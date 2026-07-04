"Bunu çok tuhaf buluyorum!" Josip Stanisic, Hırvatistan'ın Dünya Kupası'ndaki dramıyla ilgili şikayet ediyor – ve FC Bayern için bir dezavantaj görmüyor

Stanisic, “olağanüstü kaliteli” bir takıma karşı kaybetmiş olsalar da “içleri boş bir hisle eve döndüklerini” vurguladı. “Bu son derece acı verici. 2-2’den sonra momentumun bizim tarafımızda olduğunu hissetmiştim. Sanırım stadyumdaki herkes bu hissi paylaştı. En azından sahada, uzatmalarda Portekiz’i yenebileceğimiz izlenimini edindim. Ama ‘eğer’, ‘olsaydı’ gibi sözler bir işe yaramaz – maalesef artık turnuvadan elendik.”

26 yaşındaki oyuncu, bu acı hayal kırıklığının FC Bayern Münih’te gelecek sezona yansıyabileceğini düşünmüyor. “Bu, yaşadığımız ilk yenilgi değil. Bununla başa çıkmayı, daha iyisini yapmayı ve sonra da bunu geride bırakmayı öğrenmek gerekiyor. Bunun yeni sezona taşınacağını sanmıyorum. Ama elbette hepimiz için işler daha iyi gidebilirdi.”

Stanisic’in yanı sıra, Dünya Kupası özellikle rekor şampiyonun Alman oyuncuları için hayal kırıklığı yaratan bir deneyim oldu. Manuel Neuer, Jonathan Tah, Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic ve Jamal Musiala da Paraguay’a karşı yaşanan utanç verici yenilginin ardından DFB milli takımıyla birlikte turnuvayı erken noktalamak zorunda kaldı.