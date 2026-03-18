Glatzel Polzin
"Bunu anlayamıyorum!" Kenara itilen HSV yıldızı, teknik direktör Merlin Polzin'e yönelik sert bir röportajda eleştirilerde bulundu

HSV şimdilik en şiddetli küme düşme mücadelesinin dışında kalmayı başardı. Yine de, bir zamanlar takımı küme düşmekten kurtaran kahraman şimdi bir skandala neden oluyor.

Robert Glatzel, sansasyonel bir röportajda HSV teknik direktörü Merlin Polzin'i açıkça eleştirdi ve bir zamanların yükselme kahramanı olarak artık takımda neredeyse hiç rol oynamamasına duyduğu öfke ve şaşkınlığını dile getirdi.

Davie Selke'nin ayrılmasına ve yeni transfer olan kaptan Yussuf Poulsen'in sürekli sakatlıklarına rağmen, Glatzel Polzin yönetiminde artık tamamen kenara itilmiş durumda ve bu sezon sadece 393 dakika sahada kalabildi. 32 yaşındaki oyuncu, bunun çok az olduğunu düşünüyor.

  • Glatzel, Bundesliga'da üst üste dört maçta 90 dakika boyunca yedek kulübesinde oturduktan sonra Hamburger Morgenpost gazetesine verdiği demeçte, durumun "son derece sinir bozucu" olduğunu söyledi. Bundan önce, Union Berlin ve Mainz 05'e karşı üst üste iki maçta ilk 11'de yer almış ve hatta bir gol pası vermişti. Ancak durum "sonra yine tamamen tersine döndü. "Böyle bir durumla daha önce hiç karşılaşmamıştım [...], her ne kadar yüzde 100 formda olsam da."

    Kendisi için çok zor olan bu durum nedeniyle Polzin ile görüşmek istedi, ancak Polzin'in açıklamaları onda daha da fazla anlaşılmazlık yarattı. "Elbette bu konuyu daha önce de konuştuk. Ve onun da bana açıkça söylediği bir gerekçesi var. Ancak şu anda hiç oynamamış olmam benim için anlaşılır değil," diye vurguladı 32 yaşındaki oyuncu: "En son Leverkusen maçından sonra proaktif bir şekilde teknik direktöre gittim ve bir açıklama istedim. Bana nedenlerini söyledi. Bunları kamuoyunda konuşmak istemiyorum. Bunlar kulüp içi konular. O zaman neden sonraki iki maçta da sadece yedek kulübesinde oturduğumu anlayamıyorum."

    • Reklam

  • Glatzel, HSV'de "ortalığı karıştırmak" istemiyor - ve yazın ayrılacak

    Polzin'in HSV'de tercih ettiği sisteme klasik bir ceza sahası forveti olarak artık uymadığı yönündeki argümanı da kabul etmiyor. "Hayır, bunu tam olarak anlayamıyorum. Elbette her teknik direktörün kendi oyun anlayışı vardır. Zaten ben olmadan da işler çoğu zaman iyi gitti. Diğer özelliklerin daha çok arandığı maçlar olduğunu da gayet iyi anlayabiliyorum. Öte yandan, ilk 11'de yer aldığım üç maçta, oyuncu profilimle takıma yardımcı olabileceğimi açıkça gösterebildim," diye açıklayan Glatzel, anlamlı bir şekilde şöyle ekledi: "Kötü oynadığım için kenarda oturmuyorum!"

    Bu röportajla "ortamı kızıştırmak ya da kendimi takımın üstüne çıkarmak" istemediğini, ancak "sadece birkaç şeyi içimden atmak ve pozisyonumu belirlemek" istediğini söyledi. Onun için "en önemli şey", HSV ile ligde kalmak. Ancak durumuna ilişkin artık iyimser değil: "Her şeyin benim için 180 derece değişmesi pek olası değil."

    Glatzel, 2027'ye kadar süren sözleşmesine atıfta bulunsa da, durumunda bir değişiklik olmazsa yazın, beş yılın ardından HSV'den ayrılacağını da açıkça belirtti. "Son dokuz aydır yaşadığım gibi bir durumu kesinlikle bir daha yaşamak istemiyorum. Bu benim için kesin."

  • Glatzel, HSV'de vazgeçilmez bir golcü haline geldi - Yükselme sezonundaki sakatlığı bir dönüm noktası oldu

    Glatzel, 2021 yılında Cardiff City'den Hamburg'a yaklaşık bir milyon avroya transfer olmuş ve Rothosen'de son yılların en golcü oyuncusu olarak kendini kanıtlamıştı. Bundesliga'ya dönmeden önceki üç yıl boyunca olağanüstü gol ortalamalarıyla parladı ve asist konusunda da güçlü bir performans sergiledi. Ancak, takımın üst lige yükseldiği sezonda, muhteşem bir sezon başlangıcının ardından (ilk 6 maçta 7 gol) bir tendon yırtığı geçirdi ve Ekim ortasından Mart ortasına kadar sahalardan uzak kalmak zorunda kaldı.

    Bu süre zarfında Selke, bir numaralı forvet pozisyonunu ondan devralmıştı. Ağır sakatlığına rağmen Glatzel, 15 lig maçında 10 gol atmayı başardı. Yeni sezonda Polzin, Selke'nin ayrılmasına rağmen Glatzel'e nadiren şans verdi ve Ransford Königsdörffer gibi daha hızlı kontratak forvetlerini tercih etti. Kış transfer döneminde HSV, Southampton'dan Damion Downs'u kiralık olarak kadrosuna kattı ve Elversberg'den yetenekli genç oyuncu Otto Stange'yi geri çağırdı. 

    Glatzel şu ana kadar sezonun sadece iki golünü attı. DFB Kupası'nda 2. turda Heidenheim karşısında oyuna sonradan girerek galibiyet golünü attı. 12. haftada VfB Stuttgart karşısında ilk kez Bundesliga'da ilk 11'de yer aldı ve hemen 1-0'ı attı, ancak birkaç dakika sonra kas yırtılması nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.

  • Robert Glatzel'in HSV'deki performans verileri ve istatistikleri

    SezonMaçlarGollerAsist
    2025/261621
    2024/251611-
    2023/2435238
    2022/2337198
    2021/2241274
