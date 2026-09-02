Olmo, İspanya'nın kısa süre önce kazandığı Dünya Kupası zaferini kutlamak için bu hafta memleketi Terrassa'ya döndü, ancak sohbet kısa sürede kulübün yaz transfer faaliyetlerine geldi. 28 yaşındaki oyuncuya, Atletico Madrid'in transferi kesin şekilde engellemesinden önce Katalonya ile adı güçlü biçimde anılan eski Manchester City forveti Alvarez hakkında özellikle soru soruldu. Atletico, €100 milyonun üzerindeki teklifi reddetmiş ve oyuncunun Barca'ya katılma isteğine rağmen yerel bir rakiple pazarlık yapmayı kabul etmemişti.

Memleketine dönüşü sırasında basına konuşan Olmo, Metropolitano'daki karar vericilerin süreci ele alış biçimi karşısındaki şaşkınlığını gizlemedi. Atletico'nun görüşmeler konusundaki katı tutumunu anlayıp anlamadığı sorulduğunda Olmo şu yanıtı verdi: "Anlamak mı, anlamıyorum. Sonuçta hepimizin hayalleri var. Bence Julian da bu konuda netti. Hayalleri için mücadele etti ama nihayetinde insanın kontrol edemeyeceği başka dış etkenler de var. Bu anlamda, bunun da onlardan biri olduğu aşikâr. Ama hayat devam ediyor. Bu burada bitmiyor."