Kalshi platformu, efsanevi ABD üniversite turnuvası "March Madness"ın (17 Mart - 6 Nisan) tüm maç sonuçlarını doğru tahmin etmeyi başaran kişiye inanılmaz bir ödül vaat ediyor.
Bunu daha önce kimse başaramadı! "March Madness" üzerine düzenlenen tahmin oyunu, milyarlarca dolarlık ikramiyeyle dikkat çekiyor
Spor bahisleri portalının böyle bir meblağ talep etmesi tesadüf değildir. Sonuçta, bugüne kadar hiç kimse o meşhur turnuva tablosunu doğru bir şekilde tahmin etmeyi başaramadı. Matematiksel açıdan bakıldığında bile, 63 maçın sonucunu tahmin etmek aslında imkansız bir iştir.
Olasılık, teorik olarak dengeli maçlarda bile yaklaşık 1'e 9,2 trilyon'dur - bu, 1'in arkasında 18 sıfır demektir! Buna karşılık, lotoda büyük ikramiyeyi kazanmak çocuk oyuncağıdır. Altı doğru sayı artı süper sayıyı tutturma şansı 1'e 140 milyondur.
"March Madness"te yedi Alman sporcu yer alıyor
"March Madness"te 68 üniversite takımı eleme usulüyle şampiyonluk için mücadele ediyor. Bu turnuvada sürprizler ve sansasyonel sonuçlar neredeyse bir gelenek haline geldiği için, her yıl milyonlarca taraftar bu spor etkinliğini heyecanla bekliyor. Geçmişte her zaman muhteşem bir şekilde zayıf takımların galibiyetleri yaşandı. Dolayısıyla, 63 maçın hangisinde hangi takımın galip geleceğini tahmin etmek oldukça zor.
Spor açısından bakıldığında, bazı genç yetenekler de heyecanla takip ediliyor. Daha sonra süperstar olan pek çok isim, "March Madness"te dikkatleri üzerine çekmişti. Almanya da turnuvada temsil ediliyor. Ivan Kharchenkov (19/Arizona), Christian Anderson (19/Texas Tech), Eric Reibe (19/UConn), Johann Grünloh (20/Virginia), Sananda Fru (21/Louisville), Christoph Tilly (23) ve Mathieu Grujicic (18/her ikisi de Ohio State) olmak üzere yedi Alman oyuncu sahada yer alıyor.
Kumar bağımlılığı ciddiye alınması gereken bir hastalıktır, ancak bu konuda etkili yardım hizmetleri mevcuttur. Siz veya yakınınızdaki bir kişi yardıma ihtiyaç duyuyorsa, örneğin Federal Sağlık Eğitimi Merkezi'nde (BZgA) telefonla danışmanlık hizmeti (0800 1 37 27 00) alabilirsiniz.