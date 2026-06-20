Türkiye, Paraguay’a 0-1 yenilerek 2026 Dünya Kupası’ndan hiç beklenmedik bir şekilde erken elendi; üzüntü büyük. Her ne kadar bu zayıf bir teselli olsa da, savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakci bu maçta yine de yeni bir Dünya Kupası rekoru kırmayı başardı.
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Bunu daha önce hiçbir oyuncu başaramamıştı! Türkiye’nin yıldızı, Dünya Kupası’ndan elenmesine rağmen efsanevi bir rekor kırdı ve FC Bayern München’in eski oyuncusunu geride bıraktı
Veri sağlayıcı Opta’ya göre, Galatasaray’ın stoperi Güney Amerikalı rakiplerle oynanan maçta toplam 98 pas attı ve denediği tüm pasları tam isabetle tamamladı. Bu, yüzde 100’lük bir pas isabet oranına denk geliyor.
Ayrıca 31 yaşındaki oyuncu, yüzde 100 pas isabet oranıyla en fazla pas yapan oyuncu oldu. Bu, 1966 İngiltere Dünya Kupası’nda veri kaydı tutulmaya başlandığından bu yana kaydedilen en iyi rakamdır.
Bardakçı, bu başarısıyla ABD'li Chris Richards'ın rekorunu egale etti. Eskiden FC Bayern Münih'te forma giyen ve şu anda Premier Lig'de Crystal Palace forması giyen Richards, ABD'nin ilk grup maçında 84 pasın tamamını isabetli olarak tamamlamıştı – 4-1 galibiyetle sonuçlanan maçta rakip tam da Paraguay'dı.
2026 Dünya Kupası: Türkiye elendi, ABD grup birincisi oldu
Avustralya’ya karşı alınan açılış maçı yenilgisinin (0:2) ardından, Dünya Kupası’nda puan eşitliği durumunda gol farkı değil, karşılıklı maçların sonucu dikkate alındığı için Türkiye’nin eleme turuna yükselme şansı kalmadı.
Türkiye’nin üç puan gerisinde yer alan hem Paraguay hem de Avustralya ile yaptığı maçlarda sonuçlar Türkiye aleyhine oldu. ABD ise altı puanla şimdiden grup birincisi oldu.