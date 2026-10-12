AFP
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“Bunu atlatacağız”: Michael Carrick, Manchester United kadrosunun zorlu dönemi geride bırakacağına tamamen inanıyor
Carrick, kötü sonuçlara rağmen inancını koruyor
Manchester United Teknik Direktörü Carrick, kulübün mevcut durumunu “zorlu, daha çetrefilli” bir dönem olarak nitelendirdi ancak kadronun bu kötü gidişattan çıkacağına inancını koruyor. Manchester United, tüm kulvarlarda oynadığı ilk sekiz maçta yalnızca iki galibiyet alarak sezona hayal kırıklığı yaratan bir başlangıç yaptı. Yerel rakipleri Manchester City ve Brighton'a karşı aldığı son yenilgilerin ardından ritim bulmakta zorlanan takım, Fulham ve Tottenham Hotspur ile üst üste berabere kaldı.
Salı günü Metropolitano'da Atletico Madrid'e karşı oynanacak kritik Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde konuşan Carrick, uzun vadeli vizyonunu savunurken takımın mevcut durumuna da gerçekçi yaklaştı. Pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında, “Elbette [bu sezon] çok daha fazlasını umuyorduk, çok daha fazlasını bekliyorduk ama bulunduğumuz nokta bu,” dedi.
“İşlerin biraz daha zor, biraz daha çetrefilli hâle geleceği bir dönem yaşanacağının farkındaydım. Bu da sürecin bir parçası. Futbol da bir şeyler inşa etmek de bir yolculuktur. Zorlukların üstesinden gelmek gerekir,” dedi. Açıklamalarını ESPN aktardı. Teknik direktörün odağı şimdi Avrupa sahnesine çevrildi. Manchester ekibinin ilk maç gününde Sabah'ı 4-0 mağlup etmesi, beklentilerin altında geçen sezonun ender olumlu anlarından biri oldu.
- Getty Images Sport
Old Trafford’daki felaket anlatısına meydan okumak
Manchester United, Premier League tablosunda 13. sırada yer alırken ilk altı lig maçında yalnızca bir galibiyet alabildi. Bu nedenle Carrick üzerindeki baskı artıyor. Kulüp etrafındaki dış seslere ve kriz algısına rağmen teknik direktör, soyunma odasındaki olumlu havayı korumakta kararlı.
United'ın teknik direktörü, “İşler yolunda gitmediğinde ‘Bu bir felaket, her şey yanlış gidiyor ve her şeyin değişmesi gerekiyor’ yönünde büyük bir yaygara koptuğunu ve böyle bir hava oluştuğunu anlıyorum. Bunu bir ölçüde anlayabiliyorum ama bizim yaklaşımımız bu değil, en azından benimki kesinlikle değil. Bazen işlerin aleyhinize gittiği bu dönemleri seviyorum. Böyle zamanlarda grubun, kadronun ve kulübün içinde kimin gerçekten yanınızda olduğunu, kimin uzun vadede burada olmak istediğini görüyorsunuz. Taraftarlar başarıyı çok istiyor ve onlara bir şeyler vermeliyiz. Olmak istediğiniz yere ulaşmak için zorlukları kabullenmeniz gerekiyor. Bunu atlatacağımıza yürekten inanıyorum” diye ekledi.
Beklentilerin ağırlığıyla başa çıkmak
Carrick’in kalıcı olarak göreve getirilmesi, 2025-26 sezonunun ikinci yarısındaki başarılı geçici görev döneminin ardından geldi. Bu dönemde Ruben Amorim’in yerini alan Carrick, zor günler geçiren takımı toparlayarak Premier League’i üçüncü sırada bitirmesini ve Şampiyonlar Ligi’ne dönmesini sağladı.
United teknik direktörü, “Baskıyı nasıl tanımladığınıza bağlı,” dedi. “Ne istediğimizi ve takım olarak neler yapabileceğimizi biliyoruz. Başarılı bir şeyin parçası olmak istiyoruz; bunda olumsuz bir yan yok. Biraz zorlanacağımız zamanlar olacak ama bir yere varmak, iyi, hatta harika bir şey başarmak için zor bir şey yapabilmeli ve bunun üstesinden gelebilmelisiniz.”
- AFP
Hata paylarının belirlenmesi
Old Trafford'da zor günler geçiren Tottenham ile alınan 1-1'lik beraberlik, takımın mevcut zaaflarını acı bir şekilde hatırlattı. Tottenham maçın son bölümünde 10 kişi kalmasına rağmen United üstünlüğünü koruyamadı ve 92. dakikada moral bozucu beraberlik golünü yedi.
Carrick sözlerini şöyle tamamladı: “Çok küçük farklar belirleyici oluyor. Ligde yediğimiz son üç golün tamamı önlenebilirdi. Farklar gerçekten çok küçük. Ama oyuncularımıza sonuna kadar güveniyorum. Maçlar kazanabiliriz, hem de çok sayıda maç.”
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