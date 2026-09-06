Geç gelen galibiyet golünün ardından Lautaro, ev sahibi takım taraftarlarıyla kutlama yapmak için San Siro'daki reklam panosunun üzerine çıktı; hücumdaki partneri Thuram da korkulukta ona katıldı. Lautaro, maçın ardından yaptığı açıklamada Fransız forveti tereddüdünü aşmaya nasıl ikna ettiğine dair şaka yaptı.

"Marcus bugün bana katıldı," diyen Lautaro, maçın ardından konuştu. "Oraya çıktığım için bana hep deli olduğumu söylüyor çünkü kendisi bunu hiç yapmak istemiyor, ama bu kez benimle geldi."

"Daha fazla dakika oynayarak yavaş yavaş tam formumuza dönüyoruz," diye ekledi Lautaro. "Geriden geliyorduk ve maçı çevirmeyi başardık, belki de geçen sezon eksikliğini hissettiğimiz şey buydu."