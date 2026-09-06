AFP
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'Bunu asla yapmak istemiyor!' - Lautaro Martinez, dramatik 3-2'lik galibiyetin ardından kutlama sırrını açıkladı
Lautaro, Inter'in nefes kesen geri dönüşüne ilham verdi
Inter kaptanı Lautaro Martinez, San Siro'da Napoli'yi 3-2 mağlup ettikleri dramatik maçta takımını galibiyete taşıyan MVP düzeyinde bir performans sergiledi. Golsüz geçen ilk yarının ardından Napoli, Matteo Politano ve Rasmus Hojlund'un peş peşe attığı gollerle 2-0 öne geçti.
Inter karşılaşma boyunca toplam 29 şut çekerek durmaksızın baskı kurdu.
Lautaro geri dönüşü 56. dakikada başlatırken, Marcus Thuram'ın kafa golü eşitliği getirdi ve Lautaro 91. dakikada attığı golle galibiyeti getiren isim oldu.
- AFP
Thuram, ikonik baraj kutlamasına katıldı
Geç gelen galibiyet golünün ardından Lautaro, ev sahibi takım taraftarlarıyla kutlama yapmak için San Siro'daki reklam panosunun üzerine çıktı; hücumdaki partneri Thuram da korkulukta ona katıldı. Lautaro, maçın ardından yaptığı açıklamada Fransız forveti tereddüdünü aşmaya nasıl ikna ettiğine dair şaka yaptı.
"Marcus bugün bana katıldı," diyen Lautaro, maçın ardından konuştu. "Oraya çıktığım için bana hep deli olduğumu söylüyor çünkü kendisi bunu hiç yapmak istemiyor, ama bu kez benimle geldi."
"Daha fazla dakika oynayarak yavaş yavaş tam formumuza dönüyoruz," diye ekledi Lautaro. "Geriden geliyorduk ve maçı çevirmeyi başardık, belki de geçen sezon eksikliğini hissettiğimiz şey buydu."
Tarihi dönüm noktası ve Messi'ye saygı duruşu
Lautaro'nun attığı iki gol, Inter formasıyla Serie A'daki gol sayısını 134'e çıkardı ve onu kulübün lig tarihindeki en golcü üçüncü oyuncu yaptı. Bu sıralamada önünde Benito Lorenzi (138) ve Giuseppe Meazza (197) yer alıyor.
Golcü oyuncu ayrıca Lionel Messi'nin milli takımdan emekliliğine de değindi ve Arjantin Milli Takımı'ndaki takım arkadaşına bizzat mesaj attığını paylaştı.
"Ona bir mesaj gönderdim" diyen Lautaro, şöyle devam etti: "Onunla birlikte yaşadığım her şey hayatımın geri kalanında benimle kalacak. Benim için çok şey ifade etti."
- AFP
Nerazzurri için kusursuz başlangıç sürüyor
Bu galibiyet, Cristian Chivu'nun takımını üç maç sonunda kusursuz bir performansla Serie A'da zirvede tuttu.
Takım, doğrudan şampiyonluk rakiplerinden birine karşı iki gollü geriden gelerek önemli bir karakter ortaya koydu.
Inter, iç saha ve Avrupa fikstürü ilerlemeye devam ederken artık galibiyet ivmesinin üzerine koymaya çalışacak.
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