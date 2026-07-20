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Bunu ciddi mi söyledi? Cristian Romero, viral olan Dünya Kupası madalya törenindeki el sıkışmasında Donald Trump’ı görmezden geliyor gibi görünüyor
Romero, el sıkışma tartışmasına yol açtı
Arjantin'in dünya şampiyonluğunu korumaya yönelik mücadelesi, İspanya'ya karşı 1-0'lık kıl payı bir mağlubiyetin ardından yıkıcı bir hayal kırıklığıyla sona erdi. Maç sonrası törende, Tottenham'ın savunma oyuncusu Romero'nun, Trump'ın iki yanında duran Gianni Infantino ve Claudia Sheinbaum ile el sıkıştığı anı gösteren görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Savunma oyuncusu, ABD'li lideri selamlamak yerine, dümdüz önüne bakarak herhangi bir göz teması ya da fiziksel temas kurmadan yanından geçti.
- Bildbyran
Sosyal medyada yayılan görüntü, futbol dünyasını ikiye bölüyor
70. dakikada Facundo Medina ile değiştirilene kadar savunmada pek de etkileyici bir performans sergilememesine rağmen, Romero’nun podyumdaki hareketleri en çok konuşulan konu haline geldi ve kamuoyunda hararetli bir tartışma başlattı. Dijital platformlarda yaygın olarak paylaşılan videolar, bu garip anı farklı kamera açılarından net bir şekilde yakaladı. Sosyal medya kullanıcıları ve futbol yorumcuları, bunun kasıtlı bir siyasi mesaj olduğuna ikna olanlar ile bunu tesadüfi bir ihmal olarak görenler arasında hâlâ derin bir bölünme yaşıyor.
- Getty Images News
Düşmanca karşılama, son sunumu gölgeledi
El sıkışma olayı, stadyumdaki on binlerce taraftarın şiddetli düşmanlığıyla karşılanan Trump için son derece utanç verici bir akşamı taçlandırdı. Maç başlamadan önce dev ekranlarda görüntüsü belirdiği andan sahaya doğru yürüdüğü ana kadar, her iki takımın taraftarlarından da yuhalama ve alay sesleri yükseldi.
Maç sonrası durum daha da rahatsız edici bir hal aldı; Trump podyumdan inmeyi reddetti ve Infantino, İspanya’nın kutlamalarının gölgesinde kalmaması için onu oradan uzaklaştırmaya çalışmak zorunda kaldı.
- Anadolu Agency
Defender, tam zamanında bir mola aldı
Romero, turnuva sonrası hak ettiği tatile hazırlanırken artık dikkatini bu uluslararası tartışmadan bir an önce başka yöne çevirmeli. Acı verici bir final yenilgisi ve dünya çapında yoğun medya ilgisinin ardından, savunma oyuncusu zorlu bir lig sezonu öncesinde Kuzey Londra’ya dönmeden önce kendini toparlamak için zamana sahip olacak. Kulüp yönetimi, yeni Premier Lig sezonunun başlamasına tam zamanında, merkez savunma oyuncusunun futbol dışı bu tartışmalardan hiç etkilenmemiş bir şekilde geri dönmesini sağlamak için elinden geleni yapacaktır.
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