam bir kaos yaşandı. Son dakikalarda atılan goller, yedek kulübesinin boşalmasına neden olan kavgalar, kişisel hakaretler, inişli çıkışlı penaltı atışları... Maçta her şey vardı ve maçın ardından, oldukça uygun bir şekilde "Lusail Savaşı" olarak adlandırıldı.

    Leandro Paredes'in topu doğrudan Hollanda yedek kulübesine atmasıyla 88. dakikada çıkan kavganın iki tarafında da oldukça iyi futbol oynandı. Nahuel Molina, Messi'nin muhteşem asistiyle ilk yarı bitmeden Arjantin adına gol attı; Messi ise 73. dakikada penaltıdan skoru 2-0'a getirdi.

    Ancak Hollanda, devasa Wout Weghorst'un ustalığıyla geri döndü ve uzatmaların 11. dakikasında attığı gol de dahil olmak üzere maçın sonlarında iki gol attı. Uzatmalar galibi belirlemedi, bu yüzden penaltılara gidildi ve penaltılarda Arjantin, Hollanda'yı geride bıraktı.

    Maçın bitiminden sonra gerginlik dinmedi. Messi, Weghorst'a artık meşhur olan "¿Qué miras, bobo?" ("Neye bakıyorsun, aptal?") sözleriyle sataştıktan sonra Hollanda teknik direktörü Louis van Gaal'a da yüklendi. Hollanda teknik direktörü, Messi ve Arjantin'i eleştirmiş ve en çarpıcı sözüyle Messi'nin bir takım oyuncusu olmadığını söylemişti. O gün, Messi ve takımı son gülen taraf oldu ve normalde stoik olan Arjantinli oyuncu, karakterine aykırı bir şekilde karşılık verdi.

    "Van Gaal'ın maç öncesi yorumları ve bazı Hollandalı oyuncuların maç sırasında çok fazla konuşması nedeniyle kendime saygısızlık edildiğini hissettim," diye itiraf etti Messi. "Van Gaal'ın 'Penaltılarda avantajımız var, penaltılara gidersek kazanırız' dediğini duydum," diye ekledi kaleci Emiliano Martinez. "Bence çenesini kapalı tutması gerekiyor."

    Aylar sonra bile gerginlik devam etti; maçtan sonra istifa eden Van Gaal, FIFA'yı Arjantin lehine maçı ayarlamakla suçladı. Ancak Arjantin için önemli olan tek şey, turu geçmiş olmalarıydı.

    Yarı finalde Messi'nin ilham verdiği 3-0'lık galibiyetle 2018 Dünya Kupası finalisti Hırvatistan'ı eleyen Arjantin, kaderle randevuya çıktı. Messi ve Mbappe, Arjantin ve Fransa: En büyük sahnede en büyük yıldızların yer aldığı en büyük maçtı.

    Şimdiye kadar oynanan en muhteşem final

    Finaller nadiren beklentileri karşılar. Özellikle Dünya Kupası’nda, genellikle kaybetmekten korkan iki takımın yer aldığı, heyecan verici olmayan ve temkinli maçlar olur. Ancak Arjantin ve Fransa böyle bir maç sergilemedi. Onlar bir klasik, gelmiş geçmiş en muhteşem finali yaşattılar.

    Maçın başında Messi'nin penaltısı ve ardından Angel Di Maria'nın muhteşem bir kontra atakla attığı gol vardı. Kylian Mbappe'nin ünlü cevabı vardı; maçın bitimine az bir süre kala iki gol attı. Messi'nin uzatmalarda attığı galibiyet golü vardı, ancak Mbappe, maçın bitimine iki dakika kala cevap vererek Dünya Kupası final tarihindeki ikinci hat-trick'i tamamladı.

    Ancak o anda bile drama bitmemişti. Sonuçta, Martinez'in Randal Kolo Muani'nin şutunu son saniyede kurtardığı kahramanca kurtarışı, belki de bu sporun gördüğü en iyi kurtarış, kim unutabilir ki? Bu, sporun geçmişini geleceğiyle karşı karşıya getiren, tamamen bugünü kontrol etme hakkı için verilen gerçek bir şampiyonluk mücadelesiydi.

    Sonunda, Messi ve Mbappe'nin penaltı atışlarını gole çevirmesiyle maçın sonucu penaltı atışlarına kaldı. Karar, onların destekçilerine kaldı.

    Messi'nin takımı, liderleri için bunu başarma arzusu ile hareket ediyor gibi görünüyordu. Mbappe'nin takımı ise çırpındı ve arka arkaya iki penaltı atışını kaçırarak Arjantin'e zafere giden yolu açtı.

    Albiceleste hızla ilerledi ve Montiel, Arjantin'in üçüncü Dünya Kupası zaferini garantileyen beklenmedik kahraman oldu. O penaltıdan önce Messi'nin kendi kendine "Puede ser hoy, abu" ("Bugün olabilir, büyükanne") diye fısıldadığı görüldü. Seyircilerin çoğunun da gökyüzüne baktığı görüldü.

    Bazıları yüce Maradona'ya yakarıyordu. Diğerleri ise bu yolda kaybettikleri akrabalarını ve arkadaşlarını anıyordu. Birçokları için, bir ömür boyu biriken anılar tek bir ana ve tek bir vuruşa indirgenmişti. Montiel'in vuruşu mükemmeldi. Top doğrudan ağlara yuvarlandı ve top ağlara girerken Messi dizlerinin üzerine çöktü.

    Dualar kabul olmuştu, sadece Messi için değil, dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca insan için.

    Karmaşık bir miras

    2022 Dünya Kupası pek çok açıdan hatırlanacak ve elbette turnuvanın mirası da bir hayli karmaşık. Evet, çoğu Dünya Kupası gibi bu da bir birliktelik anıydı. Bu, bu güzel oyunu bölgede ağırlayan Arap dünyası için eşi benzeri görülmemiş bir olaydı. Pek çok taraftar, Fas’ın tarihi başarısını ve tribünlerin coşkusunu asla unutmayacak.

    Ancak bu Dünya Kupası tartışmasız geçmedi. İnsan hakları tartışmaları, birçokları için, en azından sahada fantastik bir turnuva olan bu etkinliğin gölgesinde kaldı. İhale süreci rüşvet iddialarıyla lekelendi ve stadyum inşaatı sırasında meydana gelen çok sayıda göçmen işçi ölümü, birçok kişinin FIFA'nın turnuvayı Katar'da düzenleme kararını protesto etmesine neden oldu. Turnuva, sıcaklık nedeniyle yılın ilerleyen aylarına ertelendi.

    Bazıları başka yerlerde başarı hikayeleri bulacaktır. Önceki hiçbir Dünya Kupası'nda atılan gol sayısından (172) daha fazla gol atıldı. FIFA'ya göre, maçlara 3,4 milyon kişi katıldı ve 2022'ye kadar olan dört yıllık döngü, 7,5 milyar dolar (5,5 milyar dolar) gelirle şimdiye kadarki en kazançlı dönem oldu. Infantino, "bu Dünya Kupası'nın gösterdiği benzersiz, birleştirici güç" nedeniyle turnuvayı "şimdiye kadarki en iyisi" olarak nitelendirdi.


    Unutulmaz görüntü

    Ancak tamamen futbol açısından bakıldığında, belirleyici bir an var. Bu an, maçın bitiminden saniyeler sonra, futbol tarihinin en büyük isimlerinden birinin nihayet hayalini gerçekleştirdiği anda yaşandı. Messi, başarılması gereken her şeyi başarmış gibi görünüyordu. Futbolu tam anlamıyla tamamlamıştı.

    Ancak Dünya Kupası kupasını eline aldığı anda, diğer her şey ortadan kaybolmuş gibiydi. İşte o anda mirası tam anlamıyla şekillendi. İşte o anda Messi, her zaman yapmaya çalıştığı şeyi nihayet başardı: ülkesini gururlandırdı.

    Bunu kutlayan sadece Arjantin değildi. Messi, uzun zamandır bu sporun belirleyici bir figürüydü, oyunun ötesine geçen bir figürdü. Katar'daki performanslarıyla, neredeyse imkansız gibi görünen bir şekilde, daha da büyük bir şey haline geldi.

    Arkasından havai fişekler patlarken o kupayı kaldırdığında, bir insandan çok bir halk kahramanı, bir sporcudan çok bir sembol haline geldi. O, yadsınamaz bir gerçekti. "Bunu defalarca hayal etmiştim," dedi. "İnanamıyorum."

    Arjantin sahada kutlamalarına devam ederken parti devam etti. Messi'nin en iyi arkadaşlarından ve en güvendiği takım arkadaşlarından biri olan Sergio Aguero, turnuvayı kaçırmış olmasına rağmen kutlamaya davet edildi. Kalp sorunu kariyerini sona erdirmişti, ancak bu sevinç anını engelleyemezdi.

    Ve Messi'yi omuzlarına kaldırıp Arjantin taraftarlarına sunan da Aguero oldu. Messi, elinde Dünya Kupası kupasıyla, kulaklarına kadar gülümsüyordu. Tüm bunlar olurken bir şarkı yankılanıyordu. Taraftarlar "Muchachos" şarkısını defalarca söylediler.

    "Çocuklar, şimdi yine heyecanlıyız," diye bağırıyorlardı. "Üçüncüyü kazanmak istiyorum, dünya şampiyonu olmak istiyorum! Ve Diego, cennette, onu Don Diego ve La Tota ile birlikte Lionel'i cesaretlendirirken görebiliyoruz!"