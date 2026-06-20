Veri sağlayıcı Opta’ya göre, Galatasaray’ın stoperi Güney Amerikalı rakiplerle oynanan maçta toplam 98 pas attı ve denediği tüm pasları tam isabetle tamamladı. Bu, yüzde 100’lük bir pas isabet oranına denk geliyor.

Ayrıca 31 yaşındaki oyuncu, yüzde 100 pas isabet oranıyla en fazla pas yapan oyuncu oldu. Bu, 1966 İngiltere Dünya Kupası’nda veri kaydı tutulmaya başlandığından bu yana kaydedilen en iyi rakamdır.

Bardakçı, bu başarısıyla ABD'li Chris Richards'ın rekorunu egale etti. Eskiden FC Bayern Münih'te forma giyen ve şu anda Premier Lig'de Crystal Palace forması giyen Richards, ABD'nin ilk grup maçında 84 pasın tamamını isabetli olarak tamamlamıştı – 4-1 galibiyetle sonuçlanan maçta rakip tam da Paraguay'dı.



