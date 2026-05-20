"Bunu çok isterdi!" - Pep Guardiola'nın, Manchester City'den ayrılmadan önce Arne Slot'un yerine geçmek üzere Liverpool'a sansasyonel bir transfer yapacağı tahmin ediliyor
Kötü geçen sezonun ardından eleştirilerin hedefinde olan teknik direktör
Kırmızılar için zorlu bir sezonun ardından Slot’un Liverpool’daki görevi bir kırılma noktasına ulaşmış görünüyor. Geçen yıl Premier Lig şampiyonluğunu kazanarak Manchester City’nin dört sezon üst üste şampiyonluk serisini sonlandırmış olsalar da, bu sezon şampiyonluk unvanını savunma konusunda büyük bir başarısızlık yaşıyorlar. Liverpool, hayal kırıklığı yaratan bir beşincilikle sezonu bitirme yolunda ilerliyor ve bu sonuç, Slot’un geleceğini ciddi bir belirsizliğe sürükledi.
Anfield'daki gerginlik, özellikle yıldız forvet Mohamed Salah ile yaşanan iç çatışmalarla daha da tırmandı. Mısırlı oyuncu, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaştığı sert bir gönderide Slot'un taktiklerini eleştirmiş gibi göründü ve bu da teknik direktör değişikliği söylentilerini daha da alevlendirdi. Kulüp bir sonraki adımlarını değerlendirirken, Pennant İngiliz futbolunun temellerini sarsacak cesur bir çözüm önerdi.
Pennant, Liverpool'a Guardiola'yı hemen kapmasını tavsiye ediyor
Guardiola’nın on yıl boyunca kupa yağmuruna tutulan ve 20 büyük başarıya imza attığı Etihad Stadyumu’ndan bu yaz ayrılmasıyla birlikte, Pennant, Liverpool’un onu kadrosuna katmak için en önde olması gerektiğini düşünüyor. City’de Enzo Maresca’nın halefi olarak gösterildiği bildirilirken, Guardiola’nın geleceği yoğun spekülasyonların konusu olmaya devam ediyor. Pennant, iki kulüp arasındaki rekabetin olası bir anlaşmanın önünde engel teşkil etmemesi gerektiğini vurguluyor.
talkSPORT'un Inside Liverpool programında konuşan Pennant, Katalan teknik direktörü Anfield'da görmek isteyip istemediği sorulduğunda kesin bir yanıt verdi. "Tabii ki, kim istemez ki? Dünyadaki her takım Pep'i teknik direktörü olarak görmek ister," dedi.
Guardiola’nın Anfield atmosferine olan sevgisi
Bu transfer şüphesiz Premier Lig tarihinin en tartışmalı hamlelerinden biri olsa da, Pennant, Guardiola’nın kendisinin bile Anfield’ın cazibesine karşı koymakta zorlanacağına inanıyor. City teknik direktörü, City ile deplasmana çıktığında stadyumdaki atmosferi sık sık övmüştü ve Pennant, ünlü Kop tribününü yönetme fırsatının 55 yaşındaki teknik adam için cazip geleceğine inanıyor.
"Liverpool'u yönetmeyi çok isterdi. Sahaya çıktığında Kop'a bir bakın. %100 eminim. O atmosferde oynamayı çok isterdi," diye ekledi Pennant.
Rekabet geçmişi, Anfield'a transferin önünde engel değil
Pennant, Guardiola’nın City’ye on yıl boyunca hizmet etmesinin onu Merseyside’da istenmeyen kişi yapacağı yönündeki görüşü de reddetti.
İspanyol teknik adamın Etihad'daki mirası sorulduğunda Pennant, "Hiç umursamıyorum" dedi. "Buraya gelip, her zamanki gibi çekici futbol oynayıp kazanacaksan, evet, gel buraya dostum. Kollarımı açıyorum, hadi gel!"
Guardiola'nın, Pazar günü Aston Villa ile oynanacak sezonun son maçının ardından City'deki görevine son vermesi bekleniyor.