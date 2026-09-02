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“Bunu anlamıyorum” - Dani Olmo, Julian Alvarez'in Barcelona'ya gerçekleşmeyen transfer hamlesine tepki gösterdi
Olmo, Atletico Madrid'in tutumunu sorguluyor
Olmo, İspanya'nın kısa süre önce kazandığı Dünya Kupası zaferini kutlamak için bu hafta memleketi Terrassa'ya döndü, ancak sohbet kısa sürede kulübün yaz transfer faaliyetlerine geldi. 28 yaşındaki oyuncuya, Atletico Madrid'in transferi kesin şekilde engellemesinden önce Katalonya ile adı güçlü biçimde anılan eski Manchester City forveti Alvarez hakkında özellikle soru soruldu. Atletico, €100 milyonun üzerindeki teklifi reddetmiş ve oyuncunun Barca'ya katılma isteğine rağmen yerel bir rakiple pazarlık yapmayı kabul etmemişti.
Memleketine dönüşü sırasında basına konuşan Olmo, Metropolitano'daki karar vericilerin süreci ele alış biçimi karşısındaki şaşkınlığını gizlemedi. Atletico'nun görüşmeler konusundaki katı tutumunu anlayıp anlamadığı sorulduğunda Olmo şu yanıtı verdi: "Anlamak mı, anlamıyorum. Sonuçta hepimizin hayalleri var. Bence Julian da bu konuda netti. Hayalleri için mücadele etti ama nihayetinde insanın kontrol edemeyeceği başka dış etkenler de var. Bu anlamda, bunun da onlardan biri olduğu aşikâr. Ama hayat devam ediyor. Bu burada bitmiyor."
- AFP
Alvarez olmadan geleceği inşa etmek
Arjantinli forveti kadrosuna katamamak, Barcelona'nın uzun vadeli planlaması açısından bir darbe olsa da Olmo, Hansi Flick'in ekibinin büyük kupalar için mücadele edecek yeterli derinliğe sahip olduğundan emin. Barcelona, bu transfer döneminde Anthony Gordon, Rodri ve Gabriel Jesus gibi isimleri kadrosuna katarak önemli yatırımlar yaptı.
Olmo, "Bizi kişisel olarak çok iyi bir yılın beklediğinden eminim. Elbette çok fazla rekabet var, çünkü diğer kulüpler de çok iyi takviyeler yaptı ama bence rekabet edecek fazlasıyla geniş bir kadromuz var" dedi.
Şampiyonlar Ligi hedefleri ve ligde üstünlük
Yeni sezona bakarken, eski RB Leipzig oyuncusu hedefini Barcelona'nın İspanya futbolundaki üstünlüğünü sürdürmeye ve sonunda Avrupa sahnesinde de önemli bir etki yaratmaya koydu. Barcelona, yurt içi sezona kusursuz bir başlangıç yaptı ve La Liga'daki ilk üç maçından üç galibiyet çıkardı. Olmo bu üç karşılaşmanın tamamında forma giydi, ancak bu sezon hâlâ ilk gol katkısını arıyor. Buna rağmen, son yıllarda eleme turlarında zorlanan bir takım için en büyük hedef hâlâ Şampiyonlar Ligi.
Olmo, "Yeni hedefler var; kazanmaya devam etmek, La Liga, Kupa ve Süper Kupa şampiyonluklarını savunmayı sürdürmek" dedi. Asıl hedefin, "Şampiyonlar Ligi için gitmek olduğunu, çünkü çok iyi bir takıma sahip olduklarını" vurguladı. Real Madrid ile olan yoğun rekabete de değinen Olmo, "Her zaman böyle oldu. Real Madrid, çok büyük oyuncularla çok iyi güçlenmiş bir takım. Biz de öyle. Sonuçta ikimizin de hedefi her şeyi kazanmak. Her zaman olduğu gibi elimizdekiler için savaşacağız. Ulusal düzeyde çok başarılı geçen iki yılımız oldu ve şimdi Avrupa'da da başarı elde etmek istiyoruz. Hedefimiz bu" ifadelerini kullandı.
- Getty Images Sport
Kulüp kararlarına ve takım birliğine saygı duymak
Memlekete dönüş etkinliği, Olmo'ya kulübün Dünya Kupası kazananları için Spotify Camp Nou'da planlanan saygı duruşunun iptalini de değerlendirme fırsatı verdi. Barcelona, Elche'deki bir maç sırasında bir üyenin tutuklanmasının ardından töreni iptal etme kararı aldı; oyuncular da bu kararı herhangi bir şikâyette bulunmadan kabul etti.
"Sonuçta kulüp, bunu yapmak için en doğru zamanın bu olmadığına karar verdi" dedi oyun kurucu. "Biz de oyuncular olarak sonuçta buna saygı duyuyoruz. Kulübün, kazandığımız o Dünya Kupası nedeniyle bize yüzde 100 değer verdiğini biliyoruz. Yaşanan her şeyin ardından bunun mükemmel bir ortam olmadığı düşünüldü. Sonuçta bu saygı duyulacak bir karar, önemli değil."
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