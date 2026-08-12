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"Bunu bilmiyordum" - Bayer Leverkusen yıldızı Christian Kofane, Arsenal'le bağlantılı transfer söylentileri arasında 100 milyon €'luk bonservis etiketi hakkında konuştu
Kofane, Arsenal'ın ilgisi konusunda hâlâ karanlıkta
BayArena'daki muhteşem ilk sezonunun ardından, Arsenal'ın Kofane'nin imzası için yarışta önde olduğunu öne süren haberler yoğunlaştı. Mikel Arteta'nın dinamik hücum takviyeleri aradığı biliniyor ve Kofane'nin profili, Kuzey Londra kulübünün son dönemdeki transfer stratejisine kusursuz şekilde uyuyor.
Almanya ve İngiltere'de art arda çıkan haberlere rağmen genç forvet, odağının kesinlikle saha üzerinde kaldığını söylüyor. Kölner Stadt-Anzeiger'e Emirates Stadium kaynaklı olduğu iddia edilen ilgi hakkında konuşan Kofane, şunları söyledi: “Hayır, bu bana ulaşmadı. Menajerim görünüşe göre bir ya da iki kişiyle konuşmuş. Benimse kimseyle herhangi bir temasım olmadı.”
- Getty Images Sport
Şaşırtıcı €100 milyonluk değer biçme genç oyuncuyu şoke etti
Arsenal bağlantısı onun için yeni bir haber olsa da, Kofane'yi asıl şaşırtan şey temsilcisinin dile getirdiği mali rakamlar oldu. Bu yılın başlarında menajeri Eric Depolo, golcüyü “100 milyon euroluk bir oyuncu” olarak tanımlayarak manşetlere çıkmıştı; Transfermarkt ise şu anda hücum oyuncusuna daha mütevazı bir şekilde 40 milyon euro değer biçiyor. Bu spesifik değerlemeyle karşı karşıya kaldığında, Kofane'nin tepkisi gerçekten büyük bir şaşkınlık oldu.
"Vay canına. Hayır, bunu bilmiyordum. Belli ki beni tanımıyorsunuz: Sosyal medyayla ve bunun gibi şeylerle ilgilenmem,” diye açıkladı. "Hayır. Menajerim istediğini söyleyebilir, medya da bunun hakkında istediğini yazabilir. Ben burada futbol oynamak için varım.
Odak noktası kariyer planlamasından çok futbol olmaya devam ediyor
Henüz 20 yaşında olan Kofane, birçok genç sporcunun yön vermekte zorlandığı bir yol ayrımında. Arsenal gibi küresel bir dev kulübe transfer olma cazibesi çoğu zaman kariyer planlamasının titizlikle yapılmasına yol açsa da, Leverkusenli oyuncu performansının kendi adına konuşmasına izin vermekten memnun görünüyor. Önceliği, yeteneklerini geliştirmek için istikrarlı bir ortam bulduğu BayArena’daki gelişimini sürdürmek. Şu anda Alman kulübüyle 2029’a kadar sözleşmesi bulunuyor ve bu da Leverkusen’e gelecekteki olası görüşmelerde güçlü bir konum sağlıyor.
Gelecekteki kariyeriyle ilgili konuşan Kofane, "Dediğim gibi, şu anda futbola odaklanmış durumdayım. Ama bunu şimdi gündeme getirdiğinize göre, sanırım bunun hakkında düşünmeye başlamam gerekecek" dedi.
- Getty Images Sport
İlk 11'deki yer için mücadele
Yeni Bundesliga sezonu öncesinde Kofane, Carles Martinez Novell'in taktik düzeninde ilk 11'de yer bulmak için ciddi bir rekabetle karşı karşıya. Santrfor pozisyonu için Patrik Schick de yarışırken, Kofane takım arkadaşını sadece bir rakip olarak görmek yerine ondan öğrenmeye odaklanıyor. Kofane, "Patrik harika bir oyuncu ve üst düzey bir profesyonel. Zihniyetini beğeniyorum. Örnek alınabilecek bir oyuncu. Ondan bir şeyler öğrenmeye ve bu sayede hem oyuncu olarak hem de mental açıdan kendimi geliştirmeye çalışıyorum" dedi.
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