"Bunu asla unutamayacaklar": İskoç futbol tarihinin en sansasyonel transferi

Celtic, şehir rakibinden sadece sportif açıdan değil, mali açıdan da geride kalmıştı. Durum o kadar kötüydü ki, kulüp Johnston transferi için ödenmesi gereken tutarı karşılamakta zorlanıyordu. Rangers'ın teknik direktörü Graeme Souness bu karışıklığı öğrendiğinde, aklına akla hayale gelmeyecek bir fikir geldi. Zaten kendisi de Rangers'ın yazılı olmayan kuralını pek umursamıyordu: karısı Katolikti, çocukları da Katolik olarak vaftiz edilmişti. "Belki naiftim, ama din benim için hiçbir zaman bir sorun olmadı," dedi Souness.
Daha iyi spor geleceği ve daha yüksek maaş vaat ederek Johnston'ı fikrini değiştirmeye ikna etti; ikisi İskoç milli takımında birlikte oynadıkları maçlardan tanışıyorlardı. Başlangıçtaki şüpheye rağmen, sonunda Rangers yöneticileri de plana onay verdi. "Kulüpte direnç vardı ve bazı yöneticiler taraftarların toplu halde bizi terk edeceğinden korkuyordu," diye yazdı Souness biyografisinde. "Ama ben, golleriyle doğru tutuma sahip taraftar çoğunluğunu kendi tarafına çekeceğini savundum."
Aslında Souness, Johnston'ın en sevdiği kulübü ihanet etmeye hazır olmasını sağlamıştı. Ve Rangers yöneticilerinin, on yıllardır geçerli olan yazılı olmayan kuralını çiğnemeye hazır olmasını da. Ancak bir sorun daha vardı: Celtic ve Nantes ile olan sözleşmesi. FIFA devreye girdi ve ödenmemiş tutar havale edildiği takdirde Johnston'ın bir Celtic oyuncusu olduğuna karar verdi.
Celtic teknik direktörü Billy McNeill'in, Johnston'ın bu duyulmamış ihanetinin cezası olarak onu bir daha asla sahaya sürmemek için ödeme yapılmasını ısrarla talep ettiği söyleniyor. Ancak kulüp buna karşı karar verdi, daha önce ödenmiş olan 400.000 sterlini geri aldı ve böylece Johnston'ın Rangers'a transferini mümkün kıldı. Oyuncu daha yüksek bir maaşın, Nantes ise artık 1,5 milyon sterlin olan daha yüksek bir transfer ücretinin keyfini çıkardı.