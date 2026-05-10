Brighton, Merseyside'da oynanan beş gollü heyecan verici maçtan galip çıkarak Wembley'e giden ilk takım oldu. Liverpool'un 22. dakikada 2-0 öne geçmesinin ardından, bunu zorlu bir mücadelenin ardından başardılar. Ceri Holland'ın sol kanattan yaptığı ataklar her iki golün de hazırlık aşamasında öne çıktı. Denise O'Sullivan, Holland'ın ortalarından birini kafayla gole çevirdi, ardından Beata Olsson bir başka ortanın yarattığı kaosu değerlendirerek Reds'e rüya gibi bir başlangıç sağladı.

Ancak Brighton bu geriye düşüşe iyi tepki verdi ve Manuela Vanegas, Liverpool'un ikinci golünden sadece bir dakika sonra skoru 1-2'ye getirerek takımının işini biraz daha kolaylaştırdı. İkinci yarıda Seagulls kontrolü ele geçirdi ve Fran Kirby'nin direğe çarpan şutunun ardından, Madison Haley dar açıdan kafayla skoru eşitledi.

Kazanan golün gelmesi uzun sürdü. Liverpool, yedek kulübesinden gelen takviyenin etkisiyle daha iyi bir dönem geçirdi, ancak maç uzatmalara gidecek gibi görünürken, 95. dakikada Wembley'e biletini alan taraf Brighton oldu. Durumdan sonra Reds'in savunması zayıfladı ve Vanegas'ın golüne engel olamadı. Son dakikalarda da topu uzaklaştıramayan Reds, Nadine Noordam'ın Jennifer Falk'ı geçerek Seagulls'u Kadınlar FA Kupası finaline taşıyan golüne engel olamadı.