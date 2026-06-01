Deniz Undav, "sorunlu bölgesi" hakkında bilgi verirken her zamanki gibi şakacı bir gülümsemeyle gülümsedi. Soğukkanlı golcü, "alt kalça kasında" bir ağrı hissettiğini açıkladı ve rahat tavırlarıyla tedavi yöntemini de hemen paylaştı: "Az oturmak."
"Bunu çok iyi yaptı!" Deniz Undav, Dünya Kupası öncesinde Julian Nagelsmann'ı oldukça zor bir duruma soktu
Bunu hayata geçirmek o kadar da kolay olmayacak gibi görünüyor. Sonuçta Undav, Salı öğlen saatlerinde Alman milli takımıyla birlikte Amerika’ya giden Lufthansa uçağına binecek. Ancak uzun uçuş için de bir çözümü hazırdı: "Sadece uzanmak."
Mart ayında milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann tarafından eleştirilen Stuttgartlu oyuncunun morali daha iyi olamazdı. Finlandiya'ya karşı 4-0 (1-0) galibiyetinde attığı iki gol ve yaptığı asistle Dünya Kupası kadrosuna girme şansı nihayet arttı. "İki gol atıp bir asist yaparsan, takımdan asla çıkmazsın," dedi Nagelsmann.
Undav'ın özgüveni de buna paralel olarak yüksek. Mainz'daki gecenin "on üzerinden on" olduğunu, "işini" yaptığını söyledi. "Daha iyi" olamazdı, diye vurguladı.
- AFP
Kai Havertz, Nagelsmann'ın gözünde hâlâ bir adım önde görünüyor - Undav ise ilk yedek olarak gösteriliyor
Geçtiğimiz Bundesliga sezonunda Undav, 19 golle en skorer Alman forvet oldu; DFB milli takımında ise sekiz maçta altı gol attı. "Her zaman kendime güveniyorum," dedi Undav. "Bu anın tadını çıkarmak" ve "sadece yoluma devam etmek" istediğini belirtti. Bundan sonrasını ise milli takım teknik direktörünün "karar vermesi" gerektiğini ekledi.
Nagelsmann artık Undav'ın değerini biliyor. İkinci ligdeki Finler karşısında ilk yarıda işler zorlaştığında, Undav en iyi santrforlar gibi Joshua Kimmich'in ortasını kafayla gole çevirerek takımını rahatlatan golü attı. 3-0'da ise Lennart Karl'ın mükemmel pasının ardından kale önünde soğukkanlılığını korudu. "Topu çizgiye itecek oyunculara ihtiyacımız var. O bunu çok iyi yaptı," diye övdü Nagelsmann.
Ancak rekabet büyük. Maça geç giren Nick Woltemade'ye karşı Undav puan topladı. Ancak Şampiyonlar Ligi finali nedeniyle Chicago'da takıma katılacak olan Kai Havertz, Nagelsmann'ın gözünde (henüz) bir adım önde. "Kai'ye ihtiyacımız var, Şampiyonlar Ligi finalindeki golü olağanüstüydü," diyen milli takım teknik direktörü, bir başka özelliğini de vurguladı: "Onun önemini, savunmadaki çalışkanlığını, standart durumlarda savunmada da gösterdiği muazzam kafa vuruş gücünü gördük."
Undav, rekabetin ne kadar sıkı olduğunun farkında. "Üç çok iyi forvetimiz var. Kim oynarsa oynasın, bunu hak etmiştir," dedi 19 Temmuz'daki Dünya Kupası finali gününde 30. yaşını kutlayacak olan Undav.
Büyük partinin nerede yapılacağına dair hiçbir şüphe bırakmadı. Dünya Kupası heyecanı "giderek artıyor" ancak turnuva ancak "kazanırsak" başarılı olur, diye vurguladı. Ve yine şakacı bir gülümsemeyle gülümsedi.