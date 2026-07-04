Hırvatlar, Milan’a yeni transfer olan Goncalo Ramos’un son dakikalarda attığı golle uzatmalara kadar 1-2 gerideydiler; ancak Josko Gvardiol, bir ortanın ardından Portekiz takımının ceza sahasındaki kargaşadan yararlanarak, büyük sevinçle karşılanan ve geçici olarak görülen beraberlik golünü attı.
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"Bunu çok tuhaf buluyorum!" Josip Stanisic, Hırvatistan'ın Dünya Kupası'ndaki dramıyla ilgili şikayet ediyor – ve FC Bayern için bir dezavantaj görmüyor
Ancak VAR’ın müdahalesi üzerine hakem ekibi golü iptal etti; çünkü söz konusu ortada Stanisic’in takım arkadaşı Igor Matanovic topa saçlarıyla dokunmuştu ve dolayısıyla ofsayt durumu söz konusuydu.
Televizyon görüntülerinde Matanovic’in topa dokunduğu görülmüyordu, ancak topun içine yerleştirilmiş çip, top Hırvat oyuncunun yanından geçerken tam o anda bir sapma sinyali verdi. Hakem Espen Eskas sonunda ofsayt kararı verdi ve golü geçersiz saydı.
"Hakem bana, topun bir sensörü olduğunu ve Igor'un topa dokunduğunu gösteren bir sinyal verdiğini söyledi," diye açıkladı Stanisic, kicker dergisine verdiği röportajda. "Ama o zaman hakemin neden sahaya çıkıp durumu incelediğini anlamıyorum. Top bir sinyal veriyorsa, durum zaten açık değil mi? Bunu tuhaf buluyorum. Sonuçta buna karşı yapabileceğiniz bir şey yok."
Hırvatistan, maçın sonlarında yaşadığı bu şokun ardından geri dönüş yapamadı; 2018 Dünya Kupası finalisti, böylece son 32 takım turunda elendi.
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FC Bayern’da forma giyen DFB oyuncuları da eve daha erken dönüyor
Stanisic, “olağanüstü kaliteli” bir takıma karşı kaybetmiş olsalar da “içleri boş bir hisle eve döndüklerini” vurguladı. “Bu son derece acı verici. 2-2’den sonra momentumun bizim tarafımızda olduğunu hissetmiştim. Sanırım stadyumdaki herkes bu hissi paylaştı. En azından sahada, uzatmalarda Portekiz’i yenebileceğimiz izlenimini edindim. Ama ‘eğer’, ‘olsaydı’ gibi sözler bir işe yaramaz – maalesef artık turnuvadan elendik.”
26 yaşındaki oyuncu, bu acı hayal kırıklığının FC Bayern Münih’te gelecek sezona yansıyabileceğini düşünmüyor. “Bu, yaşadığımız ilk yenilgi değil. Bununla başa çıkmayı, daha iyisini yapmayı ve sonra da bunu geride bırakmayı öğrenmek gerekiyor. Bunun yeni sezona taşınacağını sanmıyorum. Ama elbette hepimiz için işler daha iyi gidebilirdi.”
Stanisic’in yanı sıra, Dünya Kupası özellikle rekor şampiyonun Alman oyuncuları için hayal kırıklığı yaratan bir deneyim oldu. Manuel Neuer, Jonathan Tah, Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic ve Jamal Musiala da Paraguay’a karşı yaşanan utanç verici yenilginin ardından DFB milli takımıyla birlikte turnuvayı erken noktalamak zorunda kaldı.
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