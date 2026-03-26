FC Bayern'in profesyonel takımında ilk kez forma giymeden önce, Felipe Chavez Ekim ayında Şili ile oynanan bir hazırlık maçında Peru Milli Takımı'nda ilk kez sahaya çıktı. Üstelik hem Peru'da hem de Münih'te bir zamanlar ikonik oyuncu Claudio Pizarro'ya ait olan çok özel 14 numaralı formayla.
Çeviri:
"Bunu bilinçli olarak reddettim!" FC Bayern'den kiralık olarak gelen oyuncu, milli takım kadrosuna çağrılmayı reddetti
Ocak ayında teknik direktör Vincent Kompany, orta saha oyuncusunun ilk iki Bundesliga maçında forma giymesini sağladı; ardından transfer döneminin son gününde sezon sonuna kadar 1. FC Köln'e kiralandı. Spor direktörü Christoph Freund, vedalaşırken "Artık düzenli olarak Bundesliga maçlarında forma giyerek bir sonraki adımı atması gerekiyor" dedi. "Felipe, olağanüstü güçlü bir sol ayağı olan gerçekten iyi bir futbolcu ve gelecek için büyük bir potansiyele sahip."
Köln'ün spor direktörü Thomas Kessler ise şöyle açıkladı: "Ofansif yetenekleriyle orta sahada bize ek çeşitlilik katıyor." Abendzeitung gazetesine göre Chavez, Köln'de genel olarak kendini iyi hissetse de, futboldaki uyum süreci hâlâ zorlu geçiyor.
Transferinden bu yana oynanan yedi maçta Chavez dört kez oyuna girdi, ancak toplamda sadece 39 dakika sahada kaldı. Köln bu maçların hiçbirini kazanamadı ve küme düşme mücadelesinde daha da dibe battı; bunun sonucunda teknik direktör Lukas Kwasniok görevden alındı ve yerine Rene Wagner getirildi.
Köln mü, yoksa FC Bayern mi? Felipe Chavez'in belirsiz geleceği
Köln'deki inişli çıkışlı performansına rağmen, Chavez aslında Senegal ve Honduras ile oynanacak hazırlık maçları için Peru kadrosunda yer alacaktı; ancak kendisi bu fırsatı gönüllü olarak reddetti. Bu arada Peru, önümüzdeki yaz yapılacak Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanamadı.
"Bu benim için büyük bir onur ve spor performansımın takdir edilmesi anlamına gelse de, Peru milli takımıyla oynayacağım maçlara katılmamaya bilinçli olarak karar verdim," dedi, Perulu bir baba ve Alman bir annenin oğlu olarak Bavyera'nın Aichach kentinde doğan Chavez, Express'e. "Odak noktam, zorlu bir sezon döneminde kulübümü ve takımı en iyi şekilde desteklemek. Bu nedenle, yaklaşan milli maç arası dönemini kendimi daha da geliştirmeye ve 1. FC Köln'ün ligde kalma mücadelesine en iyi şekilde destek olmaya ayıracağım."
Sadece takımının ligde kalıp kalmayacağı değil, kendi geleceği de belirsiz. Köln, milyonlarca avroluk bir satın alma opsiyonuna sahip. Bu opsiyon kullanılırsa, Münih ekibi 2027 veya 2028'de geri alım maddesi uyarınca Chavez'i geri getirebilir. Bu, Noel Aseko'nun durumunda olduğu gibi aynı model. Kiralık kulübü Hannover 96 onu kalıcı olarak transfer ettikten sonra, Münih ekibi onu hemen geri aldı.