"Bunu bir şekilde unutmak için çok içtim": En popüler futbol programının "günah keçisi"nin ardındaki dokunaklı hikaye

Geçtiğimiz Çarşamba günü, efsanevi futbol programı CBS Sports Golazo, ekibiyle birlikte tipik bir Şampiyonlar Ligi gecesini daha yaşarken, Henry sunucu Scott'ı kısa bir süreliğine keserek birkaç dakikalığına mikrofonu devraldı. "Seni biraz kesebilir miyim? Biraz ben devralabilir miyim?" diye sordu 48 yaşındaki Henry. Önce eski ABD milli takım oyuncusu ve konuk Clint Dempsey'e birkaç övgü dolu söz söyledikten sonra, Henry bir sandalye sağındaki meslektaşı ve arkadaşı Micah Richards'a döndü ve ses tonu ciddileşti: "Sana bir şey söylemek istedim çünkü dün söyleyemedim. Dün bana kendimi özdeşleştirebileceğim bir şey fark ettirdin. Ve bunu sana şahsen söylemek istedim."

Fransız dünya ve Avrupa şampiyonu, on yıl boyunca kendisini rahatsız eden her iki Aşil tendonu ile ilgili sorunlarından bahsetti, ancak yine de parlak kariyerini "kendi şartlarımla" sonlandırabildiğini vurguladı - bu, Richards'ın yapamadığı bir şeydi. Manchester City'de sağ bek olarak 245 resmi maça çıkan İngiliz oyuncu, ağır sakatlıklar nedeniyle 2019 yılında, henüz 31 yaşındayken profesyonel kariyerine son vermek zorunda kalmıştı. Hatta son maçını 29 yaşında oynamıştı.

"Bununla nasıl başa çıktığına büyük saygı duyuyorum. Bunu zihinsel olarak nasıl başardığını bilmiyorum. Yine de her zaman burada neşeli bir şekilde oturuyor, herkesin moralini yükseltiyor ve herkesi mutlu ediyorsun. Sana sadece şunu söylemek istedim: Seni hafife almıyoruz. Bunu bilmeni istedim, çünkü bazen kimsenin seni görmediğini düşünüyorsun - ama biz seni görüyoruz," diye vurguladı Henry.