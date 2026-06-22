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Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Çeviri:

"Bunu Barcelona'da yaptım"... Suudi Arabistan neden Yamal'ın uyarılarına kulak asmadı?

FEATURES
L. Yamal
Barcelona
İspanya - Suudi Arabistan
İspanya
Suudi Arabistan
Dünya Kupası
İspanya
Suudi Arabistan
ABD

2026 Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan ile İspanya arasındaki karşılaşmadan 24 saat önce, Lamine Yamal birçok kişiye sıradan gelen bir açıklama yaptı; ancak maçın ardından bu açıklama, saha içinde yaşananların ana başlığı haline geldi.

Barcelona'nın yıldız oyuncusu, kendisine çift markaj uygulanması veya üçlü savunma ile karşı karşıya kalma olasılığı sorulduğunda, kendinden emin bir şekilde şöyle yanıt verdi: "Sorun yok, Barcelona'da buna alışkınım." İspanya'nın büyük zaferinin ardından, oyuncunun kendisini bekleyen zorluğun doğasını tam olarak kavradığı anlaşıldı.

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Ardından Lamine Yamal, 2026 Dünya Kupası'nın ikinci tur maçında İspanya milli takımını 4-0'lık bir galibiyete taşımayı başardı.

  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Donis’in planı… Kağıt üzerinde mantıklı görünüyor

    Yunan teknik direktör Georgios Donis, maça net bir savunma stratejisiyle çıktı. Bu strateji, arka hattaki oyuncu sayısını artırmak ve İspanya milli takımının, özellikle de “La Roja”nın en önemli hücum silahlarından biri olan Lamine Yamal’ın tehlikesini azaltmak için beş savunmacıya güvenmekten ibaretti.

    Bu strateji, maçın başlangıç düdüğü çalınmadan önce mantıklı görünüyordu; zira İspanya şu anda dünyanın en iyi kanat oyuncularından birine sahip ve bu oyuncuya yönelik markajı iki katına çıkarmak doğal bir düşünceydi. Ancak sorun, stratejinin kendisinde değil, sahada uygulanış biçimindeydi.

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  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Yamal, geleneksel bir kanat değildir

    Suudi milli takımı, Yamal’ın Barcelona’da bu tür taktiklere alışkın olduğunu göz ardı etti; zira İspanya Ligi’ndeki takımlar genellikle alçak bloklarla savunma yapar ve onun önündeki boşlukları kapatmaya çalışır; bu da oyuncunun hücum becerilerini dikkat çekici bir şekilde geliştirmesine neden oldu.

    Maç boyunca Yamal, kanatta sabit bir pozisyonda kalmadı; sürekli olarak derinliklere doğru hareket etti, takım arkadaşlarıyla pozisyon değiştirdi ve savunmacıları asıl yerlerinden uzaklaştırdı; bu da Suudi Arabistan’ın savunma sistemini ilk dakikalardan itibaren altüst etti.

    Bu nedenle, arka hattaki sayısal üstünlük onun etkisini sınırlamada başarılı olamadı; çünkü sorun savunmacıların sayısında değil, hatlar arasında bırakılan boşluklardaydı.

  • Alan krizi, birey krizi değil

    Beş savunma oyuncusu olmasına rağmen, Suudi Arabistan’ın savunması ile orta sahası arasında bariz boşluklar ortaya çıktı; ayrıca topu taşıyan İspanyol oyunculara etkili bir baskı uygulanamadı, bu da “La Roja” oyuncularına oyun kurma ve hareket etme konusunda büyük bir özgürlük sağladı.

    İlk gol bu sorunu mükemmel bir şekilde ortaya koydu; sol kanattan gelen top, ceza sahası içinde gerçek anlamda bir markaj olmadan Yamal’a ulaştı ve o da topu kolaylıkla ağlara gönderdi. Bu gol sadece olağanüstü bir bireysel becerinin sonucu değildi, aynı zamanda savunmadaki pozisyon alma ve organizasyondaki aksaklıkların boyutunu da ortaya çıkardı.

  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Yamal’a odaklanmak, başkalarına özgürlük kazandırır

    Yamal’ı durdurmaya yönelik ilginin artmasıyla birlikte, İspanya’nın diğer oyuncuları derinlikte açılan boşluklardan yararlandı. Mikel Oyarzabal ve takım arkadaşları, hatlar arasında büyük bir hareket özgürlüğü buldular; bu da Suudi Arabistan’ın savunma sisteminin çökmesine ve kısa sürede birkaç gol yemesine neden oldu.

    Savunmadaki yoğunlaşma, İspanya’nın tehlikesini azaltmak yerine, savunma ile orta saha arasındaki dengenin bozulması ve topu dışarı çıkaramama ya da yeterince uzun süre elinde tutamama nedeniyle rakibe daha büyük bir üstünlük sağladı.

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    Maç, Lamine Yamal gibi bir oyuncuya karşı oynamanın sadece savunma oyuncularının sayısını artırmaya veya ona bire bir markaj uygulamaya bağlı olmadığını kanıtladı. Modern futbol, alan kontrolü, hatlar arası yakınlık ve toplu baskıya dayanır; Suudi milli takımı, İspanya karşısında bu unsurları açıkça eksik bıraktı.

    Sonuç olarak, Yamal’ın maç öncesi yaptığı açıklama sanki sahada olacakları önceden tahmin etmiş gibi görünüyordu. Şöyle demişti: "Buna Barcelona'da alışkınım" dediğinde, sadece özgüvenini sergilemekle kalmadı, aynı zamanda bu seviyedeki bir oyuncuyla başa çıkmanın sadece savunma oyuncularının sayısını artırmaktan daha fazlasını gerektirdiğine dair net bir mesaj verdi. Bu ders, Suudi milli takımı tarafından Dünya Kupası'ndaki en zor gecelerinden birinde acı bir şekilde öğrenildi.