"Bunu asla unutamayacaklar": İskoç futbol tarihinin en sansasyonel transferi

Celtic'te Johnston ortalama olarak her iki maçta bir gol attı. Şampiyonluk ve kupa kazandı, ama sadece bununla kalmadı: Bir kahraman haline geldi. Johnston, protestan Rangers FC ile oynanan bir Old Firm maçında kırmızı kart gördükten sonra, soyunma odasına giderken rakip taraftar tribününün önünde haç işareti yaptı. Bu kışkırtıcı hareket, bir kesimde ona olan sevgiyi daha da artırırken, diğer kesimde ona karşı nefreti daha da körükledi.

Celtic'te üç yıl geçirdikten sonra Johnston, Fransa'nın FC Nantes takımına transfer oldu, ancak 1989'da memleketine dönmek istedi: Beklenildiği gibi önce tekrar Celtic ile sözleşme imzaladı, ancak şaşırtıcı bir fikir değişikliğinin ardından tamamen beklenmedik bir şekilde büyük rakibine transfer oldu. Aslında Rangers, bir Katolik'i kadrosuna kattı ve böylece on yıllardır geçerli olan yazılı olmayan kuralını çiğnedi. Ama sıradan bir Katolik değil: ilgili bir geçmişi olan bir Celtic idolü.

Rangers blogu Ibrox Noise'dan Danny Grant, SPOX'a "Glasgow'da bu transfer, aynı yıl Berlin Duvarı'nın yıkılmasından daha büyük bir olaydı" diyor; o zamanlar on yaşındaydı. Transferin 30. yıldönümünde İskoç gazetesi Daily Record şöyle yazdı: "Bu sadece İskoç futbolunu temellerinden sarsan bir transfer değildi. Aynı zamanda bu ülkenin tarihindeki en önemli anlardan biriydi."