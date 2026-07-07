"Bunu bozun!"

Tartışmayı alevlendiren ise, bu cezayla ilgili olarak FIFA Başkanı Gianni Infantino ile doğrudan görüştüğünü itiraf eden ABD Başkanı oldu. Trump, “Bunun büyük bir leke bırakacağını düşünüyorum” dedi; ancak yasağın kaldırılması için açıkça talimat verdiğini reddetti. O, bunun bir faul olduğunu düşünmediğini ve sadece başlangıçta Monako’lu forvetin oyun dışı bırakılmasına yol açan kararın yeniden gözden geçirilmesini istediğini savundu.

Bu müdahaleye rağmen Belçika, maçı domine ederek çeyrek finale yükseldi. Orta saha oyuncusu Nicolas Raskin, takımın bu karar karşısında “adaletsizlik hissi” yaşadığını kabul etti, ancak sahada cevap vermeye karar verdiklerini belirtti. Kaptan Youri Tielemans da bu duyguları paylaşarak şöyle konuştu: “Kendimize sahada cevap vermemiz gerektiğini söyledik. Biz de öyle yaptık.”