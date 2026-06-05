Bunun nedeni, ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda İngiltere'nin grup maçlarının oynanacağı çeşitli sahalarda beklenen aşırı yüksek sıcaklıklar. Sky Sports'un haberine göre, Tuchel'in Kane'e mümkün olduğunca dinlenme fırsatı vereceği düşünülüyor.
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"Bunu daha önce hiç yapmamıştı": İngilizler, Thomas Tuchel'in FC Bayern Münih'ten Harry Kane ile ilgili Dünya Kupası planını ortaya çıkardı
Bu durum, Three Lions’ın Alman teknik direktörünün finallere katılacak kadrosuna neden üç gerçek santrfor çağırdığını da açıklıyor.
Bu durum birçok uzmanı şaşırttı, çünkü "önemli eleme maçlarında kadrosuna daha önce hiç böyle bir şey yapmamıştı" diye bildirdi Sky Sports muhabiri Rob Dorsett, İngilizlerin şu anda Miami'deki antrenman kampından, burada takımın Kansas City'de Yeni Zelanda ile oynayacağı Dünya Kupası genel provası için hazırlık yapıyor.
- The FA
Ollie Watkins ve Ivan Toney, Kane'in yedekleri olarak hazır bekliyor
Tuchel’in kadrosunda Kane’in alternatifleri, Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa’dan Ollie Watkins ve Al-Ahli’den Ivan Toney. Uzmanlar, Kane’in Hırvatistan’la oynanacak açılış maçında ilk 11’de yer alacağından emin, ancak maçın gidişatına bağlı olarak Gana’yla oynanacak ikinci maçta daha az süre alacağı ve en iyi senaryoda grup aşamasının son maçında Panama karşısında dinlendirilebileceği görüşünde.
Temmuz sonunda 33 yaşına girecek olan Kane, geçtiğimiz sezon Bayern formasıyla 51 resmi maça çıktı ve 4050 dakika sahada kaldı. Buna ek olarak, Eylül 2025'ten bu yana 400 dakikadan fazla süre aldığı hazırlık maçları ve beş milli maç da var.
Tuchel gerçekten de bu şekilde hareket ederse, İngiltere'nin turnuvada ilerlemesi durumunda Kane'in eleme turlarının kritik maçlarında mümkün olduğunca formda olmasını sağlamak istediği anlaşılıyor.
Three Lions, grup aşamasındaki maçlarını Arlington/Teksas, Boston/Massachusetts ve East Rutherford/New Jersey'de oynayacak.
Harry Kane, 2025/26 Sezonu: Performans İstatistikleri
Takım
Maçlar
Goller
Asistler
Oynama Süresi
FC Bayern
51
61
7
4050
İngiltere
5
5
-
411
toplam
56
66
7
4461