"Bunu anlayamıyorum!" Kenara itilen HSV yıldızı, teknik direktör Merlin Polzin'e yönelik sert bir röportajda eleştirilerde bulundu

Polzin'in HSV'de tercih ettiği sisteme klasik bir ceza sahası forveti olarak artık uymadığı yönündeki argümanı da kabul etmiyor. "Hayır, bunu tam olarak anlayamıyorum. Elbette her teknik direktörün kendi oyun anlayışı vardır. Zaten ben olmadan da işler çoğu zaman iyi gitti. Diğer özelliklerin daha çok arandığı maçlar olduğunu da gayet iyi anlayabiliyorum. Öte yandan, ilk 11'de yer aldığım üç maçta, oyuncu profilimle takıma yardımcı olabileceğimi açıkça gösterebildim," diye açıklayan Glatzel, anlamlı bir şekilde şöyle ekledi: "Kötü oynadığım için kenarda oturmuyorum!"

Bu röportajla "ortamı kızıştırmak ya da kendimi takımın üstüne çıkarmak" istemediğini, ancak "sadece birkaç şeyi içimden atmak ve pozisyonumu belirlemek" istediğini söyledi. Onun için "en önemli şey", HSV ile ligde kalmak. Ancak durumuna ilişkin artık iyimser değil: "Her şeyin benim için 180 derece değişmesi pek olası değil."

Glatzel, 2027'ye kadar süren sözleşmesine atıfta bulunsa da, durumunda bir değişiklik olmazsa yazın, beş yılın ardından HSV'den ayrılacağını da açıkça belirtti. "Son dokuz aydır yaşadığım gibi bir durumu kesinlikle bir daha yaşamak istemiyorum. Bu benim için kesin."