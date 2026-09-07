Eski United kalecisi Schmeichel, Odegaard'ın maçı kazandıran performansından fazlasıyla etkilendi. Son düdüğün ardından Norveçli oyuncuya en üst düzeyde övgüde bulundu.

"Aman Tanrım, o ne kadar iyi? Bana göre sahanın en iyi oyuncusuydu," dedi Schmeichel Viaplay'e. "Elbette, nasıl bir oyuncuyu sevdiğimizi görüyor, fark ediyoruz.

"Bu adam... bu takım için yaptıkları gerçekten çok etkileyici. Teknik olarak çok iyi. Onun gördüğünü başka hiç kimse görmüyor. Onu Arsenal'ın takımından çıkarın, o zaman ne olacağını görmek çok ama çok zor. Bence bu ülkede onun kalitesinde bir oyuncuya sahip bir takım yok."