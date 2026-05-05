Çeyrek final rövanş maçında İspanyol rekor şampiyonuna karşı 4-3 galibiyetinde sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Karl, stadyuma pembe pantolon, pembe ceket, pembe (Şirin) şapka ve bunlara uyan ayakkabılarla gelmişti.
Çeviri:
"Bunu 18 yaşında yapmak zorunda değilsin": Uli Hoeneß, Bayern Münih'in süper yeteneği Lennart Karl'a sert bir uyarıda bulunacağını açıkladı
Bayern'in patronu, DAZN'a verdiği bir röportajda bunun hoşuna gitmediğini açıkladı. FC Bayern'i bu sezon, olağanüstü oyun performansının yanı sıra iyi bir imaj da ayırt ediyor. Hoeneß, söz konusu akşamda Karl'ın giydiği kıyafeti buna dahil etmedi: "İnternette pembe takım elbiseyle görünmek zorunda değilsin. Ancak Bastian Schweinsteiger'in tırnaklarını siyah ojeyle boyadığında da aynı şeyi yaşamıştık. O zaman da Franz (Beckenbauer, ed.) ve ben müdahale etmiştik."
74 yaşındaki Hoeneß bu nedenle şunları söyledi: "Sanırım bir ara Lennart'ı gördüğümde onu kenara çekip hayatta neyin önemli neyin önemsiz olduğunu anlatacağım."
Örneğin Michael Olise'nin Fransa milli takımına her zaman çok dikkat çekici kıyafetlerle geldiği yönündeki eleştiriye Hoeneß şöyle yanıt verdi: "Evet, ama o zaten dünya çapında bir yıldız, bunu yapabilir. Elbette bunu körükleyen medya da var. Yeni kız arkadaşı da elbette buna ilgi duyacaktır.
Ancak pembe bir takım elbise "asla mantıklı değil. Futbolla ikna etmesi gerektiğini anlaması gerekiyor. Sahada insanları heyecanlandırması gerekiyor. Ve sonrasında belki dikkat çekici bir araba sürerse ya da benzeri bir şey yaparsa, o başka bir konu. Ama bunu 18 yaşında yapmak zorunda değil."
Bu nedenle FC Bayern'in müdahale etme sorumluluğu var. Hoeneß bu nedenle baş antrenör Vincent Kompany'nin Karl ile bu konuyu zaten konuştuğuna "emin". Sonuç olarak: "Sonunda sahada gösterdiği performansa göre değerlendirilmeli. Ve dört ya da beş yıl sonra milli takım oyuncusu olduğunda ve insanlar 'Onun için de stadyuma gidiyorum' dediklerinde, belki o zaman Karnaval'da kendine biraz izin verebilir. O zaman kostümünü dolaptan çıkarabilir – ve belki tekrar giyebilir."
Lennart Karl'ın pembe kıyafeti: Michael Ballack da pek beğenmemişti
Karl'ın kıyafeti ve ardından stadyumun iç sahasında takım arkadaşlarıyla yaptığı sevinç gösterisi, menajeri Michael Ballack'ın da hoşuna gitmemişti. "Zıplaması bile zaten fazla. Ama bunu coşkuya ve gençliğine bağlayalım," dedi eski profesyonel futbolcu DAZN'de: "Soyunma odasında bunun bedelini ödeyecek, bundan eminim." Kendisinin de Karl'a "kesinlikle" kişisel bir mesaj göndereceğini ekledi.
Aleksandar Pavlovic, o zamanlar arkadaşının bu hareketine gülümsemeyle tepki vermişti. "Çocuğu tanıyoruz. Dikkat çekmek istiyor," diyen orta saha oyuncusu, "Bugün de bunu gördük. Bırak yapsın," diye ekledi.
Lennart Karl'ın bu sezonki performans verileri
Maçlar Goller Asistler Sarı Kartlar 36 9 7 1