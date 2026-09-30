Gordon, Madrid'ın bek oyuncusunu uluslararası arenada bu kadar özel bir yetenek yapan şeyin tam olarak ne olduğunu hızla vurguladı. Maçın ardından BBCile konuşan Gordon şunları söyledi: "Ben o koşuyu tekrar tekrar yapıyorum ve sadece belirli sayıda oyuncu o pası denemeye istekli olacak, hata yapmayı göze alacak yeteneğe, tekniğe ve cesarete sahip. Bu yüzden o kadar iyi ve bu nedenle onunla oynamayı uzun zamandır çok istiyordum.

"İngiltere'de onun da kendi yolculuğu oldu. Oynadığından daha fazla oynamayı isterdi ama bu kamp boyunca harika bir karakter oldu. Onunla birlikte olmaktan gerçekten büyük keyif aldım."