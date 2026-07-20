Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
imago-sport-1080266779.jpgAPL
Adhe Makayasa

Çeviri:

Bunu ciddi mi söyledi? Cristian Romero, viral olan Dünya Kupası madalya törenindeki el sıkışmasında Donald Trump’ı görmezden geliyor gibi görünüyor

C. Romero
Arjantin
Dünya Kupası
İspanya - Arjantin
İspanya

Cristian Romero, New York’ta düzenlenen maç sonrası ödül töreninde yaşanan tartışmalı bir anın ardından internette yoğun bir tartışma başlattı. Arjantinli stoper, ikincilik madalyasını alırken ABD Başkanı Donald Trump’ı tamamen görmezden gelmiş gibi göründü; bu durum, MetLife Stadyumu’nda ABD’li lider için son derece rahatsız edici geçen bir akşamı taçlandırdı.

  • Romero, el sıkışma tartışmasına yol açtı

    Arjantin'in dünya şampiyonluğunu korumaya yönelik mücadelesi, İspanya'ya karşı 1-0'lık kıl payı bir mağlubiyetin ardından yıkıcı bir hayal kırıklığıyla sona erdi. Maç sonrası törende, Tottenham'ın savunma oyuncusu Romero'nun, Trump'ın iki yanında duran Gianni Infantino ve Claudia Sheinbaum ile el sıkıştığı anı gösteren görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Savunma oyuncusu, ABD'li lideri selamlamak yerine, dümdüz önüne bakarak herhangi bir göz teması ya da fiziksel temas kurmadan yanından geçti.


    • Reklam
  • imago-sport-1080265196.jpgBildbyran

    Sosyal medyada yayılan görüntü, futbol dünyasını ikiye bölüyor

    70. dakikada Facundo Medina ile değiştirilene kadar savunmada pek de etkileyici bir performans sergilememesine rağmen, Romero’nun podyumdaki hareketleri en çok konuşulan konu haline geldi ve kamuoyunda hararetli bir tartışma başlattı. Dijital platformlarda yaygın olarak paylaşılan videolar, bu garip anı farklı kamera açılarından net bir şekilde yakaladı. Sosyal medya kullanıcıları ve futbol yorumcuları, bunun kasıtlı bir siyasi mesaj olduğuna ikna olanlar ile bunu tesadüfi bir ihmal olarak görenler arasında hâlâ derin bir bölünme yaşıyor.

  • President Trump And First Lady Attend FIFA World Cup Final In New JerseyGetty Images News

    Düşmanca karşılama, son sunumu gölgeledi

    El sıkışma olayı, stadyumdaki on binlerce taraftarın şiddetli düşmanlığıyla karşılanan Trump için son derece utanç verici bir akşamı taçlandırdı. Maç başlamadan önce dev ekranlarda görüntüsü belirdiği andan sahaya doğru yürüdüğü ana kadar, her iki takımın taraftarlarından da yuhalama ve alay sesleri yükseldi.

    Maç sonrası durum daha da rahatsız edici bir hal aldı; Trump podyumdan inmeyi reddetti ve Infantino, İspanya’nın kutlamalarının gölgesinde kalmaması için onu oradan uzaklaştırmaya çalışmak zorunda kaldı.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • imago-sport-1080259361.jpgAnadolu Agency

    Defender, tam zamanında bir mola aldı

    Romero, turnuva sonrası hak ettiği tatile hazırlanırken artık dikkatini bu uluslararası tartışmadan bir an önce başka yöne çevirmeli. Acı verici bir final yenilgisi ve dünya çapında yoğun medya ilgisinin ardından, savunma oyuncusu zorlu bir lig sezonu öncesinde Kuzey Londra’ya dönmeden önce kendini toparlamak için zamana sahip olacak. Kulüp yönetimi, yeni Premier Lig sezonunun başlamasına tam zamanında, merkez savunma oyuncusunun futbol dışı bu tartışmalardan hiç etkilenmemiş bir şekilde geri dönmesini sağlamak için elinden geleni yapacaktır.