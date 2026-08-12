Arsenal bağlantısı onun için yeni bir haber olsa da, Kofane'yi asıl şaşırtan şey temsilcisinin dile getirdiği mali rakamlar oldu. Bu yılın başlarında menajeri Eric Depolo, golcüyü “100 milyon euroluk bir oyuncu” olarak tanımlayarak manşetlere çıkmıştı; Transfermarkt ise şu anda hücum oyuncusuna daha mütevazı bir şekilde 40 milyon euro değer biçiyor. Bu spesifik değerlemeyle karşı karşıya kaldığında, Kofane'nin tepkisi gerçekten büyük bir şaşkınlık oldu.

"Vay canına. Hayır, bunu bilmiyordum. Belli ki beni tanımıyorsunuz: Sosyal medyayla ve bunun gibi şeylerle ilgilenmem,” diye açıkladı. "Hayır. Menajerim istediğini söyleyebilir, medya da bunun hakkında istediğini yazabilir. Ben burada futbol oynamak için varım.