Crystal Pix
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'Bunu birkaç kez izlemişimdir' - Chema Andres, Arsenal'i 3-0 yendikleri maçta Brighton formasıyla attığı ilk muhteşem golü tekrar tekrar izlemeyi bırakamıyor
Orta saha oyuncusu Amex'te anında etki yarattı
İspanyol orta saha oyuncusu, 1 Eylül'de VfB Stuttgart'tan tahmini 23 milyon euro karşılığında transferini tamamlamasının ardından İngiliz futbolunda hemen etkisini gösterdi. Coventry City karşısında deplasmanda alınan net 5-0'lık galibiyetle ilk maçına çıkan Real Madrid altyapısından yetişen oyuncu, Arsenal karşısında sahasında elde edilen 3-0'lık galibiyette attığı müthiş golle gol perdesini açtı. 'Baby Rodri' lakaplı genç oyuncunun bu kadar etkileyici performansları, Brighton'ı Premier League puan tablosunda üçüncü sıraya taşıdı.
- Getty Images Sport
İspanyol genç yıldız, İngiltere'nin yoğunluğundan keyif alıyor
MARCA'ya konuşan savunmacı orta saha oyuncusu, İngiliz futbolunun zorlu taleplerine güney kıyısındaki ilk ayında ne kadar hızlı uyum sağladığını anlattı. Şimdiye kadar ilk maçına çıkıp gol ve asist de yaptığı hareketli başlangıcını değerlendiren Chema, şunları söyledi: "Dediğiniz gibi çok hızlı oldu ama büyük bir heyecanla, çok mutluyum ve Allah'a şükür şu ana kadar her şey iyi gidiyor. Burada üç haftadır bulunuyorum."
Premier League ile Almanya'nın en üst ligi arasındaki farklı tarzları kıyaslayan oyuncu, "İkisi de çok rekabetçi ligler ama sonuçta Premier League dünyanın en iyi ligi. Tempo dinamik, akıcı, oyunda az duraklama var; hakemler oyunun akmasına izin veriyor ve fiziksel seviyenin daha yüksek olduğuna inanıyorum. Her ikisinde de gol atmak harika hissettiriyor ama evet, Premier League'de gol atmak gerçekten heyecan verici" dedi.
Aile grup sohbetleri dehayı yeniden oynatıyor
21 yaşındaki oyuncunun dönüm noktası niteliğindeki golünün etrafındaki heyecan dalgası sürerken, ona en yakın olanlar Arsenal'a karşı sergilediği dikkat çekici performansın görüntülerini düzenli olarak paylaşıyor. Golü tekrar tekrar izlemeye karşı koyamadığını kabul eden Chema, şunları söyledi: "Arkadaşlarım ve ailem bunu grup sohbetlerimize durmadan gönderdiği için şimdiye kadar herhalde birkaç kez izlemişimdir. Ben de sadece, peki, bir daha izleyeyim diyorum. Bana gerçekten büyük bir heyecan veriyor, yalan söylemeyeceğim."
Yeni soyunma odasında iletişim açığını nasıl kapattığını anlatan oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şimdi iyiyim, artık çok daha iyiyim. Günün sonunda herkes İngilizce konuşuyor. Almanya'da da çoğu insan İngilizce konuşuyordu ama isteseniz de istemeseniz de Almanca sizi biraz geri tutabiliyordu. İngilizce daha iyi. Kulüpte her şey İngilizce. Hoca Alman ama ben Alman insanlarını zaten biraz anlıyorum, o yüzden her şey yolunda."
- Crystal Pix
Brighton, Stadium of Light'a gidiyor
Brighton, ilk beş maçında topladığı 10 puanla sezonun başındaki müthiş ivmesini araya taşırken ilk dört içindeki yerini sağlamlaştırdı. Fabian Hurzeler'in ekibi, milli maç arasının ardından 10 Ekim'de Sunderland deplasmanında zorlu bir sınava çıkacak. Güney sahili temsilcisinin ligin zirve yarışındaki beklenmedik çıkışını sürdürmesi için Stadium of Light'tan üç puanla ayrılması büyük önem taşıyor.
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