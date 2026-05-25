Bunny Shaw sözleşme imzaladı! Manchester City, yıldız forvetin Chelsea ile ilgili söylentilere rağmen uzun vadeli bir sözleşme imzaladığını doğruladı

Shaw, City ile dört yıllık yeni bir sözleşme imzaladı; böylece WSL’nin en golcü forveti, öngörülebilir gelecekte Manchester’da kalacak. Anlaşma, 29 yaşındaki oyuncuyu 2030 yılına kadar kulüpte tutacak ve gök mavisi formayla geçireceği süreyi neredeyse on yıla çıkaracak. Duyuru, oyuncunun Etihad Sezonun En İyi Oyuncusu seçilmesinden kısa bir süre sonra, City'nin 2025-26 After Party etkinliğinde sahnede kendisi tarafından muhteşem bir şekilde yapıldı.

Manchester City'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamalarda, sözleşmesini uzatma kararından bahseden Shaw şunları söyledi: "Bu inanılmaz kulüpte dört yıl daha kalacağım için çok mutluyum. Her zaman Manchester City'nin bana evim gibi geldiğini söylemişimdir – burada geçirdiğim ilk beş yıl boyunca bir oyuncu olarak çok geliştiğim ve bir insan olarak çok olgunlaştım. Kızların WSL şampiyonluğunu kazanmasına yardımcı olmak, kariyerimin en gurur verici anlarından biri ve gelecek sezon ve sonrasında neler yapabileceğimizi görmek için çok heyecanlıyım – tabii Brighton'a karşı oynayacağımız bir büyük maç daha var! City taraftarlarına – hepimizi her zaman desteklediğiniz için teşekkür ederim. Hepinizle birlikte bu unutulmaz yolculukta olmaktan çok mutluyum ve gelecekte neler başarabileceğimizi görmek için sabırsızlanıyorum."