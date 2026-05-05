Örneğin Michael Olise'nin Fransa milli takımına her zaman çok dikkat çekici kıyafetlerle geldiği yönündeki eleştiriye Hoeneß şöyle yanıt verdi: "Evet, ama o zaten dünya çapında bir yıldız, bunu yapabilir. Elbette bunu körükleyen medya da var. Yeni kız arkadaşı da elbette buna ilgi duyacaktır.

Ancak pembe bir takım elbise "asla mantıklı değil. Futbolla ikna etmesi gerektiğini anlaması gerekiyor. Sahada insanları heyecanlandırması gerekiyor. Ve sonrasında belki dikkat çekici bir araba sürerse ya da benzeri bir şey yaparsa, o başka bir konu. Ama bunu 18 yaşında yapmak zorunda değil."

Bu nedenle FC Bayern'in müdahale etme sorumluluğu var. Hoeneß bu nedenle baş antrenör Vincent Kompany'nin Karl ile bu konuyu zaten konuştuğuna "emin". Sonuç olarak: "Sonunda sahada gösterdiği performansa göre değerlendirilmeli. Ve dört ya da beş yıl sonra milli takım oyuncusu olduğunda ve insanlar 'Onun için de stadyuma gidiyorum' dediklerinde, belki o zaman Karnaval'da kendine biraz izin verebilir. O zaman kostümünü dolaptan çıkarabilir – ve belki tekrar giyebilir."