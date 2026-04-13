Maurice Johnston Rangers 1990
"Bunu asla unutamayacaklar": İskoç futbol tarihinin en sansasyonel transferi

Glasgow Rangers FC, on yıllar boyunca hiçbir Katolik oyuncuyu kadrosuna katmamıştı; ta ki sansasyonel bir transfer her şeyi değiştirene kadar – ama her şeyi değil.

Bu makale ilk olarak Mayıs 2022'de yayınlanmış ve bu Pazartesi günü Mo Johnston'ın 63. doğum günü vesilesiyle güncellenmiştir.

Mo Johnston, Glasgow'da Katolik bir ailede dünyaya geldi ve çocukken doğal olarak Celtic FC'yi destekliyordu. Sonuçta İskoçya'da hangi kulübe bağlı olacağınız, mezhebinizle ilgilidir. 1984 yılında genç milli forvet, en sevdiği kulüple sözleşme imzaladı ve bir taraftar, bir oyuncuya dönüştü. Hayatının hayali!

  • Celtic'te Johnston ortalama olarak her iki maçta bir gol attı. Şampiyonluk ve kupa kazandı, ama sadece bununla kalmadı: Bir kahraman haline geldi. Johnston, protestan Rangers FC ile oynanan bir Old Firm maçında kırmızı kart gördükten sonra, soyunma odasına giderken rakip taraftar tribününün önünde haç işareti yaptı. Bu kışkırtıcı hareket, bir kesimde ona olan sevgiyi daha da artırırken, diğer kesimde ona karşı nefreti daha da körükledi. 

    Celtic'te üç yıl geçirdikten sonra Johnston, Fransa'nın FC Nantes takımına transfer oldu, ancak 1989'da memleketine dönmek istedi: Beklenildiği gibi önce tekrar Celtic ile sözleşme imzaladı, ancak şaşırtıcı bir fikir değişikliğinin ardından tamamen beklenmedik bir şekilde büyük rakibine transfer oldu. Aslında Rangers, bir Katolik'i kadrosuna kattı ve böylece on yıllardır geçerli olan yazılı olmayan kuralını çiğnedi. Ama sıradan bir Katolik değil: ilgili bir geçmişi olan bir Celtic idolü. 

    Rangers blogu Ibrox Noise'dan Danny Grant, SPOX'a "Glasgow'da bu transfer, aynı yıl Berlin Duvarı'nın yıkılmasından daha büyük bir olaydı" diyor; o zamanlar on yaşındaydı. Transferin 30. yıldönümünde İskoç gazetesi Daily Record şöyle yazdı: "Bu sadece İskoç futbolunu temellerinden sarsan bir transfer değildi. Aynı zamanda bu ülkenin tarihindeki en önemli anlardan biriydi."

  • İskoçya'da Dini Çatışmanın Ortaya Çıkışı

    Bu transferin önemini kavramak için, ülkeyi, en önemli iki futbol kulübünü ve bunların dinle olan bağlarını anlamak gerekir. İskoçya, 16. yüzyıldaki Reformasyon sürecinde Protestanlığa geçmeden önce Katolik bir ülkeydi. Komşu ada İrlanda'nın aksine. 19. yüzyılın ortalarında orada bir kıtlık patlak verdiğinde, binlerce Katolik İskoçya'ya akın etti ve buradan itibaren yerleşik Protestanlarla iş ve barınma için mücadele etmeye başladı.

    Ancak bu iki halk grubu sadece dini görüşlerinde değil, siyasi görüşlerinde de ayrılıktaydı: Bir taraf bağımsız bir İrlanda Cumhuriyeti'ni savunurken, diğer taraf monarşiye ve Birleşik Krallık'a bağlı kalıyordu. Birçok başka unsurla birleşince, bu koşullar karşılıklı nefretin oldukça artmasına neden oldu.

    Mezhepler arasındaki rekabet kısa sürede futbol sahasına da taşındı: Bir yanda St. Mary's Katolik Kilisesi'nden doğan Celtic, diğer yanda Protestan öğrenciler tarafından kurulan Rangers. Kulüplerin hangi tarafta olduğu, her maçta taraftar tribünlerinde görülebilir: Bir yanda İrlanda bayrakları, diğer yanda Union Jack bayrakları dalgalanır.

  • Rangers FC ve yazılı olmayan kural

    Ancak din konusundaki yaklaşımlarında iki kulüp kısa sürede farklılaşmaya başladı. Katolik Celtic, her zaman ilke olarak herkese açıktı; kulübün en büyük efsanelerinden bazıları hatta Protestan'dı. Örneğin, 1967'de Celtic'i Avrupa Şampiyonlar Kupası'nı kazanmaya götüren teknik direktör Jock Stein. İki eşit derecede iyi oyuncu arasında hangisini transfer edeceği sorulduğunda Stein şöyle cevap verdi: "Protestanı, çünkü Rangers'ın Katoliği zaten almayacağını biliyorum."

    Rangers'ta ise 1920'ler boyunca Katolik oyuncuları transfer etmeme yönünde yazılı olmayan bir kural yerleşmişti. Bu kural, o dönemde aynı zamanda Oraniyer Tarikatı'na üye olan yetkililer ve oyunculara atfedilebilir. Bu radikal Protestan birliği, bir zamanlar İrlanda'da Katolik Kral II. Jakob'un ordusunu mağlup eden Oraniyer Vilhelm III'ün adını almıştır.

    Yazılı olmayan bu kural olmasına rağmen, Rangers'ta ara sıra Katolikler de oynadı, ancak dinlerini gizli tutmak zorunda kaldılar. Örneğin, Güney Afrikalı forvet Don Kitchenbrand, Katolik olduğunu ancak ayrılmasından yıllar sonra itiraf etti: "O zamanlar bunu itiraf edemezdim. Harika hayatımı mahvederdim."

    1970'lerden itibaren Rangers'a, bu kuralı gevşetmesi yönünde siyasi ve medyatik baskı artmaya başladı. İddia edilen ayrımcılıklar nedeniyle FIFA'nın soruşturma başlattığına dair söylentiler de dolaşıyordu. Rangers yetkilileri, Katolik oyuncuların transferini defalarca duyurdu; ancak uygulamaya geçirme konusunda en büyük sansasyonu yaratacak yolu seçtiler.

    Mo Johnston'ın Celtic FC'ye geri dönüşü olduğu iddia edilen olay

    Mo Johnston, 1987 yılında Celtic'ten dostane bir şekilde ayrılmıştı: Kulüp, başka kulüplerin sunduğu maaşları ödeyemiyordu ve ödemek de istemiyordu; bu nedenle taraftarlar, o zamanlar 24 yaşında olan oyuncunun Nantes'a yaptığı kazançlı transferi anlayışla karşıladı. Ancak iki yıl sonra, İskoçya Milli Takımı'nın as forveti olarak memleketine dönmeyi hedefleyen Johnston için tek bir hedef olabilirdi.

    12 Mayıs 1989'da Celtic, neredeyse beklendiği gibi Johnston'ın transferini duyurdu. İki kulüp 1,2 milyon sterlinlik bir transfer ücreti üzerinde anlaşmıştı ve bunun 400.000 sterlini Nantes'e zaten havale edilmişti. Manchester United'ın ilgilendiği yönündeki söylentiler sorulduğunda Johnston, "Celtic dışında oynayabileceğim başka bir İngiliz kulübü yok" dedi.

    Ertesi gün Johnston, takım otobüsüyle gelecekteki takım arkadaşlarıyla birlikte sezonun son lig maçına gitti. Bir hafta sonra stadyumda kupa finalini de izledi. Celtic, o sezon lig kupasını ve şampiyonluğu çoktan garantilemiş olan büyük rakibini mağlup etti. Glasgow'da güç dengeleri değişiyordu: 1989'daki şampiyonluk, Rangers'ın dokuz yıl sürecek şampiyonluk serisinin başlangıcıydı.

  • Graeme Souness, imkansızı mümkün kıldı

    Celtic, şehir rakibinden sadece sportif açıdan değil, mali açıdan da geride kalmıştı. Durum o kadar kötüydü ki, kulüp Johnston transferi için ödenmesi gereken tutarı karşılamakta zorlanıyordu. Rangers'ın teknik direktörü Graeme Souness bu karışıklığı öğrendiğinde, aklına akla hayale gelmeyecek bir fikir geldi. Zaten kendisi de Rangers'ın yazılı olmayan kuralını pek umursamıyordu: karısı Katolikti, çocukları da Katolik olarak vaftiz edilmişti. "Belki naiftim, ama din benim için hiçbir zaman bir sorun olmadı," dedi Souness.

    Daha iyi spor geleceği ve daha yüksek maaş vaat ederek Johnston'ı fikrini değiştirmeye ikna etti; ikisi İskoç milli takımında birlikte oynadıkları maçlardan tanışıyorlardı. Başlangıçtaki şüpheye rağmen, sonunda Rangers yöneticileri de plana onay verdi. "Kulüpte direnç vardı ve bazı yöneticiler taraftarların toplu halde bizi terk edeceğinden korkuyordu," diye yazdı Souness biyografisinde. "Ama ben, golleriyle doğru tutuma sahip taraftar çoğunluğunu kendi tarafına çekeceğini savundum."

    Aslında Souness, Johnston'ın en sevdiği kulübü ihanet etmeye hazır olmasını sağlamıştı. Ve Rangers yöneticilerinin, on yıllardır geçerli olan yazılı olmayan kuralını çiğnemeye hazır olmasını da. Ancak bir sorun daha vardı: Celtic ve Nantes ile olan sözleşmesi. FIFA devreye girdi ve ödenmemiş tutar havale edildiği takdirde Johnston'ın bir Celtic oyuncusu olduğuna karar verdi.

    Celtic teknik direktörü Billy McNeill'in, Johnston'ın bu duyulmamış ihanetinin cezası olarak onu bir daha asla sahaya sürmemek için ödeme yapılmasını ısrarla talep ettiği söyleniyor. Ancak kulüp buna karşı karar verdi, daha önce ödenmiş olan 400.000 sterlini geri aldı ve böylece Johnston'ın Rangers'a transferini mümkün kıldı. Oyuncu daha yüksek bir maaşın, Nantes ise artık 1,5 milyon sterlin olan daha yüksek bir transfer ücretinin keyfini çıkardı.

  • Mo Johnston'ın transferi bir olağanüstü hal durumuna yol açtı

    Geniş kamuoyu tüm bu şaşırtıcı gelişmelerden habersizdi: Johnston’ın bir sonraki sezon Celtic’te oynayacağı, 10 Temmuz 1989’a kadar genel olarak hiç şüphe götürmez bir gerçekti. Celtic’e geri döneceğinin açıklanmasından neredeyse tam iki ay sonra, Rangers o tarihi günde onu yeni transferi olarak tanıttı.

    "Rangers'a katıldığım için çok mutluyum. Graeme Souness'e hayranım ve Avrupa'nın en büyük, belki de en büyük kulüplerinden birine transfer olduğumu hissediyorum," dedi Johnston ve mavi-beyaz-kırmızı Rangers kravatının arkasından sırıttı. Souness şöyle açıkladı: "Mo'yu transfer etmek için çaba sarf etmeseydim tam bir aptal olurdum. En başından beri sekterlikle hiçbir ilgim olmadığını söyledim."

    Sözler daha ağzından çıkmıştı ki, Glasgow'da olağanüstü hal ilan edildi. Rangers'ın stadyumu Ibrox Park'ın önünde taraftarlar "116 yıllık geleneğin sonu" yazılı çelenkler bıraktı, diğerleri ise gözyaşları içinde sezonluk biletlerini ve atkılarını yaktı. Taraftar derneği genel sekreteri David Miller, "Rangers için üzücü bir gün" dedi ve "Ibrox'ta hiçbir Katolik görmek istemiyorum" diye konuştu. Bu arada, şehrin diğer tarafındaki Celtic taraftarları, hiç vakit kaybetmeden "We Hate Mo Johnston Celtic Supporters Club" (Mo Johnston'ı Sevmiyoruz Celtic Taraftarları Kulübü) adını resmi olarak tescil ettirdi.

    Rangers - Johnston: Malzeme sorumlusundan orta parmak ve taciz

    Yeşil-beyazlıların öfkesi, mavi-beyaz-kırmızılarınkinden daha büyük ve kalıcıydı. Zira ihanete, rakip tarafından rezil edilme durumu da eklenmişti. "Elbette Rangers taraftarları bu transferi hoş karşılamadı," diyor blog yazarı Grant. "Ama aynı zamanda bu, Celtic taraftarlarına atılmış büyük bir orta parmak gibiydi. Bunu asla unutmayacaklar."

    Spor açısından bu transfer Rangers için karlı oldu: Johnston, iki yıl içinde yeni takımını iki şampiyonluğa taşıdı. Ancak forvet, Old Firm maçında attığı geç galibiyet golüyle birkaç ay içinde birçok taraftarı ve özellikle de ekipmen sorumlusu Jimmy Bell'i yatıştırmıştı. Ancak bu andan itibaren Bell, soyunma odasında Johnston'ın formasını da hazırlamaya başladı ve diğer oyuncular gibi ona da çikolata barları ikram etti.

    Kulübün ikonu Bell, 69 yaşında vefat etti; 2022 Avrupa Ligi yarı final rövanş maçında RB Leipzig karşısında onun anısına bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Johnston'dan sonra malzeme sorumlusu, düzenli olarak farklı mezhebe mensup oyunculara formalarını hazırlamak zorunda kaldı. Özellikle Bosman Kararı'nın ardından gelen yabancı oyuncu akınıyla birlikte, Rangers'ta Katolikler norm haline geldi.

    Ancak tacizler devam etti: İtalyan Gennaro Gattuso (1997/98 sezonunda Rangers'ta oynadı), soyunma odasında haç kolyesini çıkarmak zorunda kaldığını anlattı. Kulüp, ancak 1998'de oyuncularının kamuya açık yerlerde haç işareti yapmasına izin verdi (ancak lütfen kendi taraftarlarının önünde değil). Ertesi yıl İtalyan Lorenzo Amoruso, kulübün ilk Katolik kaptanı oldu.

  • Rangers ve din: Mevcut durum

    Takımın dini açıdan daha çeşitlilik kazanmasına rağmen, Rangers taraftarları elbette Protestan kalmaya devam etti ve bununla gurur duydu. İki "Old Firm" rakibinin girişimlerine rağmen, stadyumlarında bugüne kadar karşı tarafın dinine yönelik nefret dolu tezahüratlar duyulmaya devam ediyor. UEFA, Rangers'ı bu nedenle 2006, 2007, 2011 ve 2019 yıllarında birçok Avrupa kupası maçında cezalandırdı.

    Blog yazarı Grant, "Bu şarkılar aslında hakaret etmek ya da dini nedenlerle söylenmiyor, kendi kulübünü desteklemek için söyleniyor" diye tahmin ediyor. Uzun süre boyunca, diğer mezhebe duyulan nefret, kendi mezhebini (ve dolayısıyla kendi kulübünü) desteklemenin eşanlamlısı olarak kabul edildi. On yıllar önce şarkılar bu bağlamda yazıldı. Bu geleneklerden kopmak, görünüşe göre zor.

    "Glasgow'da hala mezhepçilik var, ama eskisi kadar kötü değil," diyor Grant, ki ona göre "din kavramı modası geçmiş". Katoliklerin de uzun zamandır takımında önemli roller üstlendiği Grant'i hiç ilgilendirmiyor: "Tek gözlü, eşcinsel saksafoncular bile olabilirler, yeter ki futbolla ilgilenebilsinler."

