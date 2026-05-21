"Bunu Cristiano için istiyoruz" - Jorge Jesus, Al-Nassr teknik direktörlüğü görevini kabul ederken tek motivasyonunun Ronaldo'nun Suudi Arabistan'daki kupa hasretine son vermek olduğunu itiraf etti
Bu adımın ardındaki temel neden
Jesus, Ronaldo’nun Suudi Arabistan’da büyük bir kupa kazanma bekleyişine son verme fırsatının, Riyad’a dönmesinin tek nedeni olduğunu açıkladı. Rakip takım Al-Hilal ile daha önce elde ettiği başarılara rağmen, Jesus, Al-Nassr yönetimi ve Portekizli süperstarın kendisiyle yaptığı görüşmelerin ardından bu transferi gerçekleştirmeye ikna oldu.
Sezonun son maçı öncesinde konuşan Jesus, kulübün başına geçme nedenini açıkladı. Jesus, "Al-Nassr CEO'su José Semedo ve Cris [Cristiano Ronaldo]'dan daveti aldığımda, bu görevi sadece Cris'in Suudi Arabistan'da şampiyonluklar kazanmasına yardımcı olmak için kabul ettim" dedi. "Amacım buydu."
Ronaldo'nun kupa kazanma yolundaki umutsuz arayışı
41 yaşındaki Ronaldo, 2022 yılının sonlarında Manchester United'dan ayrıldıktan sonra Al-Nassr'a transfer olduğundan beri gol yağmuruna tutuyor. Al-Nassr formasıyla ligde 100 gol barajına ulaşsa da, büyük kupaları kazanma hayali henüz gerçekleşmedi. Şu ana kadar kazandığı tek kupa, gayri resmi bir turnuva olarak kabul edilen 2023 Arap Kulüpler Şampiyonası oldu.
Dört final yenilgisi de dahil olmak üzere birkaç kez kadehi kıl payı kaçırması, bu hayal kırıklığını daha da artırdı. Jesus, "Her şampiyonluk farklıdır ve biz bunu gerçekten istiyoruz. Al-Nassr kulübü ve Cris için bu çok önemli," diye ekledi. "Özellikle de sadece Suudi Arabistan futbolu için değil, Al-Nassr için de yaptıklarından dolayı."
Uzun bir kariyerin en zorlu projesi
2023-24 sezonunda Al-Hilal'i ulusal üçlü kupaya taşıyan Jesus, Al-Nassr'ı şampiyonluğa taşımayı profesyonel kariyerindeki en büyük engel olarak nitelendirdi. Bu görevin son derece zor olmasının nedeni olarak, mevcut Al-Hilal kadrosunun oluşturulmasında kendisinin de payı olduğunu gösterdi.
"Al-Nassr en zorlu proje oldu. Bunun spor kariyerimdeki en zor proje olduğunu fark ettim," diye itiraf etti Jesus. "Neden mi? Çünkü diğer rakipleri tanıyordum ve iki yıl boyunca büyük rakibim [Al-Hilal]'in süper bir takım oluşturmasına yardım etmiştim."
Ligin son engeline odaklanmak
AFC Asya Şampiyonlar Ligi İkinci Lig finalinde Gamba Osaka'ya 1-0 yenilmesine rağmen, Al-Nassr ligin zirvesindeki yerini koruyor. Damac ile oynayacakları sezonun kaderini belirleyecek son maça, Al-Hilal'in iki puan önünde giren takım, galibiyetle 2019'dan bu yana ilk lig şampiyonluğunu garantileyeceğini biliyor.
Jesus, her şeyden önce lig şampiyonluğuna odaklanmaya devam ediyor. "İlk günden beri ana hedefimiz Suudi Arabistan şampiyonu olmaktı," diye konuştu. "Seçim yapmak zorunda kalsak, her zaman Suudi Arabistan şampiyonu olmayı tercih ederdik. Bu bizim ana hedefimiz, bu yüzden buraya geldik."