Bunny Shaw sözleşme imzaladı! Manchester City, yıldız forvetin Chelsea ile ilgili söylentilere rağmen uzun vadeli bir sözleşme imzaladığını doğruladı
Kulüp, yıldız forvetini 2030 yılına kadar kadrosunda tuttu
Shaw, City ile dört yıllık yeni bir sözleşme imzaladı; böylece WSL’nin en golcü forveti, öngörülebilir gelecekte Manchester’da kalacak. Anlaşma, 29 yaşındaki oyuncuyu 2030 yılına kadar kulüpte tutacak ve gök mavisi formayla geçireceği süreyi neredeyse on yıla çıkaracak. Duyuru, oyuncunun Etihad Sezonun En İyi Oyuncusu seçilmesinden kısa bir süre sonra, City'nin 2025-26 After Party etkinliğinde sahnede kendisi tarafından muhteşem bir şekilde yapıldı.
Manchester City'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamalarda, sözleşmesini uzatma kararından bahseden Shaw şunları söyledi: "Bu inanılmaz kulüpte dört yıl daha kalacağım için çok mutluyum. Her zaman Manchester City'nin bana evim gibi geldiğini söylemişimdir – burada geçirdiğim ilk beş yıl boyunca bir oyuncu olarak çok geliştiğim ve bir insan olarak çok olgunlaştım. Kızların WSL şampiyonluğunu kazanmasına yardımcı olmak, kariyerimin en gurur verici anlarından biri ve gelecek sezon ve sonrasında neler yapabileceğimizi görmek için çok heyecanlıyım – tabii Brighton'a karşı oynayacağımız bir büyük maç daha var! City taraftarlarına – hepimizi her zaman desteklediğiniz için teşekkür ederim. Hepinizle birlikte bu unutulmaz yolculukta olmaktan çok mutluyum ve gelecekte neler başarabileceğimizi görmek için sabırsızlanıyorum."
Chelsea'nin ilgisini umursamadan
Bu haber, üç kez Altın Ayakkabı ödülünü kazanan oyuncuyla adı sıkça anılan rakip kulüpler, özellikle de Chelsea için büyük bir darbe oldu. Daha önceki haberlerde sözleşme görüşmelerinin çıkmaza girdiğine dair iddialar yer almış ve bu durum birçok kişinin Shaw’un bedelsiz olarak ayrılacağına inanmasına neden olmuştu. Ancak City, bu engelleri başarıyla aşarak rekor golcüsünü yeni şartlarla kadrosunda tutmayı başardı.
Chelsea teknik direktörü Sonia Bompastor, Jamaikalı oyuncu hakkında sorulduğunda "Onu kim kişisel istek listesine eklemez ki?" diye şaka yaparak bu söylentileri daha da alevlendirmişti. Shaw'u dört yıl daha kadroda tutmayı başaran City Futbol Direktörü Therese Sjogran, Manchester ekibinin Avrupa'nın elit kulüplerinin ilgisini savuşturabileceğini kanıtlayarak önemli bir niyet beyanında bulundu.
Rekor kıran bir kampanya
Shaw’un sözleşme uzatması, WSL tarihinin tartışmasız en iyi bireysel sezonunun ardından geldi. Sadece 22 maçta 21 gol atarak rekor niteliğinde üçüncü sezon üst üste gol kralı olarak City’yi lig şampiyonluğuna taşıdı. Bu süreçte, turnuva tarihinde üç ayrı sezonda 20 gol barajını aşan ilk oyuncu oldu ve Gareth Taylor’ın takımını ulusal bir güç haline getiren istikrarını gözler önüne serdi.
Golcü kimliğinin ötesinde, istatistikler onun hücumda olduğu kadar savunmada da önemli olan eksiksiz bir forvet olduğunu gösteriyor. Shaw, bu sezon ligde en fazla top kapma (152) sayısına ulaşırken, top kazanma konusunda da en üst sıralarda yer aldı. Zaten kulübün tüm zamanların en golcü oyuncusu olan Jamaikalı oyuncu, 2021'de Bordeaux'dan transfer olduğundan bu yana Blues formasıyla 137 maçta 117 gol ve 28 asistlik muhteşem bir istatistik sergiledi.
Çifte zafer peşinde
WSL şampiyonluğunu çoktan garantilemiş ve geleceğini güvence altına almış olan Shaw, şimdi dikkatini Wembley’de Brighton ile oynanacak FA Cup finaline çeviriyor. Pazar günü alınacak bir galibiyet, Manchester City’ye tarihi bir lig-kupa dublesi kazandıracak ve forvetin parlak kupa koleksiyonuna bir kupa daha ekleyecek. Futbol direktörü Therese Sjogran, Şampiyonlar Ligi’ne dönüş hazırlıklarını sürdüren takımda Shaw’un gerçek bir lider haline geldiğini belirterek, onun varlığının hâlâ hayati önem taşıdığına inanıyor.
Sjogran şunları ekledi: "Dünyanın en iyi santrforlarından birinin hizmetlerini garantilemiş olmamız City için büyük bir mesaj, ama aynı zamanda Bunny'nin de başarıya ulaşmak için en iyi yerin burası olduğuna inanması da öyle. Ulaşmayı umduğumuz hedeflere olan sarsılmaz inancı için ona teşekkür etmek istiyorum." Bu sezon şu ana kadar tüm turnuvalarda 26 gol atan Shaw, bu hafta sonu ulusal stadyumda maçı belirleyecek golü atacak en büyük favori olacak.