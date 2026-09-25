MARCA'ya konuşan savunmacı orta saha oyuncusu, İngiliz futbolunun zorlu taleplerine güney kıyısındaki ilk ayında ne kadar hızlı uyum sağladığını anlattı. Şimdiye kadar ilk maçına çıkıp gol ve asist de yaptığı hareketli başlangıcını değerlendiren Chema, şunları söyledi: "Dediğiniz gibi çok hızlı oldu ama büyük bir heyecanla, çok mutluyum ve Allah'a şükür şu ana kadar her şey iyi gidiyor. Burada üç haftadır bulunuyorum."

Premier League ile Almanya'nın en üst ligi arasındaki farklı tarzları kıyaslayan oyuncu, "İkisi de çok rekabetçi ligler ama sonuçta Premier League dünyanın en iyi ligi. Tempo dinamik, akıcı, oyunda az duraklama var; hakemler oyunun akmasına izin veriyor ve fiziksel seviyenin daha yüksek olduğuna inanıyorum. Her ikisinde de gol atmak harika hissettiriyor ama evet, Premier League'de gol atmak gerçekten heyecan verici" dedi.