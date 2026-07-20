Bunu ciddi mi söyledi? Cristian Romero, viral olan Dünya Kupası madalya törenindeki el sıkışmasında Donald Trump’ı görmezden geliyor gibi görünüyor

El sıkışma olayı, stadyumdaki on binlerce taraftarın şiddetli düşmanlığıyla karşılanan Trump için son derece utanç verici bir akşamı taçlandırdı. Maç başlamadan önce dev ekranlarda görüntüsü belirdiği andan sahaya doğru yürüdüğü ana kadar, her iki takımın taraftarlarından da yuhalama ve alay sesleri yükseldi.

Maç sonrası durum daha da rahatsız edici bir hal aldı; Trump podyumdan inmeyi reddetti ve Infantino, İspanya’nın kutlamalarının gölgesinde kalmaması için onu oradan uzaklaştırmaya çalışmak zorunda kaldı.