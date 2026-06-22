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Deniz UndavGetty Images

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"Bunu bir gün anlamalısın!" Deniz Undav, Bundesliga tarihinin en iyi yedek oyuncusundan ilginç bir Dünya Kupası tavsiyesi alıyor

Dünya Kupası
Ekvator - Almanya
Ekvator
Almanya
J. Nagelsmann
D. Undav

Kariyeri boyunca Bundesliga’nın en iyi yedek oyuncusu olan Nils Petersen, şimdi de Alman “süper yedek” Deniz Undav’a Dünya Kupası’nda yedek oyuncu rolünü cazip hale getirmeye çalışıyor.

"On altıncı turdan itibaren maçlar giderek daha çekişmeli hale geliyor ve işte o zaman sana ihtiyacımız var. Şu anda Ekvador karşısında kadromuzu rotasyona tabi tutsak bile şunu söylüyorum: Yine de yedek kal! Bu rolde kal! Bu takıma, yedek kulübesine, tribünlere ve hatta tüm ülkeye büyük bir enerji katabilirsin," dedi Petersen, Perşembe günü Milli Takım’ın Ekvador ile oynayacağı grup aşamasının son maçı öncesinde kicker kanalının "Spotlight DFB" programında.

Yorum: Nagelsmann, Deniz Undav konusunda tereddüt etmemeli!

  • Undav, Fildişi Sahili’ne karşı 2-1 kazanılan maçta attığı iki golle, turnuvanın geri kalanında ilk 11’de yer almayı bir kez daha hak etti. DFB takımının Curacao’ya karşı 7-1 kazandığı maçta da Stuttgartlı forvet, bir gol ve iki asistle parlamıştı. Petersen, özellikle Undav’ın “her zaman böyle bir soğukkanlılık” yansıttığını belirterek, “Bu yüzden o da mükemmel bir yedek oyuncu” dedi.

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    Deniz Undav? "Sen yedek oyuncu değilsin, oyuna giren oyuncusun"

    Petersen, kariyeri boyunca yedek kulübesinden attığı 34 golle kendisi de mükemmel bir yedek oyuncu olarak kabul ediliyordu. Bu yüzden bu konuyu “çok iyi bilir”. “Ben de bir zamanlar buna karşı çıkmıştım, bunu duymak istemezdim ve en çok 80.000 kişinin önünde sahaya çıkmak isterdim. Ama bir noktada şunu anlamalısın: Sen yedek oyuncu değilsin, oyuna giren oyuncusun,” diye vurguladı eski Freiburglu oyuncu: “Son on, yirmi dakika için bir rolün var – tam da maçın heyecanının doruğa çıktığı anda.”

    Petersen’e göre bu “tamamen zihniyet meselesi. Sahaya çıkıyorsun, takım arkadaşların yorgun görünüyor ve sen, enerjin ve rahatlığınla maça yeniden büyük bir katkı sağladığını hissediyorsun.” Milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann, Dünya Kupası’nda şu ana kadar forvet pozisyonunda Kai Havertz’i ilk on birde tercih etti. Peki Ekvador maçında? Undav, “içten içe işlerin gidişatından memnun. "Şu anda her şey bu kadar iyi giderken ortak bir hedefimiz var...", dedi Nagelsmann. Ancak elbette Stuttgartlı oyuncunun bir ara ilk on birde yer almasının "imkansız olmadığı" da belirtildi.

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