"Bunu Cristiano için istiyoruz" - Jorge Jesus, Al-Nassr teknik direktörlüğü görevini kabul ederken tek motivasyonunun Ronaldo'nun Suudi Arabistan'daki kupa hasretine son vermek olduğunu itiraf etti

Jesus, Ronaldo’nun Suudi Arabistan’da büyük bir kupa kazanma bekleyişine son verme fırsatının, Riyad’a dönmesinin tek nedeni olduğunu açıkladı. Rakip takım Al-Hilal ile daha önce elde ettiği başarılara rağmen, Jesus, Al-Nassr yönetimi ve Portekizli süperstarın kendisiyle yaptığı görüşmelerin ardından bu transferi gerçekleştirmeye ikna oldu.

Sezonun son maçı öncesinde konuşan Jesus, kulübün başına geçme nedenini açıkladı. Jesus, "Al-Nassr CEO'su José Semedo ve Cris [Cristiano Ronaldo]'dan daveti aldığımda, bu görevi sadece Cris'in Suudi Arabistan'da şampiyonluklar kazanmasına yardımcı olmak için kabul ettim" dedi. "Amacım buydu."