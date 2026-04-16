Bunu Cristiano Ronaldo bile başaramamıştı! Real Madrid'den Arda Güler, Alessandro Del Piero'nun çok eski bir rekorunu kırdı ve Bayern karşısında birçok kez tarihe geçti

Hakem Slavko Vincic, maçın yaklaşık yarım saatinde Konrad Laimer'in Brahim Diaz'a yaptığı iddia edilen faulün ardından oldukça tartışmalı bir şekilde Real lehine serbest vuruş kararı verdikten sonra, Güler 29. dakikada kaleye 20 metre mesafeden topu kontrol etti. Orta saha oyuncusu, büyük bir hassasiyetle ama aynı zamanda çok güçlü bir vuruşla topu ağlara gönderdi; Neuer geç kaldı ve Madrid ekibinin 2-1 öne geçmesini engelleyemedi.

"Topa iyi bir güç kattı, bunu kolayca yapabiliyor ve bu onu diğerlerinden ayıran özellik," dedi Neuer, maçtan sonra DAZN'e verdiği demeçte Güler'i övdü. 21 yaş 49 gün ile Türk milli futbolcu, Şampiyonlar Ligi eleme maçında direkt serbest vuruş golü atan tarihin en genç oyuncusu oldu. 30 yılı aşkın süredir kırılamayan rekoru elinde tutan Juventus efsanesi Alessandro Del Piero'nun yerini aldı; bu arada, Del Piero'nun rekoru da tam da Real Madrid'e karşı oynanan bir maçta kırılmıştı.

20 Mart 1996'da, 21 yaş 132 gün ile Del Piero, Güler'den biraz daha büyüktü; o gün, Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Real Madrid'e karşı attığı direkt serbest vuruş golüyle Juve'yi öne geçirmiş ve böylece maçın gidişatını değiştirmişti. İlk maçta 0-1 yenilen İtalyanlar, ikinci maçı 2-0 kazanarak yarı finale yükseldi ve daha sonra finalde Ajax Amsterdam'ı penaltı atışlarında mağlup ederek Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazandı.