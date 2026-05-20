"Bunu çok isterdi!" - Pep Guardiola'nın, Manchester City'den ayrılmadan önce Arne Slot'un yerine geçmek üzere Liverpool'a sansasyonel bir transfer yapacağı tahmin ediliyor

Kırmızılar için zorlu bir sezonun ardından Slot’un Liverpool’daki görevi bir kırılma noktasına ulaşmış görünüyor. Geçen yıl Premier Lig şampiyonluğunu kazanarak Manchester City’nin dört sezon üst üste şampiyonluk serisini sonlandırmış olsalar da, bu sezon şampiyonluk unvanını savunma konusunda büyük bir başarısızlık yaşıyorlar. Liverpool, hayal kırıklığı yaratan bir beşincilikle sezonu bitirme yolunda ilerliyor ve bu sonuç, Slot’un geleceğini ciddi bir belirsizliğe sürükledi.

Anfield'daki gerginlik, özellikle yıldız forvet Mohamed Salah ile yaşanan iç çatışmalarla daha da tırmandı. Mısırlı oyuncu, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaştığı sert bir gönderide Slot'un taktiklerini eleştirmiş gibi göründü ve bu da teknik direktör değişikliği söylentilerini daha da alevlendirdi. Kulüp bir sonraki adımlarını değerlendirirken, Pennant İngiliz futbolunun temellerini sarsacak cesur bir çözüm önerdi.