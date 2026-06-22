"Bunu bir gün anlamalısın!" Deniz Undav, Bundesliga tarihinin en iyi yedek oyuncusundan ilginç bir Dünya Kupası tavsiyesi alıyor

Petersen, kariyeri boyunca yedek kulübesinden attığı 34 golle kendisi de mükemmel bir yedek oyuncu olarak kabul ediliyordu. Bu yüzden bu konuyu “çok iyi bilir”. “Ben de bir zamanlar buna karşı çıkmıştım, bunu duymak istemezdim ve en çok 80.000 kişinin önünde sahaya çıkmak isterdim. Ama bir noktada şunu anlamalısın: Sen yedek oyuncu değilsin, oyuna giren oyuncusun,” diye vurguladı eski Freiburglu oyuncu: “Son on, yirmi dakika için bir rolün var – tam da maçın heyecanının doruğa çıktığı anda.”

Petersen’e göre bu “tamamen zihniyet meselesi. Sahaya çıkıyorsun, takım arkadaşların yorgun görünüyor ve sen, enerjin ve rahatlığınla maça yeniden büyük bir katkı sağladığını hissediyorsun.” Milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann, Dünya Kupası’nda şu ana kadar forvet pozisyonunda Kai Havertz’i ilk on birde tercih etti. Peki Ekvador maçında? Undav, “içten içe işlerin gidişatından memnun. "Şu anda her şey bu kadar iyi giderken ortak bir hedefimiz var...", dedi Nagelsmann. Ancak elbette Stuttgartlı oyuncunun bir ara ilk on birde yer almasının "imkansız olmadığı" da belirtildi.