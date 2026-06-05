"Bunu daha önce hiç yapmamıştı": İngilizler, Thomas Tuchel'in FC Bayern Münih'ten Harry Kane ile ilgili Dünya Kupası planını ortaya çıkardı

Tuchel’in kadrosunda Kane’in alternatifleri, Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa’dan Ollie Watkins ve Al-Ahli’den Ivan Toney. Uzmanlar, Kane’in Hırvatistan’la oynanacak açılış maçında ilk 11’de yer alacağından emin, ancak maçın gidişatına bağlı olarak Gana’yla oynanacak ikinci maçta daha az süre alacağı ve en iyi senaryoda grup aşamasının son maçında Panama karşısında dinlendirilebileceği görüşünde.

Temmuz sonunda 33 yaşına girecek olan Kane, geçtiğimiz sezon Bayern formasıyla 51 resmi maça çıktı ve 4050 dakika sahada kaldı. Buna ek olarak, Eylül 2025'ten bu yana 400 dakikadan fazla süre aldığı hazırlık maçları ve beş milli maç da var.

Tuchel gerçekten de bu şekilde hareket ederse, İngiltere'nin turnuvada ilerlemesi durumunda Kane'in eleme turlarının kritik maçlarında mümkün olduğunca formda olmasını sağlamak istediği anlaşılıyor.

Three Lions, grup aşamasındaki maçlarını Arlington/Teksas, Boston/Massachusetts ve East Rutherford/New Jersey'de oynayacak.