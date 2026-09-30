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'Bunu çok az oyuncu yapabilir!' - Anthony Gordon, İngiltere'nin Uluslar Ligi galibiyetinin ardından Trent Alexander-Arnold'un 'cesaretini' övdü
İngiltere kadrosu için kazandıran bir kombinasyon
Gordon, Alexander-Arnold'a, İngiltere'nin Çek Cumhuriyeti karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetin ardından övgüler yağdırdı. İkili, UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci turunda İngiltere'nin kritik bir galibiyet almasına yardımcı olmak için etkili bir uyum yakaladı. Barca kanat oyuncusu, milli takım arkadaşıdan gelen muhteşem bir ortayı gole çevirerek maçta perdeyi açtı. Gordon, iyi yerleştirilmiş kafa vuruşunu Çek kalecinin yanından ağlara göndererek İngiltere'yi ikinci yarının başında öne geçirdi.
- AFP
Alexander-Arnold'un tekniği ve cesareti
Gordon, Madrid'ın bek oyuncusunu uluslararası arenada bu kadar özel bir yetenek yapan şeyin tam olarak ne olduğunu hızla vurguladı. Maçın ardından BBCile konuşan Gordon şunları söyledi: "Ben o koşuyu tekrar tekrar yapıyorum ve sadece belirli sayıda oyuncu o pası denemeye istekli olacak, hata yapmayı göze alacak yeteneğe, tekniğe ve cesarete sahip. Bu yüzden o kadar iyi ve bu nedenle onunla oynamayı uzun zamandır çok istiyordum.
"İngiltere'de onun da kendi yolculuğu oldu. Oynadığından daha fazla oynamayı isterdi ama bu kamp boyunca harika bir karakter oldu. Onunla birlikte olmaktan gerçekten büyük keyif aldım."
Sahada daha fazla kontrol arayışı içinde
Olumlu sonuca rağmen Gordon, İngiltere'nin Uluslar Ligi serüveninde ilerlerken hâlâ gelişime açık alanlar olduğuna inanıyor.
ITV'ye konuşan Gordon, şunları söyledi: "Bence maç iyiydi ve onu net şekilde kontrol ettik. Son bölümde daha fazla gol atabilirdik, belki de son hücum bölgesinde yeterli kaliteye sahiptik. Üzerinde çalışmamız gereken bazı şeyler var; oyunun akışını kontrol etmemiz, yoğun pres yapmamız ve maçları net şekilde bitirmemiz gerekiyor."
- Getty Images Sport
Hırvatistan'a karşı kritik bir Uluslar Ligi maçı
İngiltere artık bu hafta sonu oynanacak belirleyici karşılaşmaya hızla odaklanmak zorunda. İngiltere, UEFA Uluslar Ligi'ndeki bir sonraki maçında cumartesi günü Hırvatistan ile karşılaşacak. Grup puan durumunda iki ülkenin de şu anda üçer puanı bulunuyor. İngiltere, eleme aşamalarına kalma umutlarını sürdürmek istiyorsa üç puanın tamamını alması gerektiğini biliyor.
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