Güler, Çarşamba akşamı Allianz Arena'da 3-4 yenildikleri maçta attığı iki golle, Real Madrid tarihinde Şampiyonlar Ligi eleme maçında ceza sahası dışından iki gol atan ilk oyuncu oldu. Cristiano Ronaldo bile Real Madrid'de geçirdiği dokuz yıl boyunca (2009-2018) bunu başaramamıştı.
Bunu Cristiano Ronaldo bile başaramamıştı! Real Madrid'den Arda Güler, Alessandro Del Piero'nun çok eski bir rekorunu kırdı ve Bayern karşısında birçok kez tarihe geçti
Güler ilk golünü daha 35 saniye geçmeden attı. Bayern kalecisi Manuel Neuer, Türk oyuncunun ayaklarına doğru feci bir pas hatası yaptı; Güler ise olağanüstü sol ayağıyla topu doğrudan kontrol etti ve 30 metreden boş kaleye gönderdi.
Bu golle Güler, iki açıdan da tarihe geçti: Bu gol, hem Real Madrid'in hem de Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi tarihindeki en hızlı gol ve en hızlı yediği gol oldu.
Manuel Neuer'in övgüsünü kazanan Arda Güler, Del Piero'nun rekorunu kırdı
Hakem Slavko Vincic, maçın yaklaşık yarım saatinde Konrad Laimer'in Brahim Diaz'a yaptığı iddia edilen faulün ardından oldukça tartışmalı bir şekilde Real lehine serbest vuruş kararı verdikten sonra, Güler 29. dakikada kaleye 20 metre mesafeden topu kontrol etti. Orta saha oyuncusu, büyük bir hassasiyetle ama aynı zamanda çok güçlü bir vuruşla topu ağlara gönderdi; Neuer geç kaldı ve Madrid ekibinin 2-1 öne geçmesini engelleyemedi.
"Topa iyi bir güç kattı, bunu kolayca yapabiliyor ve bu onu diğerlerinden ayıran özellik," dedi Neuer, maçtan sonra DAZN'e verdiği demeçte Güler'i övdü. 21 yaş 49 gün ile Türk milli futbolcu, Şampiyonlar Ligi eleme maçında direkt serbest vuruş golü atan tarihin en genç oyuncusu oldu. 30 yılı aşkın süredir kırılamayan rekoru elinde tutan Juventus efsanesi Alessandro Del Piero'nun yerini aldı; bu arada, Del Piero'nun rekoru da tam da Real Madrid'e karşı oynanan bir maçta kırılmıştı.
20 Mart 1996'da, 21 yaş 132 gün ile Del Piero, Güler'den biraz daha büyüktü; o gün, Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Real Madrid'e karşı attığı direkt serbest vuruş golüyle Juve'yi öne geçirmiş ve böylece maçın gidişatını değiştirmişti. İlk maçta 0-1 yenilen İtalyanlar, ikinci maçı 2-0 kazanarak yarı finale yükseldi ve daha sonra finalde Ajax Amsterdam'ı penaltı atışlarında mağlup ederek Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazandı.
Real Madrid: Arda Güler, Bayern maçında maçın bitiminden sonra kırmızı kart gördü
Güler ve Real ise Henkelpott’u kazanamadı; çünkü sol ayağıyla muhteşem bir başlangıç yapan oyuncunun ardından Münih’teki rövanş maçı acı bir sonla bitti. İspanyollar maçın sonuna kadar 3-2 öndeydiler ve bu skor, ilk maçta 1-2 yenildikleri için maçı uzatmalara götürecekti. Ancak 89. dakikada Bayern'den Luis Diaz, FCB açısından kurtarıcı olan 3-3'lük golü attı, Michael Olise ise son saniyede bir gol daha ekledi ve Alman şampiyonu 4-3 galip gelerek yarı finale yükseldi.
Real, 86. dakikada oyuna giren orta saha oyuncusu Eduardo Camavinga'nın çok tartışmalı bir şekilde kırmızı kart görerek erken soyunma odasına gönderilmesinin ardından, çalkantılı son dakikalarda eksik oynadı. Real'in bu karara olan öfkesi çok büyüktü, maçın bitiminden sonra birçok oyuncu hakem Vincic'e saldırdı. Maçın bitimine kısa bir süre kala oyundan çıkan Güler, bu konuda özellikle öfkelendi ve bu nedenle maçın bitiminden sonra kırmızı kart gördü.
Arda Güler, Dünya Kupası'nda Türkiye ile büyük ses getirmek istiyor
2023 yılında 28 milyon euro transfer ücreti karşılığında Fenerbahçe'den Madrid'e transfer olan Güler, Real'de iki yıllık bir adaptasyon döneminin ardından bu sezon ilk 11'in vazgeçilmez oyuncusu haline geldi. Tüm turnuvalarda oynadığı 49 maçta sol ayaklı oyuncu 6 gol ve 13 asist kaydetti.
Ancak Güler ve arkadaşları için sezon büyük olasılıkla şampiyonluktan uzak geçecek. Şampiyonlar Ligi'nden elenmeden çok önce Real, Copa del Rey'de çeyrek finalde elenmek zorunda kalmıştı; LaLiga'da ise Kralların ezeli rakibi FC Barcelona'nın oldukça gerisinde kalmış durumda. Sezonun bitmesine yedi hafta kala, Katalonya'nın lideri ile başkent ekibi arasındaki fark, neredeyse kapatılamayacak kadar büyük olan dokuz puan.
Güler'in sezon sonu için de büyük bir hedefi var; yaz aylarında Türkiye ile ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda ses getirmek istiyor. Mart ayı sonunda Türkiye, play-off'larda Romanya ve Kosova'yı 1-0'lık skorlarla yenerek finallere katılma hakkı kazandı; burada, Avustralya, Paraguay ve ev sahibi ABD ile birlikte, kazanılabilir bir grupta yer alacak. Bu nedenle, eleme turlarına kalmak asgari hedef olarak belirlenirken, oyun kurucu Güler'in bu süreçte önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.
Arda Güler: Real Madrid'deki istatistikleri
Oyunlar
110
Gol
18
Asist
24