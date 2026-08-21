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'Bunu anlamıyorum!' - Paul Merson, Man Utd'ı 50 milyon sterlinlik 'akıl almaz' transfer hatası nedeniyle yerden yere vurdu
Merson, Brezilyalı transfer konusunda ikna olmuş değil
United'ın Santos için Chelsea'nin kapısını çalma kararı, Merson'ın kafasını karıştırdı; yorumcu, 50 milyon sterlinlik anlaşmanın arkasındaki mantığı sorguladı. Manchester United, Lionel Messi ile birlikte Inter Miami'ye katılmak için Old Trafford'dan ayrılan tecrübeli ön libero Casemiro'nun gidişinin ardından bu yaz orta sahada bir yenilemeyi öncelik haline getirdi. Ancak Merson, bu boşluğu doldurması için seçilen oyuncunun profiline hayli uzak kalmaya devam ediyor.
Eski Arsenal oyuncusu, Sky Sports'a konuşurken 22 yaşındaki oyuncunun gelişine dair şaşkınlığını şu sözlerle dile getirdi: "Andrey Santos transferini hiç anlamıyorum. Yanılıyor olabilirim ve Manchester United farklı bir şey görüyor olabilir. Ama birçok Chelsea taraftarı onun ne yaptığını soruyordu. Oyunu kesmiyor, pozisyon yaratmıyor, gol atmıyor. Benim sorunum bu."
- Getty Images Sport
Carrick'in orta sahada denge arayışı
Carrick, özellikle de Sandro Tonali ve Elliot Anderson gibi hedefleri Premier League'deki rakiplerine kaptırdıktan sonra, orta sahada doğru dengeyi bulmak için çaresizce uğraşıyordu. United, serbest kalma maddesini devreye sokarak Youri Tielemans'ı 35 milyon £ karşılığında kadrosuna katmış olsa da Merson, Santos'un eklenmesinin gerekli sertliği sağlamadığını düşünüyor. Merson sözlerini şöyle sürdürdü: "Tielemans transferini beğeniyorum, o iyi bir futbolcu. Ama Tielemans ve Fernandes gibi iyi futbolcularınız varken, topu geri kazanmak için bundan daha fazlasına ihtiyacınız var."
Şüpheleri paylaşan bir diğer isim de eski United orta saha oyuncusu Paul Ince oldu; Ince ayrıca mali yapı ve altyapıdan gelen oyuncuların yolu konusunda da endişelerini dile getirdi. Ince, Oddschecker'a şunları söyledi: "Chelsea'den Santos adlı delikanlıyı 50 milyon £'a transfer ettiler, bu onun gibi biri için çok fazla para. Bence o konuda hâlâ kesin bir yargıya varılmış değil. Altyapıdan yükselen [Kobbie] Mainoo elinizdeyken genç bir merkez orta saha oyuncusuna 50 milyon £ harcamak, beni biraz afallattı."
Santos, Old Trafford sınavına hazır
Kendi adına Santos, eleştirilere aldırmıyor gibi görünüyor ve kendini kulübün savunmadaki yeni beyni olarak kabul ettirmeye odaklanmış durumda. Brezilyalı oyuncunun bu hafta sonu Hull City karşısında resmi maçlardaki ilk maçına çıkması bekleniyor ve daha önce beş kez Şampiyonlar Ligi kazanan bir ismin üstlendiği rolü devralmanın sorumluluğu hakkında da konuştu.
"Casemiro benim için adeta bir efsane, biliyorsun," diyen Santos, vatandaşı hakkında şöyle konuştu: "Artık o gitti. Şimdi ben buradayım, bu yüzden Casemiro'nun geçen sezon yaptığı gibi yapabileceğimi hissediyorum ve bunu yapmak için buradayım."
Santos, kendi oyun stilinin Carrick'in teknik sisteminin taleplerine oldukça uygun olduğunu söyledi. "Özelliklerime gelirsek, daha geride, 6 numara gibi oynamayı seviyor ve tercih ediyorum," diye ekledi. "Bu yüzden topsuz oyunda takım arkadaşlarıma yardım etmeye çalışıyorum ve topla birlikteyken hatları kırmaya bayılıyorum."
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Ufukta yeni takviyeler var
Santos ve Tielemans için halihazırda yapılan önemli yatırıma rağmen, United transfer piyasasındaki işini henüz bitirmedi. Haberler, kulübün 1 Eylül son tarihinden önce seçeneklerini daha da güçlendirmek için Brighton'dan Carlos Baleba transferinde anlaşmaya yaklaşmakta olduğunu öne sürüyor.
Santos'un öncülük ettiği ve Baleba ile potansiyel olarak tamamlanabilecek bu iddialı orta saha yeniden yapılanmasının, eleştirileri susturup Carrick'in çaresizce ihtiyaç duyduğu dengeyi sağlayıp sağlayamayacağını ise zaman gösterecek.
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