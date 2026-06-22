"Bunu Barcelona'da yaptım"... Suudi Arabistan neden Yamal'ın uyarılarına kulak asmadı?

Yamal’ı durdurmaya yönelik ilginin artmasıyla birlikte, İspanya’nın diğer oyuncuları derinlikte açılan boşluklardan yararlandı. Mikel Oyarzabal ve takım arkadaşları, hatlar arasında büyük bir hareket özgürlüğü buldular; bu da Suudi Arabistan’ın savunma sisteminin çökmesine ve kısa sürede birkaç gol yemesine neden oldu.

Savunmadaki yoğunlaşma, İspanya’nın tehlikesini azaltmak yerine, savunma ile orta saha arasındaki dengenin bozulması ve topu dışarı çıkaramama ya da yeterince uzun süre elinde tutamama nedeniyle rakibe daha büyük bir üstünlük sağladı.

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Maç, Lamine Yamal gibi bir oyuncuya karşı oynamanın sadece savunma oyuncularının sayısını artırmaya veya ona bire bir markaj uygulamaya bağlı olmadığını kanıtladı. Modern futbol, alan kontrolü, hatlar arası yakınlık ve toplu baskıya dayanır; Suudi milli takımı, İspanya karşısında bu unsurları açıkça eksik bıraktı.

Sonuç olarak, Yamal’ın maç öncesi yaptığı açıklama sanki sahada olacakları önceden tahmin etmiş gibi görünüyordu. Şöyle demişti: "Buna Barcelona'da alışkınım" dediğinde, sadece özgüvenini sergilemekle kalmadı, aynı zamanda bu seviyedeki bir oyuncuyla başa çıkmanın sadece savunma oyuncularının sayısını artırmaktan daha fazlasını gerektirdiğine dair net bir mesaj verdi. Bu ders, Suudi milli takımı tarafından Dünya Kupası'ndaki en zor gecelerinden birinde acı bir şekilde öğrenildi.