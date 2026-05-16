Almanya'nın en çok şampiyonluk kazanan takımının 40 yaşındaki kalecisi, Effzeh'e karşı 5-1 kazanılan maçın 60. dakikasında teknik direktör Vincent Kompany tarafından oyundan alınmış ve yerine yedek oyuncu Jonas Urbig girmişti.
Çeviri:
"Bunu bilmenize gerek yok": Manuel Neuer spekülasyonları alevlendiriyor – Gerçekten DFB milli takımına geri dönecek mi?
Bundan önce Köln'ün bir köşe vuruşu vardı; bunun ardından Neuer, yedek kulübesine doğru topu uzaklaştırırken devam edemeyeceğini işaret etti. Saha kenarına doğru ilerlerken FCB kalecisi defalarca sol bacağına işaret etti, ancak genel olarak fiziksel olarak pek bir kısıtlılık yaşamıyor gibi görünüyordu. Hatta bazı Kölnlü oyunculara da başparmağını kaldırdı. 40 yaşındaki kaleci, bu sezon boyunca sürekli olarak ufak tefek sakatlıklarla boğuşmuştu; özellikle sol baldırı sorun yaratıyordu.
Neuer ipuçları veriyor ve spekülasyonları alevlendiriyor
Bayern'in önümüzdeki hafta VfB Stuttgart ile oynayacağı DFB Kupası finali ve Dünya Kupası'na olası katılımı göz önüne alındığında, Neuer'in sakatlığı tam da kötü bir zamanda geldi. Ancak Neuer, maçın bitiş düdüğünün ardından herkesin endişesini giderdi. Önce sahaya geri dönerek takım arkadaşlarını kucakladı ve şakalaştı. Ardından yüzü gülümseyerek şampiyonluk kupasını havaya kaldırdı ve takım arkadaşlarıyla zıplayıp eğlenirken de kendini tutmadı. Sonra Sky'a şunları söyledi: "Baldırımda bir şey hissettim, gelecek hafta için risk almak istemedim."
Son olarak Milli Takım Teknik Direktörü Julian Nagelsmann ile telefonda görüştüğü sorulduğunda ise, "Hayır, şu anda değil. Tüm yıl boyunca iletişim halindeydik - diğer eski teknik direktörler ve yetkililerle olduğu gibi" dedi. Son zamanlarda çeşitli medya organları, Bayern kalecisinin ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek turnuva için milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın 55 kişilik geçici kadrosunda yer aldığını bildirmişti. Sky muhabiri Sebastian Hellmann'ın DFB takımına geri dönüşü planlayıp planlamadığı sorusuna Neuer şöyle cevap verdi: "Tamamen rahatım. Bugün şampiyonluğu kutluyoruz ve önümüzdeki hafta DFB Kupası finaliyle çok önemli bir maçımız var. Bu konu bugün benim için gündemde değil." Bu açıklamayı bir kez daha tekrarlayan Neuer, Dünya Kupası'na katılmayı reddedip reddetmediği sorusuna ise şöyle yanıt verdi: "Benim için bu – dediğim gibi – bugün gündemde değil. Bence güzel olan şey, şampiyonluk kutlamamız olması ve önümüzdeki hafta bu takımla bir görevimiz daha olması. Bunu bilmenize gerek yok."
Ne demişler: Bu bir yalanlama değildi. Aksine tam tersi. Neuer'in milli takıma dönüşü gerçekten de yaklaşıyor gibi görünüyor. Cumartesi gecesi geç saatlerde ZDF-Sportstudio'da Julian Nagelsmann'ın yapacağı konuşma bu konuda netlik sağlayabilir.
TV kanalı, Neuer'in dönüşünün kesinleştiğini duyurdu - Baumann da konuyla ilgili açıklama yaptı
Bu arada, genellikle son derece güvenilir haberleriyle tanınan Sky muhabiri Florian Plettenberg, Neuer’in DFB kadrosuna dönüşünün kesinleştiğini duyurdu.
Plettenberg, X'te şöyle yazdı: "Dünya Kupası'na dönüş kararı alındı: Julian Nagelsmann, Manuel Neuer'i Almanya'nın 1 numarası olarak geri getiriyor - KESİNLEŞTİ". Buna göre Neuer, Nagelsmann ve DFB spor direktörü Rudi Völler ile yaptığı görüşmelerin ardından emeklilik kararından vazgeçti.
Ancak DFB'nin şu anki 1 numarası Oliver Baumann, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda kaleyi koruyacağını düşünüyor. "Hazırlık sürecine ve ardından Dünya Kupası'na çok kendinden emin bir şekilde giriyorum. Bana güvenini ifade etti. Nokta," dedi TSG Hoffenheim kalecisi, Borussia Mönchengladbach'a 0-4 yenildikleri maçın ardından Sky'a: "Elimde bilgilerim var - Julian (Nagelsmann, ed. notu) ile yaptığım görüşmeden. Bu, baş başa bir görüşmeydi."