United'ın Santos için Chelsea'nin kapısını çalma kararı, Merson'ın kafasını karıştırdı; yorumcu, 50 milyon sterlinlik anlaşmanın arkasındaki mantığı sorguladı. Manchester United, Lionel Messi ile birlikte Inter Miami'ye katılmak için Old Trafford'dan ayrılan tecrübeli ön libero Casemiro'nun gidişinin ardından bu yaz orta sahada bir yenilemeyi öncelik haline getirdi. Ancak Merson, bu boşluğu doldurması için seçilen oyuncunun profiline hayli uzak kalmaya devam ediyor.

Eski Arsenal oyuncusu, Sky Sports'a konuşurken 22 yaşındaki oyuncunun gelişine dair şaşkınlığını şu sözlerle dile getirdi: "Andrey Santos transferini hiç anlamıyorum. Yanılıyor olabilirim ve Manchester United farklı bir şey görüyor olabilir. Ama birçok Chelsea taraftarı onun ne yaptığını soruyordu. Oyunu kesmiyor, pozisyon yaratmıyor, gol atmıyor. Benim sorunum bu."



