"Şahsen ben iyi oyuncuların satılmasından pek hoşlanmam. FC Bayern'de her zaman şunu söylerim: Biz bir alıcı kulübüyüz, satıcı kulübü değiliz," dedi Hoeneß, Frankfurt School of Finance & Management'ın düzenlediği bir etkinlikte. Hoeneß, Frankfurt'un yönetim kurulu sözcüsü Axel Hellmann'a yönelik olarak şunları ekledi: "Axel Hellmann da zamanla her satışta kulübün özünün de kaybedildiğini anlayacaktır. Bir kerede 50, 60 milyon almak güzel, ama bunun sonucu ne olacak?"
"Bunu da anlayacaktır": Uli Hoeneß, bir Bundesliga rakibine transfer tavsiyesinde bulunuyor
Son yıllarda Eintracht kadar yüksek bedeller karşılığında yurt dışına bu kadar çok oyuncu satan başka bir Bundesliga kulübü yok. 2023'te Randal Kolo Muani 95 milyon avroya Paris Saint-Germain'e transfer oldu; 2025'in Ocak ayında ise önce Omar Marmoush 75 milyon avroya Manchester City'ye, ardından yaz aylarında Hugo Ekitike 95 milyon avroya Liverpool FC'ye transfer oldu.
Ancak sportif açıdan Eintracht, kendi beklentilerinin gerisinde kalıyor. Frankfurt, Bundesliga'da şu anda sadece yedinci sırada yer alırken, Şampiyonlar Ligi ve DFB Kupası'nda erken elendi.
Uli Hoeneß, Harry Kane hakkında: "Bugün onu 150 milyon avroya alırdım"
Bu arada Hoeneß'in FC Bayern'i hiçbir oyuncu için 45 milyon avrodan fazla transfer ücreti almadı. Robert Lewandowski bu bedelle FC Barcelona'ya (2022), Lucas Hernandez PSG'ye (2023) ve Matthijs de Ligt Manchester United'a (2024) transfer oldu.
FC Bayern ise Bundesliga'nın en pahalı transfer rekorunu elinde tutuyor: 2023'te Münih ekibi Harry Kane için yaklaşık 100 milyon euro ödedi. "Bugün onu 150 milyon euroya alırdım," diye konuştu Hoeneß. "Çünkü o Bayern Münih için bir rüya. Dünya çapında bir simge. İyi bir karakter, gençlerimiz, 18 yaşındaki oyuncularımız için bir rol model. Onları kucaklıyor. Onlara topu nasıl vurmaları gerektiğini söylüyor."
Uli Hoeneß, Real Madrid hakkında: "O kadar da iyi futbol oynamıyorlar"
Borussia Dortmund'a karşı 9 puanlık bir farkla önde olan Hoeneß, ligde şampiyonluğu koruyacaklarından emin. DFB Kupası'nda Bayer Leverkusen ile oynanacak yarı final maçı, tıpkı Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile oynanacak çeyrek final maçı gibi "zor" geçecek.
Hoeneß, "Futbolu o kadar da iyi oynamıyorlar ama tecrübe açısından olağanüstü, tam da formda" dedi. "Bir üst tura çıkacağımızı varsaymak tamamen küstahlık olur. Ancak oyun seviyesindeki şansımız bu yılki kadar büyük olmamıştı."
Eintracht Frankfurt'tan rekor sayıda oyuncu ayrıldı
Oyuncular Transfer ücreti Yıl Yeni kulüp Randal Kolo Muani 95 milyon euro 2023 Paris Saint-Germain Hugo Ekitike 95 milyon euro 2025 FC Liverpool Omar Marmoush 75 milyon euro 2025 Manchester City Luka Jovic 63 milyon euro 2019 Real Madrid Sebastien Haller 50 milyon euro 2019 West Ham United