"Bunu bilinçli olarak reddettim!" FC Bayern'den kiralık olarak gelen oyuncu, milli takım kadrosuna çağrılmayı reddetti

Ocak ayında teknik direktör Vincent Kompany, orta saha oyuncusunun ilk iki Bundesliga maçında forma giymesini sağladı; ardından transfer döneminin son gününde sezon sonuna kadar 1. FC Köln'e kiralandı. Spor direktörü Christoph Freund, vedalaşırken "Artık düzenli olarak Bundesliga maçlarında forma giyerek bir sonraki adımı atması gerekiyor" dedi. "Felipe, olağanüstü güçlü bir sol ayağı olan gerçekten iyi bir futbolcu ve gelecek için büyük bir potansiyele sahip."

Köln'ün spor direktörü Thomas Kessler ise şöyle açıkladı: "Ofansif yetenekleriyle orta sahada bize ek çeşitlilik katıyor." Abendzeitung gazetesine göre Chavez, Köln'de genel olarak kendini iyi hissetse de, futboldaki uyum süreci hâlâ zorlu geçiyor.

Transferinden bu yana oynanan yedi maçta Chavez dört kez oyuna girdi, ancak toplamda sadece 39 dakika sahada kaldı. Köln bu maçların hiçbirini kazanamadı ve küme düşme mücadelesinde daha da dibe battı; bunun sonucunda teknik direktör Lukas Kwasniok görevden alındı ve yerine Rene Wagner getirildi.