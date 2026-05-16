"Bunu bilmenize gerek yok": Manuel Neuer spekülasyonları alevlendiriyor – Gerçekten DFB milli takımına geri dönecek mi?

Bayern'in önümüzdeki hafta VfB Stuttgart ile oynayacağı DFB Kupası finali ve Dünya Kupası'na olası katılımı göz önüne alındığında, Neuer'in sakatlığı tam da kötü bir zamanda geldi. Ancak Neuer, maçın bitiş düdüğünün ardından herkesin endişesini giderdi. Önce sahaya geri dönerek takım arkadaşlarını kucakladı ve şakalaştı. Ardından yüzü gülümseyerek şampiyonluk kupasını havaya kaldırdı ve takım arkadaşlarıyla zıplayıp eğlenirken de kendini tutmadı. Sonra Sky'a şunları söyledi: "Baldırımda bir şey hissettim, gelecek hafta için risk almak istemedim."

Son olarak Milli Takım Teknik Direktörü Julian Nagelsmann ile telefonda görüştüğü sorulduğunda ise, "Hayır, şu anda değil. Tüm yıl boyunca iletişim halindeydik - diğer eski teknik direktörler ve yetkililerle olduğu gibi" dedi. Son zamanlarda çeşitli medya organları, Bayern kalecisinin ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek turnuva için milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın 55 kişilik geçici kadrosunda yer aldığını bildirmişti. Sky muhabiri Sebastian Hellmann'ın DFB takımına geri dönüşü planlayıp planlamadığı sorusuna Neuer şöyle cevap verdi: "Tamamen rahatım. Bugün şampiyonluğu kutluyoruz ve önümüzdeki hafta DFB Kupası finaliyle çok önemli bir maçımız var. Bu konu bugün benim için gündemde değil." Bu açıklamayı bir kez daha tekrarlayan Neuer, Dünya Kupası'na katılmayı reddedip reddetmediği sorusuna ise şöyle yanıt verdi: "Benim için bu – dediğim gibi – bugün gündemde değil. Bence güzel olan şey, şampiyonluk kutlamamız olması ve önümüzdeki hafta bu takımla bir görevimiz daha olması. Bunu bilmenize gerek yok."

Ne demişler: Bu bir yalanlama değildi. Aksine tam tersi. Neuer'in milli takıma dönüşü gerçekten de yaklaşıyor gibi görünüyor. Cumartesi gecesi geç saatlerde ZDF-Sportstudio'da Julian Nagelsmann'ın yapacağı konuşma bu konuda netlik sağlayabilir.