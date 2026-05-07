Harry Kane
Bunu daha önce sadece Cristiano Ronaldo başarmıştı! Harry Kane, FC Bayern’in PSG’ye karşı Şampiyonlar Ligi’nden elenmesiyle CR7’nin rekorunu egale etti

Şampiyonlar Ligi'nde PSG ile oynanan yarı final rövanş maçında, Bayern Münih'ten Harry Kane on yıldan fazla bir süredir kırılamayan bir rekoru egale etti.

Almanya'nın rekor şampiyonu takımının forveti, Fransızlarla oynanan 1-1 berabere biten maçta ancak uzatma dakikalarında (90+4.) beraberlik golünü attı ve Al-Nassr'dan Cristiano Ronaldo'dan sonra, Şampiyonlar Ligi'nde arka arkaya altı eleme maçında her seferinde gol atan ikinci oyuncu oldu.

  • Kane, Atalanta Bergamo ile oynanan her iki sekizinci final maçında, Real Madrid ile oynanan her iki çeyrek final maçında ve Paris Saint-Germain ile oynanan gidiş-dönüş maçlarında gol attı. Ronaldo da 2012 ile 2013 yılları arasında Real Madrid formasıyla aynı başarıyı göstermişti.

    Kane'nin golüne rağmen, bir hafta önce Paris'te 4-5'lik muhteşem bir çekişmenin ardından yenilen Bayern için bu beraberlik finale yükselmeye yetmedi. FCB için Şampiyonlar Ligi serüveni böylece sona erdi; PSG, 30 Mayıs'taki finalde Arsenal ile karşılaşacak. Böylece Kane, finalde bir gol atarak tek başına bir rekor kırma şansını kaybetti.

    Harry Kane, ilk Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmak için biraz daha beklemek zorunda

    Buna bağlı olarak Kane, ilk DFB-Pokal kupasını kazanmak için biraz daha beklemek zorunda. Geçen yıl Bayern ile Almanya şampiyonluğuna ulaşan Kane, bu sezon ise Münih ekibinin VfB Stuttgart ile oynayacağı finalde şampiyonluk ve DFB-Pokal’ı bir arada kazanma şansına sahip.

    İngiliz oyuncu, FCB formasıyla genel olarak güçlü bir sezon geçiriyor. 32 yaşındaki oyuncu, tüm turnuvalarda oynadığı 48 resmi maçta 55 gol attı ve 7 golün hazırlayıcısı oldu.

    Bundesliga'da gol krallığı, iki maç kala artık neredeyse kesinleşti; Şampiyonlar Ligi'nde ise Real Madrid'den Kylian Mbappe'nin ardından en golcü ikinci oyuncu konumunda.

