"Bunu çok iyi yaptı!" Deniz Undav, Dünya Kupası öncesinde Julian Nagelsmann'ı oldukça zor bir duruma soktu

Bunu hayata geçirmek o kadar da kolay olmayacak gibi görünüyor. Sonuçta Undav, Salı öğlen saatlerinde Alman milli takımıyla birlikte Amerika’ya giden Lufthansa uçağına binecek. Ancak uzun uçuş için de bir çözümü hazırdı: "Sadece uzanmak."

Mart ayında milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann tarafından eleştirilen Stuttgartlu oyuncunun morali daha iyi olamazdı. Finlandiya'ya karşı 4-0 (1-0) galibiyetinde attığı iki gol ve yaptığı asistle Dünya Kupası kadrosuna girme şansı nihayet arttı. "İki gol atıp bir asist yaparsan, takımdan asla çıkmazsın," dedi Nagelsmann.

Undav'ın özgüveni de buna paralel olarak yüksek. Mainz'daki gecenin "on üzerinden on" olduğunu, "işini" yaptığını söyledi. "Daha iyi" olamazdı, diye vurguladı.