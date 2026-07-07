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"Bunu bozun!" - Folarin Balogun'un cezası kaldırılmasına ilişkin tartışmaların ortasında, Belçika oyuncuları ABD Milli Takımı'na karşı kazandıkları Dünya Kupası zaferini kutlamak için Donald Trump dansı yaptılar
Kırmızı Şeytanlar sahada Trump’la dalga geçti
Son 16 turu maçını çevreleyen drama, Belçika oyuncularının ABD Başkanı Donald Trump’ın 2024 seçim kampanyası sırasında ünlü hale getirdiği bir dansı yaparken fotoğraflarının çekilmesiyle alaycı bir hal aldı. Maçı kesin olarak bitiren dördüncü golü attıktan sonra, takımın birkaç üyesi, maç öncesi hazırlık sürecini gölgeleyen siyasi müdahaleye doğrudan bir gönderme olarak kalça sallama ve kol sallama hareketlerini taklit etti.
- Getty Images Sport
"Bunu bozun!"
Belçika, turnuvanın ortak ev sahiplerini 4-1’lik skorla ikna edici bir şekilde mağlup ederken, alaylar maçın bitiş düdüğüyle sona ermedi. Milli takımın sosyal medya yöneticisi de bu eğlenceye katılarak, tecrübeli forvet Romelu Lukaku’nun bir fotoğrafını paylaştı ve “bunu tersine çevirin” yazan bir başlık ekledi; bu başlık, Amerikan tarafının Balogun’un eleme turu maçında oynama hakkını elde etmesini sağlamak için gösterdiği çabaya atıfta bulunuyordu.
Trump, FIFA’dan ‘yeniden değerlendirme’ talebinde bulunduğunu kabul etti
Tartışmayı alevlendiren ise, bu cezayla ilgili olarak FIFA Başkanı Gianni Infantino ile doğrudan görüştüğünü itiraf eden ABD Başkanı oldu. Trump, “Bunun büyük bir leke bırakacağını düşünüyorum” dedi; ancak yasağın kaldırılması için açıkça talimat verdiğini reddetti. O, bunun bir faul olduğunu düşünmediğini ve sadece başlangıçta Monako’lu forvetin oyun dışı bırakılmasına yol açan kararın yeniden gözden geçirilmesini istediğini savundu.
Bu müdahaleye rağmen Belçika, maçı domine ederek çeyrek finale yükseldi. Orta saha oyuncusu Nicolas Raskin, takımın bu karar karşısında “adaletsizlik hissi” yaşadığını kabul etti, ancak sahada cevap vermeye karar verdiklerini belirtti. Kaptan Youri Tielemans da bu duyguları paylaşarak şöyle konuştu: “Kendimize sahada cevap vermemiz gerektiğini söyledik. Biz de öyle yaptık.”
- Getty Images Sport
Garcia, Balogun’un zarif jestini ortaya koyuyor
Belçikalı oyuncular bu olayın siyasi yönünü alay konusu etmekten çekinmezken, baş antrenör Rudi Garcia ise olayın merkezinde yer alan oyuncuya karşı daha diplomatik bir yaklaşım sergiledi. Garcia, Balogun’un maçın bitiminden sonra kendisiyle konuşmaya gelerek bu tartışmayı ele aldığını açıkladı.
Maç sonrası konuşma hakkında sorulan bir soruya Garcia, “Bu davranışını gerçekten takdir ettim,” dedi. "Bu onun suçu değil, suçlanacak kişi o değil ve ben de ona bunu söyledim." Teknik direktör, maç öncesi yaşanan olayların takımının dikkatini dağıtmadığını vurgulayarak şunları ekledi: "ABD'nin ilk on birinde kim oynarsa oynasın, bizim için asıl önemli olan oyun planımızdı. Takım çok olgun. Onlara en önemli şeyin biz olduğumuzu söyledim."
Bu tek odaklanma, sonuçta takımın ABD savunmasını parçalamasını ve bir sonraki turda İspanya ile karşılaşmasını sağladı.
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