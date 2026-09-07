Getty Images Sport
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‘Bunu başka kimse görmüyor!’: Peter Schmeichel, Arsenal'ın Chelsea'yi mağlup etmesinin ardından Martin Odegaard'ı Premier League'in en iyisi ilan etti
Arsenal, Chelsea karşısında geri dönüşle galibiyeti aldı
Arsenal, pazar günü Chelsea'ye karşı oynanan sürükleyici Londra derbisinden galibiyetle ayrıldı. Son Premier League şampiyonu, erken gelen bir şokun ardından toparlanarak Emirates'te 2-1'lik zorlu bir galibiyet aldı.
Morgan Rogers, henüz ikinci dakikada yaptığı voleyle konuk ekibi şaşırtıcı şekilde öne geçirdi. Ancak eski Chelsea forveti Kai Havertz, ilk yarının ortalarında topu Emiliano Martinez'in yanından ağlara göndererek skora dengeyi getirdi. Ardından Odegaard, Mikel Arteta'nın takımı adına maçın kazandıran golünü atan isim oldu. Oyun kurucu, soğukkanlılığını koruyarak yeniden başlayan oyundan sadece beş dakika sonra ev sahibini öne geçirdi.
- Getty Images Sport
Schmeichel'den Odegaard'a özel övgü
Eski United kalecisi Schmeichel, Odegaard'ın maçı kazandıran performansından fazlasıyla etkilendi. Son düdüğün ardından Norveçli oyuncuya en üst düzeyde övgüde bulundu.
"Aman Tanrım, o ne kadar iyi? Bana göre sahanın en iyi oyuncusuydu," dedi Schmeichel Viaplay'e. "Elbette, nasıl bir oyuncuyu sevdiğimizi görüyor, fark ediyoruz.
"Bu adam... bu takım için yaptıkları gerçekten çok etkileyici. Teknik olarak çok iyi. Onun gördüğünü başka hiç kimse görmüyor. Onu Arsenal'ın takımından çıkarın, o zaman ne olacağını görmek çok ama çok zor. Bence bu ülkede onun kalitesinde bir oyuncuya sahip bir takım yok."
Arsenal eşsiz enerjisini ve organizasyonunu gösterdi
Odegaard'ın bireysel parlaklığının ötesinde Schmeichel, Arsenal'ın kolektif olarak ortaya koyduğu olağanüstü çalışma temposuna da dikkat çekti. Arteta'nın takımının sahada çoğu zaman sayısal üstünlüğe sahipmiş gibi göründüğünü belirtti.
Schmeichel, "Bu ligde başka hiçbir takımda görmediğim bir şey gördüm. Topu her kaybettiklerinde, sahada fazladan bir Arsenal oyuncusu varmış gibi hissettiriyor" dedi.
"Maçtan önce tahminler hakkında konuşmuştuk, ben ilk iki maçta bunu gördüm. Başka hiçbir takımda bu seviyede bir çalışma temposu, organize bir çalışma temposu ve bunu yapabilme becerisi yok.
"Bunu yapmak için organize olmanız bir şey, diğer yandan buna yetecek enerjiye sahip olmanız başka bir şey ve maç ilerledikçe, değişikliklerle birlikte arada bir fark görmüyorsunuz. Aynı şey devam ediyor."
- Getty Images Sport
Arsenal, dikkatini Şampiyonlar Ligi mücadelesine çevirdi
İç sahadaki ivmesini koruyan Arsenal, artık Avrupa arenasında hızlı bir dönüşe hazırlanmak zorunda. Arteta'nın ekibi, Çarşamba gecesi Şampiyonlar Ligi serüvenine Serie A devi Napoli karşısında başlamak için İtalya'ya gidecek. Hafta içindeki bu deplasmanın ardından Arsenal, zorlu bir Sunderland deplasmanıyla lig maçlarına geri dönecek.
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