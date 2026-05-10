Getty Images/GOAL
Çeviri:
Bunny Shaw'dan başkası olamazdı! Manchester City'nin yıldızı, yeni WSL şampiyonu Chelsea'nin kalbini kırarken, sürpriz takım Brighton ile birlikte Kadınlar FA Kupası finaline yükseldi
Brighton tarih yazdı ve ilk kez Wembley'e gitme hakkı kazandı
Brighton, Merseyside'da oynanan beş gollü heyecan verici maçtan galip çıkarak Wembley'e giden ilk takım oldu. Liverpool'un 22. dakikada 2-0 öne geçmesinin ardından, bunu zorlu bir mücadelenin ardından başardılar. Ceri Holland'ın sol kanattan yaptığı ataklar her iki golün de hazırlık aşamasında öne çıktı. Denise O'Sullivan, Holland'ın ortalarından birini kafayla gole çevirdi, ardından Beata Olsson bir başka ortanın yarattığı kaosu değerlendirerek Reds'e rüya gibi bir başlangıç sağladı.
Ancak Brighton bu geriye düşüşe iyi tepki verdi ve Manuela Vanegas, Liverpool'un ikinci golünden sadece bir dakika sonra skoru 1-2'ye getirerek takımının işini biraz daha kolaylaştırdı. İkinci yarıda Seagulls kontrolü ele geçirdi ve Fran Kirby'nin direğe çarpan şutunun ardından, Madison Haley dar açıdan kafayla skoru eşitledi.
Kazanan golün gelmesi uzun sürdü. Liverpool, yedek kulübesinden gelen takviyenin etkisiyle daha iyi bir dönem geçirdi, ancak maç uzatmalara gidecek gibi görünürken, 95. dakikada Wembley'e biletini alan taraf Brighton oldu. Durumdan sonra Reds'in savunması zayıfladı ve Vanegas'ın golüne engel olamadı. Son dakikalarda da topu uzaklaştıramayan Reds, Nadine Noordam'ın Jennifer Falk'ı geçerek Seagulls'u Kadınlar FA Kupası finaline taşıyan golüne engel olamadı.
- Getty Images
Yine bir sürpriz mi yaşanacak? Brighton, Man City karşısında aynı başarıyı tekrarlamak istiyor
Bu, Brighton için muhteşem geçen sezonun devamı niteliğinde ve kadın takımının ilk kez kutsal Wembley çimlerine çıkmasıyla sezonun tarihi bir şekilde sona ermesini garanti ediyor. Seagulls, son dört maçında Arsenal ve Man City'yi mağlup ederken, Gunners ve Man Utd ile berabere kalarak pazar günkü yarı finale müthiş bir formda girdi; Liverpool'da oynayacakları bir başka büyük maç ise bu ivmeyi daha da artırıyor.
Dario Vidosic'in takımı, iki hafta önce WSL şampiyonunu mağlup ettikten sonra, bu ayın sonlarında Man City ile tekrar karşılaşacak ve elit takımların baş belası olmaya devam etmeyi umuyor. Geçen ay kendi sahasında alınan 3-2'lik galibiyet, City'nin şampiyonluk kutlamalarını ertelemiş, ardından Arsenal ile 1-1 berabere kalınmasıyla Manchester kulübü kutlamalara başlamıştı. Brighton, tüm baskının rakip üzerinde olacağı bir finalde bir kez daha sürpriz yapmaktan emin olacak.
Shaw olmalıydı! Chelsea'ye transfer olacağı söylenen forvet, Blues'un kabusu oluyor
Stamford Bridge'de öğleden sonranın büyük bir bölümünde, Brighton'ın finalde Man City değil de Chelsea ile karşılaşacağı izlenimi hakimdi.
Maçın 8. dakikasında Erin Cuthbert'in şutu defans oyuncusuna çarparak ağlara gitti ve ev sahibi takım, başından beri çekişmeli geçeceği belli olan bu maçta erken bir avantaj elde etti. Sam Kerr ise 60. dakikada Khiara Keating'in hatasını değerlendirerek kafayla topu ağlara gönderdi ve farkı ikiye çıkardı.
Ancak City, bir şekilde daha erken başlayan maçın heyecanını bile geride bırakan bir maçta, en dramatik geri dönüşü gerçekleştirdi. Maçın bitimine dört dakika kala, Mary Fowler, ceza sahası kenarından köşeye gönderdiği güzel bir şutla İngiliz şampiyonu için bir gol attı. Bu gol, kesinlikle sadece teselli golü gibi görünüyordu.
Ancak, saat uzatma dakikalarına girerken, beraberlik golü geldi. Maç öncesindeki tüm konuşmalar, bu yaz City'den ayrılıp Chelsea'ye transfer olmaya hazırlanan WSL'nin en golcü oyuncusu Shaw'a odaklanmıştı. Maç günü, Shaw pas bulmakta zorlandı, çok sayıda şut çekti ancak Hannah Hampton'ı hiçbir zaman zorlamadı. Sonra, 91. dakikada, muhteşem bir dönüşle topu İngiltere'nin 1 numaralı kalecisinin üzerinden aşırtarak maçı uzatmaya götürdü.
Uzatmalarda da bir kez daha kahraman oldu. Hampton hızlı bir çıkış yapmaya çalıştı ancak topu City'nin orta saha oyuncusu Yui Hasegawa'ya kaptırdı ve Hasegawa'nın harika ortası Shaw'a ulaştı. Tabii ki, Shaw kafayla City'yi öne geçirdi ve Stamford Bridge'den çok Hollywood'a yakışacak bir senaryo yazdı.
Chelsea cevap vermeye çalıştı ama bir gol daha bulamadı. Sandy Baltimore, köşe vuruşundan direğe çarpan bir şutla beklenmedik bir şekilde skoru eşitlemeye çok yaklaştı, Cuthbert ceza sahasının hemen içinden büyük bir şansı üstten dışarı attı ve Sjoeke Nusken, maçın son dakikalarında Keating'i harika bir kurtarışa zorladı. Bunun yerine, The Blues, 86. dakikadan itibaren gelen iki golün City'yi, kaybedilmiş gibi görünen maça geri döndürmesine izin vererek, inanılmaz son dakika çöküşünü pişmanlıkla hatırlayacak.
- Getty Images
WSL şampiyonu ile ilk kez finalde yer alan takım: Zıtlıklarla dolu bir FA Kupası finali
Tüm bunlar, 31 Mayıs'ta oynanacak muhteşem Kadınlar FA Kupası finalini şekillendiriyor. Yeni WSL şampiyonu olan Man City, elbette en büyük favori olacak. Ancak Brighton, son dönemdeki sonuçları ve özellikle geçen ay Cityzens'e karşı aldığı galibiyet göz önüne alındığında, sürpriz bir sonuç yaratma konusunda oldukça özgüvenli.
10 yıllık bekleyişin ardından ilk WSL şampiyonluğunu kazanan City, Wembley'de galip gelirse 2016 sezonundaki başarılarını tekrarlayabilir. O yıl Nick Cushing'in takımı, WSL ve Lig Kupası'nı kazanarak lig ve kupa dublesini gerçekleştirmişti. Şimdi, Andree Jeglertz'in öğrencileri, bu WSL zaferine bir de FA Kupası ekleme fırsatına sahip; bu, 2020'den bu yana ilk kupaları olacak.