Manchester United Teknik Direktörü Carrick, kulübün mevcut durumunu “zorlu, daha çetrefilli” bir dönem olarak nitelendirdi ancak kadronun bu kötü gidişattan çıkacağına inancını koruyor. Manchester United, tüm kulvarlarda oynadığı ilk sekiz maçta yalnızca iki galibiyet alarak sezona hayal kırıklığı yaratan bir başlangıç yaptı. Yerel rakipleri Manchester City ve Brighton'a karşı aldığı son yenilgilerin ardından ritim bulmakta zorlanan takım, Fulham ve Tottenham Hotspur ile üst üste berabere kaldı.

Salı günü Metropolitano'da Atletico Madrid'e karşı oynanacak kritik Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde konuşan Carrick, uzun vadeli vizyonunu savunurken takımın mevcut durumuna da gerçekçi yaklaştı. Pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında, “Elbette [bu sezon] çok daha fazlasını umuyorduk, çok daha fazlasını bekliyorduk ama bulunduğumuz nokta bu,” dedi.

“İşlerin biraz daha zor, biraz daha çetrefilli hâle geleceği bir dönem yaşanacağının farkındaydım. Bu da sürecin bir parçası. Futbol da bir şeyler inşa etmek de bir yolculuktur. Zorlukların üstesinden gelmek gerekir,” dedi. Açıklamalarını ESPN aktardı. Teknik direktörün odağı şimdi Avrupa sahnesine çevrildi. Manchester ekibinin ilk maç gününde Sabah'ı 4-0 mağlup etmesi, beklentilerin altında geçen sezonun ender olumlu anlarından biri oldu.